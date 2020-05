FOTO:Je to še pravi BMW?

BMW 118d M sport line

Zastopnik: BMW Slovenia, d. o. o.

Cena: 30.850 evrov (testna različica: 52.325 evrov)

EuroNCAP: *****

Izpust CO 2 : 139 g/km

Racionalizacija odnesla zadnji pogon

Voznikov delovni prostor se lahko pohvali z odlično ergonomijo, izgled merilnikov pa bo za marsikoga preveč moderen; vrtljivi krmilnik iDrive za upravljanje infozabavnega sistema ostaja bavarski adut. FOTO: Andrej Brglez

Več prostora za potnike

Novi BMW serije 1 sledi oblikovnim potezam predhodnika; z doplačljivim športnim izgledom M je še privlačnejši (in dražji). FOTO: Andrej Brglez

Duh športnosti ostaja

Žarometi v LED matrični tehnologiji se znajo prilagajati različnim situacijam. FOTO: Andrej Brglez

Aduti sprednjega pogona

Drugo mnenje: Mešani občutki

Priznam, izdelki bavarske znamke me osebno zelo navdušujejo, predvsem tisti na dveh kolesih. A nove poti, ki jih pri razvoju avtomobilov ubirajo v Münchnu, me navdajajo z mešanimi občutki. Podobno sem se počutil za volanom nove enice . »Ali je BMW ali je videoigrica ? Ali je tista bavarska dinamika še prisotna ali je le še eden v množici dolgočasnih, spredaj gnanih vozov?« so bile misli, ki so me prevevale med prvimi kilometri. Motor je krasen, dizelski dvolitraš , samodejni menjalnik lepo odziven. Njegov volanski obroč prav lepo sede v roke in krmilnik​ iDrive ​je zame še vedno najboljša rešitev za krmiljenje multimedijske naprave. Ampak v ovinku je drugače, ni več tistega sunka od zadaj, zabavnega dela, ki je ločil BMW od drugih. Pa naj se marketingarji iz Münchna še tako trudijo, občutek je, kot bi vozil hyundaia , kio , golfa ali pač stuttgartski razred A. Če si prehiter, bo nos silil ven, ker pač fizikalnih zakonitosti ne moreš obiti. Res pa je, da bo v snegu tole vozniško pohleven in nezahteven avtomobil, ki mu bo kos vsakdo. Drži, kot pravi novinarski kolega Andrej Brglez, nova enica je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom, ki odpre nov, drugačen svet dinamične vožnje. Še dobro, da ima novinec HUD prikazovalnik, ker čez merilnike bi najraje poveznil škrnicelj – tako grdo moderni so. Blaž Kondža

Ko je BMW vstopil v razred golfa in preostale druščine, so bili zelo drugačni avtomobilski časi, odločitev za tako potezo pa je temeljila na dobro premišljenem matematičnem izračunu. Vsi premijski proizvajalci, še prav posebej pa nemški trojček Mercedes, Audi in BMW, so sredi devetdesetih razmišljali, da v najvišjih cenovnih razredih že dolgo pobirajo smetano in da bi veljalo kapital luksuzne znamke prenesti v nižje razrede. V teh je raslo zanimanje za nekonfekcijske izdelke, ki bi lastnikom tudi manjših avtomobilov ponudili jasno izstopanje iz povprečja. Preostalo je zgodovina, ki jo danes vidimo v nepopisni vrsti različnih modelov in razredov pri vseh treh nemških velikanih.BMW je na ta val skočil v njemu lastnem slogu. Stavil je na športno drugačnost, ki ima podstat v zadnjem pogonu, kar je bila edina taka konfiguracija v tem razredu. To je bil prepoznaven BMW podpis. Pred nami pa je prvi 118d, ki se podpiše drugače. S sprednjim pogonom. Takim, kot ga ima mini countryman in še en povsem netipičen BMW, enoprostorski active tourer. Je potem to še pravi BMW?Čeprav je to zagotovo ključno vprašanje, bomo nanj dogovorili na koncu. BMW se je odločil za racionalizacijo na podlagi dobro premišljenega izračuna, ki ni pokazal le velikih pozitivnih finančnih učinkov produkcijskega povezovanja teh treh modelov, ampak tudi v tem, da so lahko na ta način z manjšim finančnim vložkom dosegli velik skok v posodobitvi udobja in vozniških užitkov. In tako so se poslovili od zadnjega pogona. S tem so se zamerili zelo majhnemu številu ljubiteljev klasike BMW in se po drugi strani prikupili neprimerljivo večjemu številu kupcev.Ti bodo v novem 118d z lahkoto prepoznali odličen avtomobilski izdelek, ki predhodnika poseka v tako rekoč vseh ocenjevalnih kategorijah. Ker pogon ni več speljan na zadnji kolesni par, so lahko agregat postavili tako, da so dobili več prostora v kabini. To se še posebej pozna na zadnji klopi, ki po novem ponuja več prostora za kolena, pa tudi sicer je precej manj utesnjujoča, kot je bila. Prostor zadaj je po novem postal precej prijaznejši tudi za prevoz otrok, še posebej tistih v otroških sedežih, saj so povečali odprtino vrat, kar omogoča lažje nameščanje tako sedeža kot otroka.Tudi spredaj je razlika med prej in zdaj zelo velika. V novem 118d kraljuje novi dizajn čistih linij, materiali so odlični, končna izdelava prav tako. Duh športnosti iz kabine ni ušel, saj je v središču pozornosti voznik in njegovi naravni gibi rok, nog in glave. V testnem modelu je velik del športno udobnega občutka zagotovil čudežni paket dodatkov M, ki za dodatek 5350 evrov pričara neprimerno lepši in bogatejši svet.Tudi druge dobrote, ki spremenijo 118d iz povprečja v nadstandard, imajo svojo ceno. Za odličen športni menjalnik steptronic, ki ga močno priporočamo, je treba dodati 2301 evro, sprednji športni sedeži M, ki ponudijo povsem drugačen občutek povezanosti z avtomobilom, stanejo 535 evrov, za paket ConnectedDrive pa je treba primakniti 2405 evrov in še bi lahko naštevali. In tako se lahko cena iz osnovnih dobrih 30.000 evrov hitro povzpne na 52 evrskih tisočakov, a to ni presenečenje.Tako kot preostali premijski tekmeci mora tudi BMW, v sicer cenovno ugodnejšem razredu, ponuditi dodatke in možnosti, s katerimi postane avto srednjega razreda tako po videzu kot vozniškem udobju nadstandarden.In zdaj rešimo še uganko z zadnjim, se pravi prednjim pogonom tega dvolitrskega in 110 kW močnega dizelskega118d. Nova serija ena v vozniškem smislu absolutno preseže predhodnika. Z vsakim prevoženim kilometrov dobi voznik občutek, da so se v razvoju resnično želeli odkupiti za odvzem zadnjega pogona in so za to povsem na novo uravnotežili volanski mehanizem, ki je zelo natančen in čvrst, ga športno uigrali z vzmetenjem, se igrali s posebno tehniko za dodatno potapljanje dela avtomobila na notranji strani ovinka in s tem dodatno povečali stabilnost in lego ter, kar je nemara še bolj pomembno, 118d je v vseh pogledih bistveno bolj udoben. Ima zelo dobro akustično izolirano kabino in motorni del, vibracije dizelskega stroja so primerno zadušene in tudi pri višjih hitrosti ponuja 118d presenetljivo visoko raven udobja. Še posebej s takim bogatejšim paketom opreme imata tako voznik kot sopotniki med vožnjo zagotovljeno premijsko potovalno udobje v kompaktnem razredu.Pod črto, odločitev za pomembno spremembo je bila velika, a so delo opravili z odliko. Ampak ja, seveda, če ste stoodstotni ljubitelj zadnjega pogona, potem to pač ni več to, a po drugi strani se svet BMW v resnici ni tako zelo močno skrčil.Za vas imajo še veliko drugih modelov z zadnjim pogonom. Ali pa serijo 1 s pogonom na vsa štiri kolesa, kar je prav tako sila zabavna reč, ki hitro in kontrolirano spodnese zadnji del. Ker za to gre pri vsej stvari, mar ne?