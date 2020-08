FOTO:Leon se je prelevil

Leon je nov in namerava še naprej vihteti prapor najpomembnejšega seata. Pripravljen je na prilagodljivi platformi koncerna Volkswagen, a seveda poskuša biti bolj svoj. V nekaterih potezah navduši, v drugih malce manj.Leon je bil doslej avtomobil, ki je premogel svojevrstno, rahlo zadržano eleganco. Te mu ne manjka niti poslej, čeravno so njegove linije malce bolj napadalne. Ni videti slabo, še zdaleč ne, z zadnje strani pa je sploh nekaj posebnega in res je dobro, da ni prav nič podoben nobenemu sorodniku. Svetlobni pas med lučema in napis modela sta kar precejšen oblikovalski dosežek, ki ga ne srečaš vsak dan.Leon je v ...