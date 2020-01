FOTO:Mercedesova vizija prihodnosti

FOTO: Mario Tama/Afp

Vision AVTR je zasnovan po navdihu znanstveno fantastične filmske uspešnice Avatar, po kateri naj bi dobil tudi ime. Vozilo je nastalo s ciljem čim tesnejše povezave narave, človeka in stroja, podobno, kot odnos med avatarjevimi fantazijskimi liki in človekom, saj prihaja v najbolj organski formi nemškega avtomobilskega proizvajalca do sedaj. Celotna zasnova koncepta je brez ravnih linij in ostrih robov, saj tudi kolesa s svojo zaobljenostjo zaokrožujejo videz. Celotna zunanjost je poudarjena z ambientalno osvetlitvijo, ki se aktivira, ko se nekdo približa vozilu oziroma s spremembo osvetlitve prikazuje trenuten način vožnje.Vision AVTR že na prvi pogled vzburi človeško domišljijo, saj je zelo dober približek avtomobila prihodnosti, kot si ga predstavljamo navadni smrtniki. V vozilu ni kontrolnih elementov, volana, prestavne ročice, stikal in ostalih pripomočkov, ki smo jih vajeni. Upravljanje naj bi potekalo s pomočjo vmesnika na sredinski konzoli, ki se dvigne, ko nanj položimo roko ter ga potiskamo v željeni smeri vožnje. Sredinska konzola poleg biometričnih podatkov meri tudi voznikov pulz. Krmiljenje poteka s hkratnim premikanjem vseh štirih koles. Nadzor ostalih funkcij ter multimedijskega sistema naj bi potekal preko prepoznavanja gest, s katerimi izbiramo med ikonami različnih funkcij, ki so projicirane na našo roko, potem ko jo dvignemo.Zunanjost koncepta zaznamuje 33 večfunkcijskih loput na zadku, ki se premikajo sinhrono, s čimer posnemajo dihanje in gibanje bitij na planetu Pandora, kjer poteka dogajanje v filmu Avatar. Poleg privlačnega vizualnega izgleda lopute pravzaprav skrbijo za izboljšanje aerodinamike vozila.Občudovanja vreden je prav tako tudi štirikolesni električni pogonski sklop, s katerim želijo pri Mercedesu zmanjšati svoj ogljični odtis. Štirje električni motorji poganjajo posamična kolesa s skupno močjo preko 350 Kw (470 KM). Za napajanje vozila skrbi revolucionarna baterija s kapaciteto 110 kWh, ki jo je možno napolniti v 15 minutah. Največji doseg z enim polnjenjem je zavidljivih 700 kilometrov. Posebnost baterije je njena zasnova, saj naj bi bila zasnovana na osnovi organskih elementov in grafena ter naj ne bi vsebovala redkih kovin. Možno naj bi jo bilo popolnoma reciklirati s kompostiranjem.