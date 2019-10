Gospodarsko vozilo je lahko tudi pisarna

Kabina Extenso® omogoča večjo nakladalno površino. FOTO: Citroen

Tehnologija Surround Rear Vision omogoča optimalno vidljivost FOTO: Citroen

Prevažanje do štiri metre dolgih tovorov je možno po zaslugi sistema Moduwork. FOTO: Citroen

Vaše vozilo lahko postane tudi pisarna. FOTO: Citroen

Pločevinasta pregradna stena potnike varuje pred hrupom in udarci. FOTO: Citroen

Zakaj je Citroën en korak pred tekmeci

Za zmanjšanje vpliva izpušnih plinov na okolje so v veljavi standardi, ki določajo vrednost emisij, ki jih vozila ne smejo preseči. Od leta 2017 je tako v veljavi emisijska stopnja 6.2. Prav vsi novi Citroënovi modeli vozil izpolnjujejo njene zahteve. Še več: ker naj bi se predpisi prihodnje leto še zaostrili, so z ekološkimi motorji PureTech in BlueHDi korak pred tekmeci. Citroën Jumper je zato na primer z uvedbo novega dizelskega motorja 2.2 BlueHDi (prej 2.0 Blue Hdi) s sistemom Stop & Start zadovoljil ekološke zahteve, hkrati pa pridobil moč, navor in povečanje delovne prostornine.

Nekaj podobnega dostavnikom ali furgonom se je v obliki zaprtih vagonov pojavilo že sredi 19. stoletja, »zaprt avtomobil za prevoz blaga, zlasti živil«, kot ga opiše spletni slovar Fran, pa se je na trgu znašel približno stoletje pozneje. Že od začetka je bil zaradi robustnosti in vsestranske uporabe ljubljenček obrtnikov Citroënov Berlingo, ki je izšel iz tradicije malih furgonov – ti so v proizvodnji začeli nastajati sredi 20. stoletja. Njegovima zadnjima posodobljenima izvedenkama Worker in Driver se v liniji dostavnikov pridružujeta Citroën Jumpy in Jumper.Zaščitni znakso izčiščene linije brez kančka agresivnosti, njegov prednji del je zasnovan v prepoznavnem Citroënovem slogu; ima veliko nakladalno prostornino ter dovoljeno obremenitev med 650 in 1000 kg. Če jo presežete, vas bo na to opozoril kazalnik preobremenitve.Vsaka od izvedenkje prilagojena vašim potrebam ter naravi vašega dela. Prva je tako namenjena prevažanju tovora in potnikov na vseh vrstah gradbišč. Zato je še posebej vzdržljiva in opremljena s, v kateri lahko sprostimo dodatno površino za prevoz tudi najbolj občutljivih predmetov ter tako povečamo nakladalni prostor. Zložljivo naslonjalo sredinskega sedeža pa omogoča nastavitev premične mizice, s čimer vozilo lahko postane tudi delovni prostor – mobilna pisarna.Tistim, ki opravljajo dolge poti ali dostave po mestu, pa je namenjen Berlingo Van Driver, ki na prvo mesto postavlja udobje sedežev, zvočno izolacijo ter sisteme za pomoč pri vožnji. Ti vožnjo, ki je dolga, izčrpavajoča in na kateri se lahko marsikaj pripeti, olajšajo in poenostavijo. Med njimi prednjači svojevrstna inovacija, tehnologija, ki omogoča optimalno vidljivost. Na 5-palčnem barvnem zaslonu na mestu notranjega vzvratnega ogledala se namreč prikaže slika iz dveh kamer, ki vam bo v pomoč pri nadzorovanju okolice za vozilom in ob njem ter pri vzvratni vožnji.Kako je vozilo, ki prepelje tudi tovore, dolge kar štiri metre, lahko tudi udobno? Sliši se neverjetno, a ni nemogoče. Dokaz za to je Citroën Jumpy . Tako dolge tovore lahko prepelje zaradi sistema, zaradi robotiziranega ročnega ali samodejnega menjalnika pa se potnikom ne bo treba stiskati; prav nasprotno – pri nogah jim bo prav udobno, ne glede na to, ali se bodo vozili v Jumpyju velikosti XS, M ali XL.Če vas delo spremlja na vsakem koraku, lahko izbirate med možnostmi, ki bodo že tako pisarniško zasnovano kabino še obogatile: vrtljiva pisalna mizica, nosilec za tablični računalnik, napajalnik za USB-priključke, nosilec za pametni telefon, integrirani priključek za napajanje.To izjemno zmogljivo vozilo, s katerim boste kos vsakršnim vsakdanjim delovnim obveznostim, pa ima še eno prednost: v višino ne meri več kot 1,9 metra, kar pomeni, da ga lahko brez težav zapeljete v podzemne garaže stanovanjskih stavb, trgovin in letališč, ne da bi vam bilo treba skrbeti, ali boste zaradi višinskih omejitev smeli vanje ali ne.Praktičen, robusten in zanesljiv orjakni le vzdržljiv, temveč tudi udoben. V skladu z njegovimi velikimi dimenzijami je tudi zmožnost odpiranja zadnjih krilnih vrat od 96 do 180°, ob doplačilu celo 270°, kar tako kot stranska drsna vrata različnih širin in nastavljiv nakladalni prag omogoča lažje natovarjanje.Za udobje potnikov med drugim še posebej skrbi pločevinasta pregradna stena, ki jih varuje pred udarci in hrupom iz zadnjega dela vozila. Tudi Jumper se lahko prelevi v potovalno pisarno; domiselna razporeditev prostorov za shranjevanje pa pripomore, da je ta karseda urejena. Furgoni so na voljo v štirih dolžinah in treh višinah – tako lahko zlahka izberete tistega, ki vam najbolj ustreza.