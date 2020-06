FOTO:Legendarna žaba posodila ime in poslanstvo

Model DS7 crossback FOTO: Aljaž Vrabec

Materiali v notranjosti so na vrhunski ravni. FOTO: Aljaž Vrabec

Materiali v notranjosti so na vrhunski ravni. FOTO: Aljaž Vrabec

Model DS7 crossback. FOTO: Aljaž Vrabec

Navadno smo bolj vajeni predstavitve novih avtomobilov, a tokrat smo spoznali povsem novo znamko na slovenskem trgu. K nam prihaja DS, premijska znamka skupine PSA, v ospredju bosta najprej modela DS3 crossback in DS7 crossback.Imenu DS lahko letos čestitate za 65. rojstni dan, znamki z istim imenom pa za peto obletnico. Za kaj gre? Leta 1955 je Citroën na pariškem salonu predstavil znameniti model DS (žabo), veliko kasneje, leta 2009, so pri modelu C3 dodali oznako DS (prestižnejša izvedba), od leta 2015 je DS samostojna znamka.S ponedeljkom DS nekako drugič prihaja tudi v Slovenijo, pred leti so pri nas že prodajali predvsem DS3, precej manj DS4 in DS5. Najprej bodo imeli manjši prodajni kotiček v salonu AC Mobil v Ljubljani, za prihodnje leto pripravljajo celoten prodajni salon po standardih znamke DS, skupaj z virtualno predstavitvijo izbranega modela.Sprva bo paradni konj DS7 crossback (4,57 m), kasneje naj bi to vlogo prevzela limuzina DS9, od začetka nove slovenske zgodbe bo na voljo še DS3 crossback (4,12 m). Na prvi pogled je jasno, da oznaka DS pomeni višji standard. Prestiž je najbolj opazen v notranjosti z izbranimi materiali. Posebnost je ura, ki se iz armaturne plošče dvigne šele, ko prižgete avtomobil.DS3 crossback je resda manjši, a je zato novejši, v marsičem naprednejši. Posebnost so kljuke, ki so pogreznejo v vrata.Nadaljuje se tradicija legendarne žabe s hidropnevmatskim vzmetenjem, le da gre danes za aktivno vzmetenje, pri čemer posebna kamera snema cesto, podvozje pa se ob upoštevanju načina vožnje prilagaja za kar največje udobje.Vstopni model DS3 crossbacka bo stal 23.400 evrov (bencinar s sto konjskimi močmi)), pri močnejših različicah cena zraste čez trideset tisočakov. Pri DS7 crossbacku vstopni model stane 32.500 evrov (dizel s 130 konjskimi močmi), nato cena narašča in preseže štirideset tisočakov.Pozabili niso niti na električni pogon. Oznaka E-tense pri DS7 crossbacku pomeni priključni hibridni pogon (dobrih 53 tisoč evrov), pri DS3 crossbacku pa povsem električni motor (cena okoli 42 tisočakov) z obljubo okoli 300 kilometrov vožnje s polno baterijo.