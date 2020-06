Je vaše vozilo pripravljeno na poletje?

Kakovost zraka v potniški kabini

FOTO: Citroën

vozil vseh znamk so pri servisih Citroën pripravili Zagotovite si brezhibno delovanje klimatske naprave in kakovosten zrak za čas, ki ga boste preživeli na poti. Za voznikeso pri servisih Citroën pripravili paketne ponudbe za pregled, dezinfekcijo in menjavo filtra klimatske naprave že od 9,99 evra.

Kaj lahko storimo sami

Izdelek meseca



Ste vedeli, da poleti večkrat čistimo vetrobranska stekla? Ker zato porabimo več



Do konca avgusta je pri Citroënu voznikom vozil vseh znamk na voljo za le 1,25 evra. Ste vedeli, da poleti večkrat čistimo vetrobranska stekla? Ker zato porabimo več tekočine , je priporočljivo vedno imeti pri sebi vsaj en liter.Do konca avgusta je pri Citroënu voznikom vozil vseh znamk na voljo za le 1,25 evra.

Servisi, vredni zaupanja

Brezskrbne počitnice

Načrtujete nove poti, vaše vozilo pa je dlje časa stalo? Preden se odpravite poletju naproti, preverite njegovo stanje.



Oglasite se v najbližjem pooblaščenem servisu Citroën na Načrtujete nove poti, vaše vozilo pa je dlje časa stalo? Preden se odpravite poletju naproti, preverite njegovo stanje.Oglasite se v najbližjem pooblaščenem servisu Citroën na pregledu 20 vitalnih točk vozila za le 19,99 evra in za naslednji redni servis prejmite 20 evrov popusta.

FOTO: Citroën





Članstvo v klubu MyCITROËN plus prinaša številne tukaj. Da bodo počitniška potepanja še bolj pestra in zabavna, vzemite s seboj kolo in odkrivajte okolico z vetrom v laseh. Do konca avgusta so vsi nosilci za kolesa – strešni in za na kljuko – članom kluba MyCITROËN plus na voljo za kar 40, strešni kovčki pa za 30 % ceneje.Članstvo v klubu MyCITROËN plus prinaša številne ugodnosti . Pridružite se mu tudi vi: prijavni obrazec izpolnite

Znova smo mobilni, poleg tega pa se bliža čas počitnic. Zlasti letos bo na dopust najbolje in najvarneje oditi prav z avtomobilom. Ta omogoča svobodo, udobje; obenem pa se tako izognemo za marsikoga neprijetnim pravilom, ki se jih moramo, sicer razumljivo, držati v sredstvih javnega prevoza oziroma potniškega prometa.Poleg navodil o higieni rok in kašlja smo slišali veliko o prezračevanju prostorov. Vse to ni nič novega oziroma je univerzalnega pomena, pa če nam grozi slabo poznani virus ali ne. Kakovost zraka je namreč ključnega pomena za zdravje, zato jo moramo zagotavljati tudi v vozilu, še posebej zato, ker gre za zelo majhen in omejen prostor, v katerem se zrak hitro prediha. Poleg tega se v sistemu klimatske naprave v vozilu ustvarja kondenz, ki omogoča ugodne razmere za razvoj mikroorganizmov, kar neprijetno vpliva na počutje in zdravje potnikov.Za dezinfekcijo in pregled delovanja vaše klimatske naprave, prezračevalnih filtrov, filtra zraka potniškega prostora in količine hladilnega plina bodo poskrbeli na pooblaščenih servisih Citroën.Pomembno je, da vozilo redno in skrbno vzdržujemo ter ga ustrezno pripravimo na poletje, tako za vsakodnevno rabo – nekatera vozila so zdaj morda dlje časa stala v garaži, ne da bi jih kdo uporabljal – kot za izlete oziroma daljše poti. Nekaj osnovnih stvari lahko pri tem postorimo sami.Pregledamo na primer stanje brisalcev – je gumica prožna in nepoškodovana? Ker je namreč zelo tanka in občutljiva, lahko že vsaka najmanjša napaka na njej vpliva na kakovost brisanja stekla. Preverimo tudi, ali šobe morda ni zamašene.Sami lahko pregledamo tudi pnevmatike . Te so naš najtesnejši stik s cestiščem, zato kakovostnih ne gre podcenjevati. To se nam rado zgodi poleti, ko jih imamo morda za samoumevne, redko pa pomislimo na tako neprijetne situacije, kot je akvaplaning, ki ne ogrozi le naše varnosti, temveč tudi varnost soudeležencev v prometu.Tlak v pnevmatikah naj bo skladen s priporočeno vrednostjo, izpisano na stebričku voznikovih vrat. Njihovo obrabljenost preverimo glede na njihovo starost in s pomočjo indikatorjev na pnevmatiki.Zahtevnejša opravila pa raje prepustimo zanesljivo skrbnim strokovnjakom. Saj veste – kdor servisira, profitira.Izkušeni strokovnjaki bodo med drugim preverili delovanje brisalnikov in pralne naprave; svetlobne in zvočne signale; obrabljenost pnevmatik in tlak v njih; stanje karoserije in stekel; stanje zavor, ploščic in diskov; raven tekočin (za umivanje stekel; hladilna, zavorna; motorno in servo olje); stanje akumulatorja; vzmetenje …Za pregled se lahko obrnete na enega od 25 pooblaščenih servisov Citroën , ki vedo, kaj vozilo potrebuje ob trenutnem in vsakem naslednjem servisu, poleg tega pa poskrbijo za optimalno opravljeno servisno storitev , pri čemer uporabljajo originalne nadomestne dele. Vsak Citroën ima namreč svoj načrt rednega vzdrževanja, ki se razlikuje glede na model in tip motorja.Pooblaščena servisna mreža Citroën za vas tudi redno pripravlja posebne cenovno ugodne ponudbe raznih izdelkov in dodatne opreme ter omogoča izkoriščenje članskih ugodnosti MyCITROËN plus za vozila, starejša od dveh let.