Katere so pa vaše barve?

5 naj stvari pri Citroënu C3



Karizma, ki se ji ni moč upreti.

Razkošne obline, gladke površine, prepoznavna oblika, izčiščen dizajn. Simpatične barvne kombinacije; strešna dekoracija, svetlobni podpis.



Neskončno udobje.

Mehki, udobni, skrbno dodelani sedeži z dobrim oprijemom v ledvenem delu. Okreten, kompakten, priročen za krmiljenje, zlasti v mestih. Veliko svetlobe po zaslugi panoramske strehe. Jakost osvetlitve lahko upravljate s senčnikom.



Dovolj prostora za vse.

Prostoren, s številnimi funkcionalnimi odlagalnimi mesti; s skoraj 300 l prostora v prtljažniku.



Inovativna skrb za varnost.

Povezljiva kamera z visoko ločljivostjo v notranjem vzvratnem ogledalu posname vse, kar se dogaja med vožnjo, pa tudi vse pred vetrobranskim steklom, kar je koristno v primeru prometne nesreče. Z njo lahko tudi posnamete fotografijo ali video za delitev na družabnih omrežjih.



Dodatna pomoč na cesti.

Da boste na cesti brezskrbni in boste lahko v vožnji še bolj uživali, poskrbijo asistenčni sistemi, kot so sistemi za speljevanje na klancu, za nadzor mrtvega kota, ohranjanje zbranosti, prepoznavanje prometnih znakov, prostoročni dostop in zagon; opozorilnik za odmor, kamera za vzvratno vožnjo in posodobljeni navigacijski sistem Citroën.

Vas rumena navda z optimizmom, si nadenete oblačila temnejših odtenkov, ko je nebo sivo ali dežuje, ustnice namažete z rdečo šminko, kadar se počutite zapeljive? Barve dokazano vplivajo na počutje, razpoloženje; so del posebne vrste terapije, ki nam povrne zdravje in harmonijo; z njimi se izražamo , v njih dojemamo svet.V skladu z duhom časa, smernicami in sporočilnostjo področja, kot sta moda in dizajn, vsako leto napovedo barve, ki ga bodo zaznamovale. Mednarodni inštitut za barve Pantone pa oznani tako imenovano barvo leta, ki je letos klasična modra.Klasična modra, natančneje njen mornarski odtenek, ki spominja na nebo ob mraku, je preprosta, a hkrati elegantna in zato brezčasna. Njen neagresivni, pomirjujoči značaj je sinonim za zanesljivost, povezanost in zaupanje, varno zatočišče, ki nas spodbuja k refleksiji. Vse, kar najbolj potrebujemo v tem ponorelem svetu.Z barvami s podobno sporočilnostjo v novo desetletje vstopa tudi dizajn. Ker hrepenimo po domačnosti, nežnosti in toplini, ki jih prej kot drugje lahko najdemo predvsem v zavetju prijetnega, udobnega doma, obdani z osebami, rastlinami, ljubljenčki in predmeti, ki nam pomenijo največ, se smernice nagibajo k nežni rožnati barvi, nevtralni sinje modri, pastelom, zamolklo oranžni, zeleni; zemeljskim tonom v kombinaciji z naravnimi materiali in pohištvom v svetlih tonih.Naravni, umirjeni toni so v modi tudi na področju ličenja. Nanesite si ličila v nevtralnih zemeljskih odtenkih (olivno zelena, kamelja, zlatorumena, svetlo rožnata; barva šampanjca, oker, zamolklo oranžna …), ki bodo pripomogla k osveženemu, sijočemu videzu. Izberite si en atribut, na katerega ste še posebej ponosne, in ga poudarite – na primer ustnice z rdečo ali oranžno oziroma koralno barvo ali z bleščilom; oči z modro ali belo obrobo.Ker je narava sodobnih potrošnikov takšna, da radi izstopajo in cenijo dodano vrednost, jim ponudniki omogočajo personalizirane storitve. Trend se je preselil tudi v avtomobilizem. Če smo včasih sicer cenili videz avtomobila, a so o nakupu odločile njegove lastnosti, ga danes lahko prilagodimo svojemu okusu. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi barve. Citroën C3 na primer ponuja devet barv karoserije in tri barve strehe, kar skupno pomeni kar 36 barvnih kombinacij , ki jih lahko ustvarite po svojem okusu in tako avtomobilu, ki ga vozite, dodate osebni pečat. Priporočamo klasično barvo karoserije in barvito streho ali obratno. Citroën C3 je pisan na kožo tistim, ki živite aktivno, ste po naravi edinstveni, igrivi, dinamični in živahni ter navdušeni nad dizajnom in novimi tehnologijami.