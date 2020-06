Kako hitra bo rast javnih električnih polnilnic?

Nedavne novice iz nekaterih velikih evropskih držav napovedujejo med ukrepi za okrevanje gospodarstva precej spodbud za zeleno mobilnost, in to ne samo za nakup električnih avtomobilov, temveč tudi za krepitev (javne) polnilne infrastrukture zanje. Preverili smo, kaj se v tem pogledu dogaja pri nas.Kot je znano, bo Nemčija v velikem spodbujevalnem paketu poleg zajetnih subvencij za nakup električnih vozil kar 2,5 milijarde evrov namenila za proizvodnjo baterij in postavitev polnilnic. V prihodnje naj bi polnilnico obvezno imela vsaka črpalka, s čimer naj bi odpadel glavni zadržek pred električnim avtom – strah glede dosega.Pri nas ...