FOTO:Iskanje trendov v mestu prihodnosti

Danski arhitekt Bjarke Ingels razlaga, kako bo videti Toyotino mesto prihodnosti.

Mestne ulice zmešnjava vsega in ničesar

Nekoč so v tem času razstavljali v Detroitu, zdaj pa v Las Vegasu.

Zelo futuristične študije in malce bolj realistični koncepti.

Japonska giganta: eden gradi pametno mesto, drugi stavi na senzorje.



Razgradljivi akumulator in napredni senčnik

Obiskovalci si ogledujejo maketo modela S-A1, ki je nekakšen električni dron za prevoz potnikov, predstavil ga je korejski Hyundai, razvija pa ga v sodelovanju s podjetjem za prevoz Uber.

Bosch predstavlja svojo zamisel naprednega senčnika za voznika, za proizvodnjo katerega bi rad navdušil različne avtomobilske proizvajalce. FOTO: Bosch



Še povečali gnečo

Študijo avtomobila (električnega) je presenetljivo prikazal elektronski gigant Sony, a predvsem zato, da bi prikazal sposobnosti njihovih tipal.

Zadnja leta se zdi, da klasične avtomobilske razstave v mnogih primerih izgubljajo svojo vlogo, proizvajalci pa se medtem vse bolj udeležujejo drugih prireditev. Medtem ko so avtomobilski salon, ki je v začetku januarja dolga leta potekal v Detroitu, zaradi vse slabše udeležbe prestavili na junij, je množica avtomobilskih proizvajalcev te dni zbranih v Las Vegasu – na sejmu zabavne elektronike.Največ zanimivega pa v Ameriki ne napovedujejo domačini, ampak tekmeci iz Evrope in predvsem iz Azije.Tu je treba na prvo mesto postaviti njihovega najmočnejšega predstavnika Toyoto, ki ga je v meki igralništva zastopal njihov prvi mož, ta pa se je tudi tokrat izkazal za zanimivega govorca. Ko je pred tremi leti prvič govoril o avtonomnih avtomobilih, je navedel številko, da bodo do njihove varne uporabe morali prevoziti 14 milijard testnih kilometrov ... Koliko so jih do danes, tokrat ni povedal, tudi ni govoril o kakem samodejnem vozilu, kar bi morda pričakovali, je pa zato spregovoril o pametnem mestu zanje, ki ga bodo začeli pripravljati prihodnje leto.Gre za območje ene njihovih dosedanjih tovarn, ki se razteza na 70 hektarih pod goro Fudži na Japonskem. Tam bo danski arhitekt– njegova skupina med drugim snuje drugi nebotičnik novega WTC – zasnoval pametno mesto, kjer naj bi živelo in delovalo dva tisoč ljudi, ki se bodo tako ali drugače ukvarjali z mobilnostjo prihodnosti. Imenovalo se bo Woven City – woven (stkano) kot spomin na to, da je podjetje na svojem začetku izdelovalo tkalske statve, in tudi kot namig na zasnovo cest, ki se bodo skozenj vile kot nit.Kot pravi Ingels, so današnje mestne ulice zmešnjava vsega in ničesar, prihodnje pa bi predstavljale tri tipe mobilnosti: imeli bi ulice za hitrejši transport z avtonomnimi vozili, druge bi bile nekakšne urbane promenade, ki bi si jih delili pešci in počasnejša vozila, tretje bi bile ločene vzporedne poti le za pešce. V tem mestu prihodnosti naj bi znanstvenikom in raziskovalcem v pametnih stavbah, kjer bodo za energijo skrbele gorivne celice, uredili živi laboratorij in opazovali, kako njegovi prebivalci živijo neko prihodnje življenje s prihodnjo tehniko, skupaj z avtonomnimi vozili ter množico internetno povezanih storitev.V Las Vegasu je svoje vozilo prihodnosti mercedes-benz vision AVTR (Advanced Vehicle Transformation) predstavil tudi Daimler, njihov šefpa je ob njem skupaj z režiserjem(avtomobil je bil zasnovan po filmu Avatar) razlagal, kako se lahko avtomobil in človek združita in delujeta usklajeno z okoljem. Vozilo ima več deset premičnih loput za čim manjši upor; v notranjosti lahko med drugim meri naš srčni utrip in dihanje, v pogonskem smislu pa je seveda električno, a tokrat z akumulatorjem brez redkih problematičnih elementov, kot so kovine, ki da ga je mogoče s kompostiranjem celo povsem razgraditi.Ko se govori o prihodnosti avtomobilov, nikako ne pojenjajo razmišljanja (sanje?) o letečih avtomobilih. Tako bosta južnokorejski Hyundai in Uber sodelovala pri pripravi letečih taksijev za prevoz v velikih mestih. Samo Hyundai naj bi v ta projekt vložil 1,5 milijarde dolarjev. S poskusnimi poleti naj bi začeli že letos, v prodajo pa da bi šli ti izdelki morda čez kaka tri leta.No, na prireditvi CES (Consumer Electronics Show) so razstavljene tudi malo manj futuristične novosti, na primer Boschev napredni senčnik za voznika, ki je v osnovi eden najstarejših še nespremenjenih delov opreme avtomobila. Umetna inteligenca v vozilu analizira podatke kamere, ki spremlja premikanje obraza voznika in kako nanj sije sonce. Sistem zazna položaj oči in smer sončnih žarkov in samodejno zatemni le določene točke v senčniku, voznik pa ima tudi ob tem nemoten pogled na cesto. Kot piše Autocar, se pri Boschu pogovarjajo z različnimi avtomobilskimi proizvajalci o morebitni rešitvi za proizvodnjo.Če se zdi, da se želijo avtomobilska podjetja z gledanjem v kristalno kroglo nekako obvarovati, da jih nekoč svet ne bi več potreboval, pa se na takšnih prireditvah pogosto pojavi še kak tekmec iz elektronske industrije, ki meni, da jih lahko česa nauči. Tako je v Las Vegasu v ospredje stopil vsem dobro znani japonski elektronsko-zabavni gigant Sony, ki pač ni predstavljal kakega naprednega zaslona za neko bodočo avtomobilsko kabino, ampak je razstavil kar konceptni avtomobil vision-S. Seveda je tudi njegov pogon električen, poleg različnih zaslonov je opremljen z armado tipal (33!) za zaznavanje vsega mogočega – ljudi in objektov – v notranjosti in zunaj vozila.Če je doslej Sony s svojimi slikovnimi senzorji CMOS prevladoval predvsem na področju zajemanja slik v fotoaparatih in pametnih telefonih, bi zdaj te poskušal uveljaviti tudi v avtonomnih avtomobilih. Sami avtomobilov ne nameravajo izdelovati, bodo pa še letos začeli preizkušati samodejno vožnjo. S tem bodo še povečali gnečo v gruči podjetij, ki se preizkušajo v tovrstni tehniki.