FOTO:Hibridna rešitev za čistejše okolje

Hyundai ioniq HEV 1,6 GDI impression

Zastopnik: Avto Trade d.o.o

Cena: 27.490 € (testni model 29.720 €)

Euro NCAP (2016): *****

Izpust CO 2 (NEDC): 79 –97 g/km

Kar se tiče drugih podrobnosti, je v slabih 4,5 metra dolgem avtomobilu dovolj potniškega prostora za štiri ljudi. Foto Aljaž Vrabec

Armaturna plošča je pregledna, brez pretiranega števila stikal. Foto Aljaž Vrabec

Spremljate lahko, kako ekonomična je vaša vožnja. Foto Aljaž Vrabec

Motorni sklop namreč sestavljata 1,6-litrski bencinski motor s 105 konjskimi močmi (77 kW) in elektro motor s 43 konjskimi močmi (32 kW), skupno pa zmoreta 141 konjskih moči (104 kW). Foto Aljaž Vrabec

Prtljažnik je koristen s 456 litri prostora, še posebno, ker v hibridni različici zraven ni nobenih kablov. Foto Aljaž Vrabec

Skozi zadnja okna je pogled precej otežen. Foto Aljaž Vrabec

V marsičem spominja na priusa od Toyota, a vseeno je ioniq že dobro poznam med iskalni električnih in hibridnih pogonov. Foto Aljaž Vrabec

Če sta sprednja sedeža pomaknjena povsem nazaj, potem zadaj ni veliko prostora. Foto Aljaž Vrabec

Narava nam že dolgo sporoča, da tako ne gre več naprej, zato človeštvo rabi spremembo in manjše obremenjevanje našega planeta. Resda tudi električni avtomobili še zdaleč niso brezmadežni, saj okolje obremenjuje tudi proizvodnja električnih baterij in elektrike, a vseeno so električni in hibridni avtomobili korak naprej v primerjavi z avtomobili z motorji na notranje izgorevanje.Električna in hibridna prihodnost je v Evropo prišla predvsem iz vzhoda, zadnja leta še posebno napredujejo Hyundaievi pogoni. Model ioniq je na voljo v kar treh različicah; kot povsem električni model, kot priključni hibrid (zraven je tudi kabel) in kot hibrid bencinskega in električnega motorja brez kabla.V zadnjih tednih smo preizkusili vse tri različice, tokrat pa se bomo najbolj posvetili hibridni izvedenki. Motorni sklop namreč sestavljata 1,6-litrski bencinski motor s 105 konjskimi močmi (77 kW) in elektro motor s 43 konjskimi močmi (32 kW), skupno pa zmoreta 141 konjskih moči (104 kW). Avtomobil je stabilen, brez nadležnega nagibanja, tudi moč motorja omogoča povsem dovolj, da brez težav v klanec prehitite kakšno počasnejše vozilo pred seboj, največjo hitrost pa doseže pri 185 kilometrih na uro.Moč se na sprednji kolesi prenaša prek šest stopenjskega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama. Razmerje med obema motorjema je složno, zato pri nižjih hitrosti ni nepotrebnega preklapljanja na bencinski motor. Ali obratno; kakor malo umirite vožnje, sistem takoj prične izrabljata električni motor ali pa prične s polnjenjem baterije. V mestu tako lahko precejšen del poti opravi samo na elektriko, skupno pa to pomeni, da z enim polnjenjem bencinskega tanka opravite precej kilometrov. Poraba v testnem času je sicer znašala okoli petih litrov na sto prevoženih kilometrov.Kar se tiče drugih podrobnosti, je v slabih 4,5 metra dolgem avtomobilu dovolj potniškega prostora za štiri ljudi, materiali v notranjosti pa so primerljivi s konkurenco. V marsičem spominja na priusa od Toyota, a vseeno je ioniq že dobro poznam med iskalni električnih in hibridnih pogonov. V svoji drugačnosti sicer moti slabša vidljivost skozi zadnjo deljeno šipo, obenem spodnjega dela ni možno očistiti z brisalci. Če je torej slabo vreme, ni ravno dobro.Prtljažnik je koristen s 456 litri prostora, še posebno, ker v hibridni različici zraven ni nobenih kablov. Prtljažnik ima sicer visok nakladalni rob, a je pa preprosto dosegljiv, saj se z vrati odpre tudi zadnja šipa. Prav tako imajo dovolj prostora potniki. Zadaj je najbolje, če sta dva, a za kakšno krajše potovanje, se lahko zadaj nagnetejo tudi trije.