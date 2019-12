FOTO:Katere avtomobile ste poslali v finale?

Vrstni red po glasovanju bralcev, poslušalcev in gledalcev

Renault clio - 6

Opel corsa - 4

Volkswagen T-cross - 3

Škoda kamiq - 2

Mazda CX-30 - 1

Pet finalistov bomo ocenili še novinarji sodelujočih redakcij. Zaključni izbor bo 11. januarja 2020.

Renault clio - 6 točk. FOTO: Renault

Opel corsa - 4 točke. FOTO: Blaž Kondža

Volkswagen T-cross - 3 točke. FOTO: Gašper Boncelj

Škoda kamiq - 2 točki. FOTO: Aljaž Vrabec

Mazda CX-30 - 1 točka. FOTO: Gašper Boncelj

Bralci, gledalci in poslušalci ste določili pet finalistov za slovenski avto leta 2020. To soinGlede na zbrane glasove sodelujočih medijev bo renault clio pričel finale s šestimi točkami, opel corsa s štirimi, volkswagen T-cross s tremi, škoda kamiq z dvema in mazda CX-30 z eno.Po enakem točkovnem sistemu bomo pet finalistov ocenili še novinarji sodelujočih redakcij. To so Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in tv-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net in avtomobilski blog Komotar Minuta.Pravila so povsem jasna – tisti model, ki bo prejel največ točk, bo 11. januarja 2020 postal slovenski avto leta 2019.Bralci Dela in Slovenskih novic ste sicer določili malce drugačen vrstni red. Največ glasov ste dali corsi, nato so se razvrstili clio, T-cross, kamiq in CX-30.Skupno so vse sodelujoče redakcije prejele 21.388 glasov, od tega 15.212 preko tiskanih glasovnic in 6176 preko spletnega glasovanja.