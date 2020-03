FOTO:Izpopolnjen dizel za preverjeno kombinacijo

Volkswagen passat variant elegance 2.0 TDI

Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana

Cena: 35.326 € (38.169 € testni model)

Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Izpust CO 2 : 109 g/km

Karavanski passat je dolg 4,77 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Armaturna plošča ima analogne prikazovalnike. FOTO: Aljaž Vrabec

Ostali avtomobilski testi - TUKAJ

Novi passat variant elegance 2.0 TDI stane 35.326 evrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Poraba le dobrih pet litrov

Tudi v drugi klopi je dovolj potniškega prostora. Foto Aljaž Vrabec

Poleg porabe je 4,77 dolg karavan uporaben tudi zaradi prostornosti. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik sprejme 650 litrov prtljage

Karavanski passatov je največ tudi v Sloveniji. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik sprejme 650 litrov prtljage, ob podrti drugi klopi pa je prostora celo za 1780 litrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Passata poznamo že vse od leta 1973. FOTO: Aljaž Vrabec

Od vseh strani ima tipično umirjene volkswagnove poteze. FOTO: Aljaž Vrabec

Pod pokrovom je bil stari dobri dvolitrski turbodizelski motor s 150 konjskimi močmi (110 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

Volkswagen. Passat. Dizel. Karavan. Štiri magične besede za številne avtomobilske navdušence, ki iščejo najboljše ujemanje med kakovostjo, uporabnostjo in primerno ceno. Ta avtomobil poznamo že vse od leta 1973, od tedaj naprej pa se je na svetovnih cestah peljalo že preko trideset milijonov passatov. Tudi pri nas je zelo priljubljen, saj se kar dve tretjini slovenskih kupcev odločita za karavansko izvedenko, poznano pod imenom variant.Z zadnjo prenovo je passat dobil številne nove tehnične izpopolnitve tudi v notranjosti. Tako lahko uživate v digitalnih prikazovalnikih, kar pa stane 671 evrov, testni primerek ima namreč tradicionalne analogne prikazovalnike. Tudi z njimi ni kaj bistveno narobe, le videz armaturne plošče je izrazito tradicionalen iz malce starejših volkswagnov In kot velja za večino klenih Volkswagnovih modelov nobene revolucije ni niti pri zunanji podobi. Passata zato prepoznajo vsi, a zato ne nudi nobenih oblikovnih presežkov, kvečjemu je za marsikoga celo preveč dolgočasen, toliko bolj v pričujoči sivi barvi.Pod pokrovom je bil dvolitrski turbodizelski motor s 150 konjskimi močmi (110 kW), moč pa je razporejal sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG. Posebnost motorja je, da je opremljen z dvokatalizatorskim sistemom SCR in dvojnim odmerjanjem dodatka adblue. Model s tem motorjem končno hitrost sicer doseže pri 220 kilometrih na uro, do stotice doseže v 8,9 sekunde.Vozne lastnosti so zelo zadovoljive. Testni primerek zvesto sledi vsem vozniškim željam, za slovenske omejitve pa je 150 konjskih moči več kot dovolj, zato ne bo prav nič čudno, če bo ravno ta motorka kombinacija prepričala največ kupcev. Lastniku še kako prija poraba dobrih pet litrov dizelskega goriva na sto prevoženih kilometrov, kajti s polno posodo za gorivo se v potovalnem računalniku izpiše več kot 1100 kilometrov dosega. Tako se vozite precej dolgo časa, preden spet obiščete bencinsko črpalko.Poleg porabe je 4,77 dolg karavan uporaben tudi zaradi prostornosti. Potniki imajo v vse smeri obilo prostora za svoje okončine, dovolj je tudi odlagalnih prostorov, kar je že znano iz vseh Volkswagnovih modelov. Prtljažnik ob tem sprejme 650 litrov prtljage, ob podrti drugi klopi pa je prostora celo za 1780 litrov. Ker je dno prtljažnika v isti liniji kot njegov rob, je priročno tudi nakladanje in razkladanje prtljažnika, saj tovora ne spuščate ali dvigujete v kakšno luknjo.Kot se za najnovejše avtomobile spodobi, ima lahko passat precej opreme, ki skoraj do popolnosti skrbijo za vašo varnost in udobje, problem je zgolj v tem, da se posledično povečuje tudi cena. Novi passat variant elegance 2.0 TDI namreč stane 35.326 evrov.