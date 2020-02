Kitajci gradijo globalno avtomobilsko podjetje

Avtomobilska prodaja trpi

Kot je znano, je avtomobilski kitajski trg v krizi. Po lanskem upadanju se je minus nadaljeval tudi v prvem letošnjem mesecu (–18 odstotkov, na 1,94 milijona), združenje kitajskih avtomobilskih proizvajalcev pa po pisanju Reutersa ocenjuje, da bi utegnilo biti na polletni ravni nazadovanje desetodstotno, v vsem letu 2020 pa petodstotno. Vse to pod pogojem, da bo epidemija koronavirusa ustavljena do aprila. Avtomobili se slabo prodajajo tudi v Evropi. Po podatkih panožnega združenja Acea je bil evropski trg januarja v minusu za 7,4 odstotka (1,13 milijona), predvsem zaradi pospešenih registracij v lanskem decembru – še pred začetkom letošnje uveljavitve ostrejših emisijskih standardov.

Naložbe zahtevajo denar

Nedavna novica, da namerava kitajski avtomobilski proizvajalec Geely Automobile svoje poslovanje v celoti združiti s švedskim Volvom Cars, naj bi pomenila še bolj učinkovito delovanje in naslednji korak njunega krovnega podjetja Zhejiang Geely Holding Group, da bi postalo prvo kitajsko avtomobilsko podjetje svetovnega pomena.»S kombinacijo obeh družb bo nastala močna globalna skupina,« je med drugim dejal, predsednik Zhejiang Geely Holding Group, ki ima v lasti obe podjetji. Volvo Cars obsega znamke Volvo, Polestar ter Lynk&Co, Geely Auto pa matično ime Geely in novonastalo kitajsko električno znamko Geometry. Volvo Cars je lani po svetu prodal 700.000 avtomobilov, Geely Automobile pa 1,36 milijona. Družbi sta doslej na tehničnem področju že sodelovali, nista pa bili enovito podjetje.Skupno podjetje Geely-Volvo bi z delnicami kotiralo na borzah v Hongkongu in Stockholmu, kot pišejo različni zahodni mediji, pa bi bil to način za morebitno pridobivanje novih sredstev, ki jih avtomobilske družbe zelo potrebujejo pri prehajanju na nove pogonske tehnike.Podjetje Volvo Cars je že leta 2018 poskušalo samo vstopiti na borzo, a si je takrat zaradi svetovnih trgovinskih trenj premislilo. Kot je znano, je Li Shufu oziroma njegov Zheijang Geely Holding družbo Volvo Cars leta 2010 kupil od ameriškega Forda in mu dal precejšen zagon in tudi samostojnost v delovanju. Volvo je namreč prodajo svojih avtomobilov v zadnjih letih stalno povečeval, tudi prej omenjena lanska številka je bila doslej zadnja v vrsti rekordnih vrednosti.Poleg tega se je Li Shufu v preteklosti še precej podajal v avtomobilske naložbe; tako je tudi desetodstotni lastnik v slovitem nemškem Daimlerju (v prihodnje bo na novo postavljal njihovo znamko Smart), v svojem portfelju ima polovični delež v malezijskem Protonu ter 100-odstotnega v britanskem Lotusu in proizvajalcu londonskih električnih taksijev (LEVC).V uvodu omenjeno združitev tako nekateri opisujejo tudi kot potezo, s katero želi Li Shufu svoj široki avtomobilski imperij konsolidirati in sprostiti nekoliko dolga, ki si ga je nabral z nakupi različnih znamk.