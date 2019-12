Letos rekordnih tisoč subvencij

Subvencije za avtomobile na električni pogon oziroma priključne hibride so v Sloveniji na voljo že od začetka tega desetletja. To ni naša posebnost, elektrificirana vozila tako ali drugače podpira večina članic Evropske unije, prav tako države drugod po svetu. Ne vse enako, hkrati se dogajajo spremembe. Povpraševanje po njih raste, seveda skladno s tem, da vse bolj raste prodaja tovrstnih vozil. Kako bo s takšno podporo na dolgi rok in kakšno vlogo sploh ima neka podpora?Pri nas se je subvencioniranje baterijskih električnih vozil in priključnih hibridov, ki so jim nekoč rekli tudi podaljševalniki dosega, začelo leta 2011. ...