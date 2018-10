Kako svoje vozilo pripraviti na zimo

Zanesljiva skrb za vaše vozilo

Servisi Citroën so zanesljivo skrbni in z veseljem poskrbijo za vaše vozilo Citroën. Foto: CITROËN

Vabljeni v klub zvestobe



Lastniki vozil Citroën se lahko brezplačno včlanite v prihranki kar do 40 % na dodatno opremo, katere ponudba je sezonsko prilagojena;

do 35 % prihranka pri servisnih ugodnostih – popusti naraščajo s starostjo vozila;

do 17,5 % prihranka pri oljih in mazivih TOTAL;

redno obveščanje članov o vseh ugodnostih, ponudbah in novostih. Včlanite se s spletnim obrazcem, osebno v najbližjem pooblaščenem servisu Citroën ali po telefonu na 080 30 15. Lastniki vozil Citroën se lahko brezplačno včlanite v Klub zvestobe MyCITROËN plus , kar vam prinaša številne ugodnosti, kot so:

Ste vedeli?

prečni strešni nosilci – 20 % popusta;

izbrana originalna platišča iz lahke litine – 20 %.

Obvezna oprema za dež in sneg

1. Sistem peri-briši

Foto: CITROËN

2. Varnost v potniški kabini

Foto: CITROËN

3. Pnevmatike

Če imate kartico Diners Club Citroën , lahko v pooblaščeni servisni mreži Citroën ob menjavi izkoristite brezplačno hrambo pnevmatik. Tako jim podaljšate življenjsko dobo. Ko morate spet preobuti svoje vozilo, vas pnevmatike čakajo pri pooblaščenem serviserju Citroën, ki vam jih bo tudi zamenjal.

Foto: CITROËN

4. Drugo

Foto: CITROËN

Izdelek meseca V servisni mreži Citroën je na dva meseca na voljo t. i. izdelek meseca za voznike tako vozil Citroën kot drugih znamk – ker so zanesljivo skrbni.

Do konca oktobra sta voljo

Od novembra naprej pa ne zamudite ponudbe izdelkov, ki bodo dobrodošli predvsem v zimskem času: metlica za čiščenje snega za 2,99 evra in 3-delni zimski set za 5,99 evra. V servisni mreži Citroën je na dva meseca na voljo t. i. izdelek meseca za voznike tako vozil Citroën kot drugih znamk – ker so zanesljivo skrbni.Do konca oktobra sta voljo komplet prve pomoči za le 6,99 evra in zaščita naslona zadnjega sedeža za le 8,99 evra Od novembra naprej pa ne zamudite ponudbe izdelkov, ki bodo dobrodošli predvsem v zimskem času: metlica za čiščenje snega za 2,99 evra in 3-delni zimski set za 5,99 evra.

Čeprav lahko osnovni pregled vozila opravite sami, zahtevnejše posege prepustite usposobljenim in zanesljivo skrbnim mehanikom, kot so tisti na pooblaščenih servisih Citroën.Vsako vozilo Citroën ima svoj načrt rednega vzdrževanja. Pooblaščena servisna mreža ponuja vse od posebne cenovno ugodne ponudbe ustreznih izdelkov in dodatne opreme do rednega vzdrževanja in pri tem tudi koriščenja ugodnosti MyCitroën plus za vozila, starejša od dveh let.Na vzdrževalnem servisu vašemu vozilu pregledajo zavore, zavorno tekočino; olje in filter za olje; svetila, sistem goriva, stanje akumulatorja, hladilni sistem in drugo. Če želite, vam tudi zamenjajo obrabljene dele v skladu s priporočili iz servisne knjižice in priporočili za dolivanje tekočin (razen goriva). Servisi Citroën so zanesljivo skrbni in z veseljem poskrbijo za vaše vozilo Citroën.Pooblaščeni serviserji vam razložijo, kaj vozilo ob servisu potrebuje, visoko usposobljeni mehaniki pa poskrbijo za optimalno opravljeno servisno storitev, pri kateri uporabljajo originalne nadomestne dele.Od 1. 10. do 31. 12. 2018 je vsem članom kluba MyCITROËN plus na voljo originalna dodatna oprema po posebej ugodni ponudbi, med drugim:Življenjska doba brisalcev je na primer odvisna od več dejavnikov. Svoje delo morajo opravljati brezhibno, še posebej v deževno-snežnih razmerah. Priporočljivo jih je zamenjati najmanj dvakrat na leto – pred zimo in po njej.Napolnite posodo s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla – pazite na temperaturo, do katere je tekočina »uporabna« (zimska – vsaj do minus 20) in preverite, ali šobe morda niso zamašene. Pri sebi vedno imejte vsaj en liter tekočine – pozimi je namreč porabimo več, saj večkrat čistimo stekla.Talne obloge/tepihi morajo biti ustrezno nameščeni in pritrjeni, saj se vam lahko sicer zataknejo ob pedala ter ogrozijo vašo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Če so tekstilni že dotrajani, zlasti za dež in sneg kupite raje gumijaste, da voda iz njih ne bo izhlapevala in rosila oken. V servisih Citroën imajo natanko takšne, ki ustrezajo vašemu modelu vozila.Tlak v pnevmatikah naj bo skladen s priporočeno vrednostjo, ki je zapisana na stebričku voznikovih vrat. Preverite indikatorje obrabljenosti in starost pnevmatike. Ta naj ne bi presegala šest let. Nakup in menjavo pnevmatik lahko opravite na pooblaščenem servisu Citroën. Pri sodelujočih serviserjih Citroën pa lahko izkoristite tudi hrambo v t. i. hotelu za pnevmatike.Poleg vozila poskrbite tudi za obvezno opremo v njem: varnostni trikotnik, prva pomoč z veljavnim rokom (če je ta pretečen, lahko za to plačate kazen), poln komplet žarnic.V prtljažniku naj bodo vedno: rezervna količina tekočine za vetrobransko steklo; verige za ekstremne razmere, ko je cesta zasnežena – naj bodo enakih dimenzij kot vaša kolesa ter enostavne za namestitev, ki jo večkrat povadite doma. Priporočljivi so tudi gasilni aparat, vlečna vrv, baterijska svetilka…