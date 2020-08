FOTO:Katere avtomobile kradejo v Sloveniji

Kraje vozil so še naprej del našega vsakdanjika, čeprav število z leti upada. Na vrhu so vedno ene in iste znamke, prav tako večino ukradenih vozil uporabijo za rezervne dele. O krajah avtomobilov smo se pogovarjali z Dejanom Garbajsom, vodjo sektorja za splošno kriminaliteto v upravi kriminalistične policije. Kakšne trende opažate?Med ukradenimi avtomobili v Sloveniji prednjačita znamki Renault in Volkswagen, na vrhu pa se izmenjujeta, eno leto ena, kakšno drugo leto druga. Razmerje se je spremenilo po letu 2017. Do takrat sta se znamki izmenjavali, bilo je med 150 in 180 ukradenih vozil na leto, odtlej pa samo še 90 renaultov ...