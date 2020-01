FOTO:Renault clio slovenski avtomobil leta 2020

Renault clio je slovenski avtomobil leta 2020. FOTO: Blaž Kondža

Clio je povsem slovenski

Opel corsa - 2. mesto. FOTO: Blaž Kondža

Tudi bralci, gledalci in poslušalci izbrali clia

Mazda CX-30 - 3. mesto. FOTO: Gašper Boncelj

Za finale se je potegovalo 25 modelov: Audi A1, Audi e-tron quattro, Audi Q3, BMW serija 1, BMW serija 3, BMW X5, Citroen C5 aircross, Jaguar i-pace, Land rover range rover evoque, Lexus UX, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes CLA, Mercedes GLE, Mercedes razred B, Opel corsa, Peugeot 508, Porsche 911, Renault clio, Seat tarraco, Škoda kamiq, Škoda scala, Toyota corolla, Toyota RAV4 in Volkswagen T-cross).

Škoda kamiq - 4. mesto. FOTO: Aljaž Vrabec

Volkswagen T-cross- 5. mesto. FOTO: Gašper Boncelj

Renault clio je po pričakovanjih odpeljal nagrado za slovenski avtomobil leta 2020. Za njim so se razvrstili opel corsa, mazda CX-30, škoda kamiq in volkswagen T-cross.Pet finalistov so ocenili predstavniki medijev, sodelujočih v izboru. To so Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in tv-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net in avtomobilski blog Komotar Minuta. Pri vseh redakcijah, razen pri eni, je clio dobil največ točk.Če obstaja kakšen avtomobil, ki je zares slovenski, potem je to renault clio. Od leta 1995 je namreč najbolje prodajan avtomobil v Sloveniji, pri slovenskem zastopniku trdijo, da se je le trikrat primerilo, da mu je tržni delež padel pod 20 odstotkov. Pravijo, da so v vseh generacijah pri nas skupaj prodali 128 tisoč vozil, zato je clio že dolgo najbolj pogost avtomobil na naših cestah.Od leta 1993 clia proizvajajo tudi v novomeški tovarni Revoz. Cliov druge generacije so izdelali kar 1,5 milijona, njihova proizvodnja je trajala kar 17 let (!), vse do 2015. Vseh cliov so do danes izdelali skoraj dva milijona, v Revozu pa sedaj izdelujejo tudi povsem svežo, peto generacijo.Finaliste ste pred tem določili bralci, gledalci in poslušalci. Glede na zbrane glasove jefinale pričel s šestimi točkami,s štirimi,s tremi,z dvema inz eno.Bralci Dela in Slovenskih novic ste sicer določili malce drugačen vrstni red. Največ glasov ste dali corsi, nato so se razvrstili clio, T-cross, kamiq in CX-30.Skupno so vse sodelujoče redakcije prejele 21.388 glasov, od tega 15.212 preko tiskanih glasovnic in 6176 preko spletnega glasovanja.