FOTO:Glasen dizel z dobrimi voznimi lastnostmi

Audi Q3 sportback 35 TDI S-tronic

Zastopnik: Porsche Slovenija d.o.o.

Cena: 41.880 € (testni model 53.955 €)

Euro NCAP: ***** (2018)

Izpust CO 2 : 123-129 g/km

Q3 ima sedaj več ostrih linij, še posebno v kupejevski izvedbi sportback. FOTO: Aljaž Vrabec

Novi Q3 je zrasel za deset centimetrov in sedaj meri 4,48 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

V notranjosti gre za kombinacijo digitalnih prikazovalnikov in klasičnih gumbov. FOTO: Aljaž Vrabec

Testni primerek ima pogon le na sprednji kolesi, a ima vseeno več voznih režimov, tudi terenskega za boljše obvladovanje slabe podlage. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik premore 530 litrov prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Q3 je stabilen, med ovinki ni nobenega nelagodnega nagibanja. FOTO: Aljaž Vrabec

Celotno podobo poudarjajo tudi ostre linije, saj je bil pred tem Q3 bolj znan po zaobljenem zadku. Še toliko bolj je drugačen v kupejevski različici sportback. FOTO: Aljaž Vrabec

V vse širši goščavi športnih terencev je eden prepoznavnejših audi Q3, saj so ravno na Bavarskem med prvimi posegli v ta avtomobilski segment.Q3 je bil vrsto let najmanjši Audijev terenec, dokler ni 2017 na trg prišel še manjši model Q2, leto kasneje pa je paleto terenskih vozil dopolnil še največji Q8. Dolgo je bil Audijev problem, da so si bili modeli med seboj preveč podobni, toda z zadnjo generacijo so s spremenjenim dizajnom pričeli modele bolj razločevati.Novi Q3 je zrasel za deset centimetrov in sedaj meri 4,48 metra, a še bolj je opazno, da je malce širši in predvsem nižji. Celotno podobo poudarjajo ostre linije, saj je bil pred tem Q3 bolj znan po zaobljenem zadku, še bolj pa se razlikuje s kupejevskim zadkom sportback. Marsikdo je zato celo prepričan, da gleda povsem nov model in ne zgolj novo generacijo Q3.V notranjosti kljub nižjemu stropu ne zmanjka prostora za glavo, kajti tudi višje rasli potniki se prav nič ne pritožujejo. Podaljšanje modela obenem omogoča prilagajanje notranjosti; drugo vrsto lahko vzdolžno premikate za petnajst centimetrov, zadnjo klop lahko podirate v razmerju 40/20/40 … In kar 70 litrov je pridobil tudi prtljažnik, zato sedaj premore 530 litrov.V notranjosti je več novosti. Med bolj posebnimi so kljuje v vratih, armaturna plošča je digitalna, a ima tudi kar nekaj klasičnih gumbov, kar je še vedno všeč številnim uporabnikom. Kljub temu testni primerek ni imel najboljše opreme, zato notri ni navigacijskega sistema. Še posebno smo to pogrešali pri spremljanju digitalnega ekrana za volanom, kjer lahko Audijevi modeli prikazujejo zemljevid zelo lično in tudi priročno, da voznik lahko spremlja navigacijske napotke brez pretiranega pogledovanja stran s cestišča.Testni primerek ima pogon le na sprednji kolesi, a ima vseeno več voznih režimov, tudi terenskega za boljše obvladovanje slabe podlage. Pod pokrovom je 4-valjni dvolitrski dizelski motor, ki premore 150 konjskih moči (110 kW), vse skupaj pa razporeja 7-stopenjski samodejni menjalnik S-tronic. Motor je sicer precej glasen in ob prižiganju kar pošteno strese vozilo, prav tako je menjalnik grob pri speljevanju in ne preveč odločen pri pospeševanju. Toda ko avtomobil preseže omenjene sitnosti, je med vožnjo zelo umirjen in omogoča mnoge vozniške užitke; Q3 je stabilen, med ovinki ni nobenega nelagodnega nagibanja, v vsak zavoj gre po željah voznika … Do stotice sicer poseže v 9,3 sekunde, najhitreje se lahko pelje 205 kilometrov na uro, poraba pa znaša dobrih sedem litrov na sto prevoženih kilometrov.Testni primerek stane kar 53.955 evrov in ima za dobrih dvanajst tisoč evrov dodatne opreme (športna sedeža, zatemnjena stekla, kamera za vzvratno vožnjo, električno odpiranje in zapiranje prtljažnika ...). Ni malo. A kljub temu zraven ni bilo vžiga motorja na gumb, pa tudi ključ testnega primerka je takšen, kot da gre za kakšen starejši model.