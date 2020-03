Marles hiše in Porsche Slovenija  za enostavnejšo e-mobilnost

Podjetji Marles hiše Maribor in Porsche Slovenija sta na sejmu Dom oznanila medsebojno sodelovanje na področju zagotavljanja energetske in snovne učinkovitosti na področju bivanja in zagotavljanja mobilnosti.



Kot so povedali na predstavitvi, zmore partnersko povezovanje blagovnih znamk Marles in MOON Porscheja Slovenije kot prvo ponuditi celovite rešitve na področju bivanja s polnilno infrastrukturo za samooskrbo z električno energijo pri gradnji stanovanjskih, poslovnih in javnih objektov. Marles je tako svojim obstoječim paketom za izvedbo objektov dodal še paket Clean



Energy, ki kupcu hiše ponuja inteligentno polnilno postajo MOON Community (svetovanje, načrtovanje, vgradnja), z možnostjo uporabe električne energije, pridobljene z lastno sončno elektrarno, in hrambo doma proizvedene električne energije v hranilniku te. Od zdaj tako kupcem bivalnih objektov pri Marlesu ne bo treba iskati alternativ za polnjenje, saj bo lahko kupec vse potrebno uredil hitro, enostavno in na enem mestu že ob odločitvi za nakup hiše.