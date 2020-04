FOTO:Limuzina za diskretne športnike

Volvo S60 T5 R-design

Zastopnik: Volvo Slovenija, Ljubljana

Cena: 51.048 € (testno vozilo 63.097 €)

Euro NCAP (2018): * * * * *

Izpust CO2: 161 - 181 g/km



Stranski pogled pokaže športno nizko silhueto. Foto Gregor Pucelj

Pri Volvu posebno pozornost posvečajo oblikovanju sedežev, pri čemer upoštevajo tudi značilnosti ženske postave. Foto Gregor Pucelj

Osrednji zaslon, ki ima obliko tablice, je pregleden in intuitiven za uporabo. Foto Gregor Pucelj

Dnevne LED luči imajo za volve prepoznavno obliko Thorovega kladiva, a dejansko se njihova moč pokaže šele med nočno vožnjo. Foto Gregor Pucelj

Klasično limuzinski zadek se izteče v »račji repek«, pod katerim so nameščene dizajnersko oblikovane luči. Foto Gregor Pucelj

Prtljažni prostor je klasično limuzinski, precej globok in z razmeroma visokim nakladalnim robom. Foto Gregor Pucelj

Športne limuzine. Načeloma gre za izumirajočo vrsto, ki jo neusmiljeno iztrebljajo športni terenci. A če pogledamo na naše ceste, le ni povsem tako. Poglejte samo, koliko je na njih BMW-jevih petic, da drugih niti ne omenjam. In v ta peskovnik je ponudil svoje videnje športne limuzine še Volvo s S60.Testni primerek je že tretja generacija (prva leta 2000), ki je hkrati prvi volvo izdelan v ZDA. Čeprav gre za športno limuzino, je S60 seveda ohranil še dovolj »švedskega« imidža, kar dejansko opazimo šele, ko sedimo v njem. A najprej nekaj o zunanji podobi. Čeprav se globoko zavedam reka o tem, da imajo vsake oči svojega malarja, pristransko zapišem, da je S60, še posebej, če je v nabriti izdaji R, katero sem preizkusil, odlična fuzija elegance in športnosti. Slednje ne kaže z velikimi spojlerji in podobnimi atributi, pač pa s k tlom potisnjeno karoserijo, dvojnim izpuhom in 18-palčnimi platišči iz lahke litine. Poleg tega pa o športnih namenih pričajo tudi napisi R-design, ki se bolj ali manj diskretno pojavljajo na vseh koncih.Da smo v svetu visoko zmogljivih limuzin, pove tudi to, da se motorna ponudba S60 giblje le pri bencinskih motorjih in da ima že vstopni model 190 konjev. Testni S60 R je z 2,0-litrskim turbobencincem in 184 kW (250 KM) srednji in nad njim je še strupeni štirikolesno gnani hibridni S60 polestar s kar 233 kW (318 KM). A verjemite, tudi le 250 konjev s pomočjo 350 Nm navora v razponu od 1800 do 4800 vrt./min. vleče odlično; tovarna navaja najvišjo (elektronsko omejeno) hitrost 240 km/h in pospešek 0–100 km/h v 6,5 sekunde.Pri tem pomembno vlogo igra še 8-stopenjski samodejni menjalnik (geartronic), ki voznika razvaja v vseh ozirih, tako da je možnost ročnega prestavljanja z obvolanskima ročicama dejansko odveč.Za voznika je namreč veliko bolj preprosto, da z valjčkom, nameščenim na sredinski konzoli, izbira med različnimi voznimi režimi, od varčnega do športnega, ko sicer le na sprednji kolesi gnani testni S60 postane konkretno živahen, neposredno vodljiv in trši.Tako je ob odlični zvočni kulisi, ki ne kaže, da pod sprednjim pokrovom brni zgolj štirivaljnik, vožnja lahko športno ostra ali pa značilno »volvojevska«, ko imaš občutek, da vozilo nekoliko plava, kot da bi imelo zračno vzmetenje. Poraba goriva pri tovrstnih vozilih praviloma ni v ospredju, kljub temu pa povem, da se je moje testno povprečje gibalo okrog 10. litrov na 100 kilometrov, kar me je nekoliko razočaralo, saj sem veliko kilometrov prevozil v ECO voznem režimu.Počutje v potniški kabini nedvomno priča o premijskem vozilu, vključno z usnjem na sedežih. Ergonomija sedenja je odlična, kar velja tudi za vozniški del. Armaturna plošča ima nekaj sledi skandinavskega dizajna, predvsem so opazne velike šobe za prezračevanje, kar pa je zaščitni znak vseh aktualnih volvov. Ker je S60 dolg 4,761 metra v potniški kabini ni sledu o utesnjenosti, kar velja tudi za sedenje na zadnjih sedežih in nenazadnje tudi za prtljažni prostor s prostornino 442 litrov, ki pa ga je mogoče še povečati.