Koliko bi prihranili z e-avtom? Izračunajte!

Koliko plačujete za servise? In kolikšen je vaš mesečni račun za elektriko? Odgovorite na ta vprašanja in si z našim preprostim spletnim orodjem izračunajte konkretne prihranke na lastnem primeru.Prepričanje, da je e-avtomobil bistveno dražji od avtomobila na bencinski ali dizelski pogon, je eden najpogostejših (in zmotnih) mitov o e-mobilnosti. Cena e-avtomobila je ob nakupu, upoštevaje subvencijo, lahko celo nižja od cene primerljivega avtomobila s klasičnim pogonom. Pri primerjavi namreč ne pozabite upoštevati vse vgrajene opreme, ki je pri e-avtomobilu običajno zelo bogata, na primer tudi samodejnega menjalnika. A to še zdaleč ni edini dejavnik, ki vpliva na nižji skupni strošek lastništva e-avtomobila. Pojdimo po vrsti.Prihajajoča Volkswagnova kompaktna, a prostorna električna kombilimuzina ID.3 bo stala približno enako kot primerljiva različica klasičnega Golfa TDI. Toda cena (za osnovni model naj bi bila po napovedih okoli 30.000 evrov) je lahko dejansko še nižja. Pri višini subvencij za nakup okolju prijaznih vozil je Slovenija v EU namreč povsem pri vrhu. Eko sklad za nakup e-avtomobila brez emisij CO2 najbolj priljubljene kategorije vozil (M1) prispeva 7500 evrov nepovratne spodbude. Višina subvencije je sicer odvisna od kategorije vozila, a za osnovni Volkswagnov e-model ID.3 bi tako plačali okoli 22.500 evrov.“Kdor prevozi 200 kilometrov dnevno, bo za obrok kredita, recimo na 5 let, brez pologa, ob nakupu električnega vozila, konkretno VW ID.3 za 22.500 evrov po odšteti subvenciji, mesečno plačeval približno toliko, kot je njegov mesečni strošek goriva. Ta je pri 20 delovnih dneh in 200 kilometrih na dan ob porabi 7 litrov približno 360 evrov, obrok kredita Eko sklada za 22500 evrov - brez pologa – na 5 let pa znaša 380 evrov,” pojasnjuje Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost pri, uvozniku vozil znamk Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila.Prihranke boste začeli računati tudi pri sodelovanju s ponudnikom, ki vam bo omogočil ugoden nakup in financiranje celotnega paketa, torej električnega vozila v kombinaciji z rešitvami za polnjenje (polnilne postaje z različnimi močmi polnjenja) in celo pridobivanjem lastne elektrike (sončne elektrarne, hranilniki električne energije). Vse to na enem mestu z novim velikim igralcem na tem področju, znamko, ponuja podjetje. Dolgoročno so takšne celovite rešitve za e-mobilnost najcenejše in za kupca najbolj praktične, saj vse ureja na enem mestu.Preden boste svoje e-vozilo postavili na cesto, boste prihranili tudi pri dajatvah. Za vozila z manj kot 110 grami izpustov CO2 na kilometer boste plačali najnižjo, 0,5-odstotno stopnjo davka na motorna vozila. Prav tako vam ne bo treba plačati cestnine oziroma letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Boste pa, vsaj za zdaj, za vožnjo po avtocestah morali kupiti vinjeto. Tu pa se prihranki v primerjavi s klasičnim vozilom še ne končajo.Prihranki se bodo začeli seštevati z uporabo vozila, saj boste s prehodom na električni pogon občutno znižali strošek energenta. Sedem porabljenih litrov bencinskega oziroma dizelskega goriva na sto kilometrov vožnje vas pri klasičnem avtomobilu stane okoli devet evrov, pri e-avtomobilu pa je lahko strošek nekajkrat nižji. Če ga polnite doma na lastni polnilnici in ob cenejši tarifi, lahko računate celo na ceno okoli enega evra na sto kilometrov, čeprav se tudi pri dražji tarifi ali polnjenju na javnih polnilnicah strošek po trenutno veljavnih cenah ne bi smel povzpeti čez tri ali štiri evre.Kaj pa servisiranje? Stroški so občutno nižji kot pri klasičnih vozilih. Za oceno prihranka pomislite na dele, zaradi katerih obiskujete servis. Pri električnem vozilu odpadejo stroški za menjavo olja, oljnih filtrov, pogonskih jermenov ali sklopke; že samo za menjavo slednje lahko plačate tudi več kot 600 evrov. Dodatno boste prihranili pri delih, ki se bodo pri e-avtomobilu obrabljali počasneje, na primer pri zavornih ploščicah, saj pri električnem vozilu večino zavornega učinka ustvari regenerativna funkcija elektromotorja.Nižji pa ne bodo le stroški servisiranja, ampak tudi parkiranja. Parkiranje na polnilnih postajah je denimo v času polnjenja brezplačno, nekatera mesta pa za e-vozila ponujajo tudi brezplačna parkirna mesta.Če se odločite, da boste energijo za svoj avtomobil (in dom) pridobivali sami, lahko računate tudi na subvencijo za lastno sončno elektrarno oziroma lastni fotovoltaični sistem. Tako kot pri polnilnicah za vaš e-avtomobil vam tudi pri urejanju vsega potrebnega za lastno sončno elektrarno, vključno s pridobivanjem subvencije, lahko pomaga