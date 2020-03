FOTO:Letošnjega evropskega avta leta ne morete spregledati

Peugeot 208 1.2 puretech 100 STT allure

Zastopnik: P Automobil Import, Ljubljana

Cena: 16.625 € (osnovni model), 16.217,20 € (cena testnega avtomobila s popustom)

Izpust CO 2 (NEDC): 97 g/km

Euro NCAP (2019): ****

Zadek deluje prav športno, zaznamuje ga celo dokaj velik spojler, pa tudi dve vdolbini na bokih. Stikalo za odpiranje vrat je skrito pod črnim trakom na sredini. FOTO: Boštjan Okorn

Z varčnostjo ni povsem na ti

Sedenje zadaj je tudi za dva odrasla povsem spodobno, le vstop je skozi dokaj ozko odprtino. FOTO: Boštjan Okorn

Kot smo vajeni v sodobnih peugeotih tudi tu voznikov delovni prostor zaznamuje majhen volanski obroč, merilnike voznik gleda preko njega in ne skozenj. Na sredinski konzoli je postavljen velik zaslon, pod njim uporabne tipke za dostop do najbolj pomembnih funkcij. FOTO: Boštjan Okorn

Prostora na sprednjih sedežih presenetljivo veliko

Prtljažni prostor ni pretirano velik, je kar globok vdrt, podrta naslonjala zadnje klopi pa naredijo konkretno stopnico. FOTO: Boštjan Okorn

Merilniki pred voznikom se prikazujejo v atraktivnem trirazsežnem pogledu, kar lahko včasih povzroči tudi rahlo zamegljenost. FOTO: Boštjan Okorn

Izbrali so ga za evropski avto leta

Odlagalne površine na sredinski konzoli so bogato odmerjene, posebnost je zaprt predal, dovolj je tudi priključkov za sodobne naprave. FOTO: Boštjan Okorn

Zgodovina peugeota 208 je pestra in uspešna. Do zdaj so mu z vsako novo generacijo številko povečali za ena, a pri osmici se je ustavilo. Zgolj oštevilčenje. Novinec je drugačen, sodoben in prepoznaven. Kombinacija motorja in opreme, ki smo jo preizkusili, se zdi ena od optimalnejših.Pravzaprav je le malo avtomobilov, ki bi bili v svojem razredu tako prepoznavni kot peugeot 208. Tu prostora za konfekcijo ni, pa naj gre ta sprednji del, kjer režečo masko motorja dopolnjujeta dolgi in ozki pokončni dnevni svetili LED, motorni pokrov, kjer boste težko našli kakšen raven del, ali pa za zadnji bok z umetelnimi vboklinami, ki nakazujejo športnost. Smela poteza, s katero želijo Francozi privabiti tudi močnejši spol.Testni peugeot 208 ni bil tisti najzmogljivejši, a veliki večini voznikov bi moral ustrezati. 1,2-litrski trivaljnik malce grgra in zatrese v hladnih jutrih, a potem ga praktično ne boste slišali. Njegovih 74 kW moči je povsem dovolj za dinamična pospeševanja, zaradi dobre zatesnjenosti kabine mirno prede na dolgih relacijah, niti na avtocesti hrupnosti ni, kar je prav zavidljiv napredek v primerjavi z generacijo ali dvema nazaj. Prestavna razmerja šeststopenjskega ročnega menjalnika so izračunana tako, da tudi v šesti prestavi brez težav požira avtocestne klance, v mestih pa omogoča lagodnost brez pretiranega pretikanja.Podvozje je naravnano bolj k udobni strani, a nikakor ni premehko, zato pa povsem spodobno požira cestne neravnine in po nepotrebnem ne poskakuje po cesti kot kakšen igriv kozliček. Športni voznik bo morda pogrešal kakšno bolj konkretno informacijo krmilnega sistema, a med običajnimi vožnjami tega zelo verjetno ne boste občutili. Bo pa peugeot 208 med hitro voženimi ovinki želel malce zanihati in se nagniti v to ali ono stran. Omenjam zgolj zato, ker zunanjost, še bolj pa majhen volanski obroč, čez katerega se boste zazirali v merilnike, misel usmerja v športnejšo vožnjo. Z varčnostjo peugeot 208 ni povsem na ti (oziroma ni nič posebnega), relacijskih 6 l/100 km se lahko pri več mestne vožnje hitro povzpne še za kakšnih pol litra ali celo več.Sam nimam težav s postavitvijo volanskega obroča in pogledom čezenj, morda bo tudi kakšen žilav nasprotnik te peugeotove posebnosti ugotovil, da ni tako slaba, kot se mu je zdelo. Pri tem bi mu misel lahko ukradel pogled na merilnike, na katerih se vrednosti prikazujejo trirazsežno: pomembnejših podatki so postavljeni pred manj pomembnimi. Trik so dosegli na zanimiv način, in sicer s projekcijo pred osnovnim zaslonom, načeloma je všečna, zna pa kdaj tudi malce zmesti, kakšen podatek se lahko v določenih primerih pokaže malo zamegljeno (ja, vem, povezano tudi z vidnimi sposobnostmi voznika).V peugeotu 208 je še malce posodobljena sredinska konzola z velikim zaslonom in klavirskimi tipkami pod njim. Deluje všečno, a tudi intuitivno in se vse bolj kaže kot ena od prijaznejših ureditev vse bolj digitalizirane armaturne plošče. Zaslon bi sicer lahko nekoliko bolje izkoristili, testni avtomobil ni imel niti navigacijskega sistema, tako da je velikost še najbolj prišla prav ob vožnji vzvratno, ko se je na zaslon zarisala ne posebej ostra slika doplačane kamere zadaj. Med opremo v paketu allure česa zelo pomembnega sicer nismo pogrešali, malo hecno je bilo, da smo s ključem lahko brezstično zagnali avtomobil, ne pa ga tudi odklenili, med nepotrebnimi doplačili pa vendarle velja omeniti digitalni radijski sprejemnik, pogrešali smo tudi zasenčene luči iz svetečih diod.V avtomobilu je dovolj prostora za odlaganje drobnjarij, na sredinski konzoli je njim namenjen celo zaprt predal, katerega pokrov pa je iz svetleče plastike. Pred sovoznikom predal ni prav posebej velik. Podobno bi lahko rekel za prtljažni prostor, ki je, pričakovano, udrt, v testnem avtomobilu ni imel dvojnega dna, to pa je pomenilo, da je ob podiranju naslonjala zadnjih sedežev nastala zoprna stopnica. Pravzaprav je prtljažnik še najmanj inovativen, no, poseben del tega avtomobila. Za njegovo odpiranje si boste najbrž kdaj umazali prste, vsaj v začetku pa tudi iskali pravo odprtino s stikalom za odpiranje, ki je postavljena na sredino vrat.Na zadnji klopi bosta dva sedela dovolj udobno za ta avtomobilski razred, a vstop nanjo je skozi ozko odprtino, kar odraslim ne bo najbolj všeč, prav tako takšna odprtina ni ravno v prid staršem ob nameščanju malčkov v otroške avtosedeže. Prostora na sprednjih sedežih je presenetljivo veliko in ne daje občutka sedenja v 4,055 metra dolgem avtomobilu. Uporabljeni materiali so korektni in prav nič ceneni.Novi peugeot 208, ki je pred kratkim postal evropski avto leta , je prijazen posebnež, ki s svojo okretnostjo v mestu in dobrimi voznimi zmogljivostmi na relacijskih poteh ne more razočarati. Pri PSA si bržkone želijo, da bi ga za svojega vzeli tako fantje kot punce, a tudi njihovi stari starši. Težka, a ne neuresničljiva naloga – kako ji bo kos?