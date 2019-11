Kljub rahli polomiji v nekaj dneh skoraj 150.000 naročil

Izvršni direktor Tesle Elon Musk se je v soboto, dva dni po predstavitvi poltovornjaka , na twitterju pohvalil, da so za cybertruck prejeli že skoraj 150.000 naročil.»146.000 naročil za cybertruck, 42 odstotkov kupcev je izbralo dvojen, 41 trojen in 17 odstotkov enojen motor,« je čivknil in dodal, da so številke zabeležili brez oglaševanja. Prvi avtomobili naj bi bili na voljo leta 2021, najcenejši bo stal okoli 36.000 evrov. Električno vozilo pa vsaj sprva ni prepričalo vlagatelje, saj so v petek delnice Tesle na Wall Streetu padle za šest odstotkov.Novi poltovornjak nenavadnega videza bo na voljo s tremi različnimi električnimi baterijami. Najmočnejši bo tudi izjemno hiter, menda naj bi 100 kilometrov na uro dosegel v pičlih 2,9 sekunde, srednja različica pa v 6,5 sekunde.Futurističnemu poltovornjaku, na katere so Američani sicer nori, pa se je na predstavitvi precej zalomilo. In to dobesedno. Neuničljivo steklo je namreč, ko je vanj šef oblikovanjazagnal jekleno kroglo, počilo in se razpredlo kot pajčevina. In to ne le enkrat, ampak tako na prednjih kot zadnjih vratih.Presenečeni Musk je izustil sočno kletvico, nato pa skušal vse obrniti na šalo, češ, »morda je bilo tole malo premočno«.Prav zato je na twitterju objavil posnetek, ko udarec ni bil premočan.»Očitno moramo dodati še nekaj izboljšal preden se začne množična produkcija,« je zapisal.