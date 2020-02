FOTO:Kateri so najbolje prodajani avtomobili

Preberite še: Edina rešitev je ničelna toleranca

Infografika: Delo

Golf najbolje prodajan avtomobil v Evropi

VW golf v Evropi zmaguje že dolgo, a ima vse več tekmecev. Zdaj gre na trg ze osma izvedba. FOTO: Gregor Pucelj



Poltovornjak in mini avtomobil

Ford F series je še vedno simbol avtomobilske Amerike. FOTO: Reuters

Najbolj prodajani modeli po evropskih državah (leto 2019)

Avstrija: škoda octavia (10.442), Belgija: volkswagen golf (12.498), Ciper: nissan qashqai (496), Češka: škoda octavia (21.663), Danska: nissan qashqai (7326), Estonija: toyota RAV4 (1543), Finska: škoda octavia (5603), Francija: renault clio (131.272), Nemčija: volkswagen golf (175.443), Grčija: toyota yaris (6891), Irska: toyota corolla (4406), Italija: fiat panda (136.842), Latvija: toyota corolla (894), Litva: toyota corolla (1378), Luksemburg: volkswagen golf (1817), Madžarska: suzuki vitara (12.107), Nizozemska: tesla model 3 (29.919), Norveška: tesla model 3 (15.683), Poljska: škoda octavia (20.264), Portugalska: renault clio (10.649), Rusija: lada granta (135.831), Slovaška: škoda fabia (5438), Slovenija: renault clio (3453), Švedska: volvo V60 (21.911), Švica: škoda octavia (9268), Turčija: fiat lavida (55.432), Velika Britanija: ford fiesta (77.783).

Vir: Automotive News Europe

Kar precej smiselne varčnosti

Honda N box nakazuje, da so Japonci glede avtomobilov zelo racionalni. FOTO: Wikimedia

Čeravno na področju avtomobilizma veliko pišemo o alternativi, je lani za najbolj prodajane avtomobile veljal literarni naslov: na zahodu nič novega. Skoraj (nič novega), bi dodali, saj so bili na vrhu res klasični aduti, a se glede dolgoletnega evropskega prvaka, Volkswagnovega golfa, porajajo vprašanja, do kdaj bo obdržal krono. Vsaj v kakšnem mesecu lani pa smo doživeli tudi kakšno alternativno presenečenje.A najprej nekaj podatkov za Slovenijo. Pri nas je bil vse od osamosvojitve najbolje prodajan avtomobil renault clio in tako je bilo tudi leta 2019. Sicer je na našem trgu kar nekaj izvoza, pa vendarle razpolagamo samo z uradnimi podatki Sekcije za osebna motorna vozila, po katerih je bil clio lani znova prvi (3453), pred škodo octavio (2552), renaultom capturjem (2371), dacio sandero (2365) in volkswagnom golfom (2346). Pri tem lahko rečemo, da je uspeh clia po svoje pričakovan, malce pa tudi presenetljiv. Renaultova trgovska mreža je pri nas zelo razvejena, avtomobil tradicionalno množičen, že nekaj časa ga znova izdelujejo tudi v Novem mestu; po drugi strani se je lani do poletja prodajala še četrta generacija, ki je bila v zadnjem letu življenjskega cikla, a to na številko, ki je bila sicer nižja kot leta 2018, ni močneje vplivalo. Podobno je mogoče reči o »zimzeleni« škodi octavii, ki bo letos dobila povsem novo naslednico.V Evropi je situacija malce drugačna; po podatkih spletne strani Focus2move je bil lani kot vselej zadnja leta prvi volkswagen golf (458.000), pred še enim volkswagnom – polom (331.000), na tretjem mestu je bil renault clio (303.000), na četrtem volkswagen tiguan (297.000) in na petem škoda octavia (269.000). Za prve tri je treba dodati, da so imeli vsi precej nižje številke kot leta 2018.Golf je, kot rečeno, že dolgo najbolje prodajan avtomobil v Evropi. Na leto jih prodajo več kot marsikatera znamka vsej svojih modelov skupaj. Po vsem svetu so jih lani prodali nekaj manj kot 700.000. Golf je nekoč za Volkswagen pomenil rešitev iz poslovnih težav, zdaj pa se pri Automotive News Europe sprašujejo, do kdaj bo ob nezaustavljivi rasti športnih terencev in pripravah na električno ofenzivo (tudi oziroma predvsem v koncernu Volkswagen) njegov položaj še tako izrazit. Golfov so sicer v sedmih generacijah od leta 1974 prodali 35 milijonov, pred njim sta v svetovnem pogledu le toyota corolla s 45 milijoni (na trgu od leta 1966) in poltovornjak ford F-series (v prodaji je že od leta 1948!).Tudi če gledamo statistiko Focus2move samo za lansko leto, sta bila ta modela v svetovnem pogledu vodilna, corolla je imela 1,2 milijona kupcev, ford F series pa dober milijon. Corolla je najbolj uspešna v Aziji, F-series pa seveda v ZDA, kjer je vodilni, na drugem in tretjem mestu pa sta bila v Ameriki po podatkih Car and Driver še dva velika pickupa chevrolet silverado in dodge RAM, kar kaže, da je Amerika kljub proizvajalcu električnih avtomobilov Tesli in stalnih novicah o tem podjetju v svojem jedru še vedno neki drug svet.A vendarle se še vrnimo k Tesli in Evropi – na stari celini je njihov trenutno najbolj vroči model tesla 3 lani našel 95.000 kupcev, s čimer je po podatkih Jato Dynamics za las zgrešil prvo petdeseterico, a se je njegova prodaja dobro začela šele v drugi polovici leta, samo v lanskem decembru pa so jih prodali 22.000 in se tisti mesec uvrstili na tretje mesto.Za konec poglejmo še malce dlje, najprej na za zdaj še največji avtomobilski trg na svetu. Po podatkih Focus2move je bil lani na Kitajskem najbolj prodajan avtomobil volkswagen lavida (533.000; limuzina na osnovi platforme MQB, deluje kot nekoliko manjši evropski passat), za njim je bil na drugem mestu nissan sylphy (471.000; prav tako limuzina srednjega razreda, ki zdaj dobiva naslednico) in na tretjem haval H6 (386.000) – kompaktni športni terenec kitajske družbe Great Wall Motors.Končno je tu še Japonska, kjer pa se zdi, da je ob vseh okoljskih razpravah pri nakupih avtomobilov kar precej smiselne varčnosti. Na prvem mestu je bil lani tam eden od tako imenovanih kei avtomobilov (prostornina motorja največ 660 kubičnih centimetrov, dolžina največ 3,4 metra, manjša davčna obveznost), in sicer honda N box, ki je imela 253.000 kupcev, že tretje leto zapored je bilo to najbolj priljubljeno kei vozilce. Med avtomobili zunaj kategorije kei, torej večjimi vozili, je bil podatkih japonskega avtomobilskega združenja Jada na prvem mestu hibridni zastavonoša toyota prius s 126.000 kupci.