Kako velika »posoda za gorivo« je baterija v avtomobilu

O avtomobilih in njihovih pogonih pogosto delajo primerjave, ki pa niso vedno preprosto razumljive, ali vsaj ne za vsakogar. Navadnega smrtnika verjetno zbega, kako naj primerja porabo klasičnega pogona v litrih na sto kilometrov in električnega v kilovatnih urah na sto kilometrov.»Tu se je treba vprašati, ali razmišljamo o sami porabi energije ali tudi o stroških, saj niso vsi viri energije enako dragi. Če rečemo, da je poraba goriva v avtomobilu 6 l/100 km ali na drugi strani 20 kWh/100 km, je to težko primerljivo, predvsem morda tako gledati niti ni smiselno, saj uporabnika običajno zanima, koliko nas bo eno ali drugo stalo,« ...