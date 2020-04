FOTO:Mini na elektriko

Doseg z enim napolnjenjem ni posebej velik, okoli 200 km. Foto Mini

Prikaz dosega, vzvod za pretikanje po voznih programih, rumeno stikalo za zagon,... so različni poudarki električne izvedbe minija. Foto Mini

Malce je nižje postavljen k tlem, pa zaradi akumulatorjev v dnu tudi malce težji kot bencinska izvedba. Foto Mini

Armaturna plošča je pripravljena v znanem slogu, a z nekaterimi drugačnimi poudarki. Foto Mini

Pokrovček pod katerim je namesto dulca vtičnica za električni kabel Foto Mini

BMW je bil eden sodobnih pionirjev na področju električnega pogona. Njegov model i3 je doslej v Sloveniji dosegel kar nekaj voznikov, v preteklih letih je bil eden najbolj prodajanih električnih avtomobilov, okioli 400 jih je na naših cestah. Zdaj se mu v hiši pridružuje še en tekmec, to je električni mini.Ko govorimo o zunanji pojavi, pri električnem miniju snovalci niso zasledovali popolne drugačnosti, kot so jo pri BMW i3. Medtem ko slednji navzven ne bi mogel bolj izstopati od drugih beemvejev, je pri električnem miniju – uradna oznaka je mini cooper SE – drugače, vidi se, da je član neke družine, čeravno na drugačen pogon kaže z zaprto masko, tudi z nekaterimi detajli v rumeni barvi, za odtenek je postavljen nižje k cesti.Njegova priprava sodi v aktualno proizvodno strategijo podjetja, da bo imelo modele, ki bodo lahko pripravljeni bodisi s klasičnim pogon, s hibridno tehniko ali pa bodo vozili popolnoma na elektriko.Električni mini ima na svojem dnu, med sprednjimi in zadnjimi sedeži, akumulatorski sklop iz litij-ionskih celic, ki je postavljen v obliki črke T. Prtljažnik oziroma njegova velikost nista okrnjena in zmore sprejeti toliko litrov kot mini z običajno pogonsko izvedbo. No, 211 litrov vseeno ni nekaj, o čemur bi pisali zgodbe. Skupna zmogljivost litij-ionskih celic je 33 kWh, z enim napolnjenjem naj bi bil avtomobil sposoben prevoziti dobrih 200 kilometrov; to ni posebej veliko, kot da so ga ta šik avtomobil želeli nameniti predvsem mestu oziroma krajšim vožnjam.Naj bi pa te po želji potekale kar dinamično, v slogu minija: električni motor ima največjo moč 137 kW (186 km), kar se prenaša se na sprednji kolesi, avtomobil, ki tehta 1,3 tone, pa z mesta do sto kilometrov na uro pospeši v dobrih sedmih sekundah. Najvišja hitrost je pač bolj zadržana - 150 km/h.Armaturna plošča prinaša drugačne prikaze za volanom.Na prepoznavnem okroglem sredinskem zaslonu bodo na voljo podatki o dosegu, tudi o možnostih doseganja nekega cilja, vključno z »zeleno potjo«, po kateri boste porabili najmanj energije. Posebnosti sta še elektronska ročna zavora in drugače oblikovan vzvod za premikanje po voznih programih. Seveda je pri električnih avtomobilih pomembna tudi rekuperacija energije ob popuščanju pedalke za plin, to je mogoče nastaviti v dveh stopnjah.Pod pokrovčkom, na katerem je znak za elektriko, boste namesto dulca za gorivo našli vtičnico. Možni so različni načini polnjenja, najhitreje bo šlo na hitrih polnilnicah z istosmernim tokom in močjo 50 kW. Doma seveda počasneje, za pospešitev bodo ponujali tudi različne hišne polnilne postaje (moč polnjenja 7 ali 11 kW).Električni mini je pri nas že dosegljiv, njegova cena je 33.400 evrov, od česar seveda lahko odštejemo 6 tisoč evrov, kot velja subvencija ekosklada za baterijske električne avtomobile. Pri BMW Slovenija prodajnih načrtov v smislu količin ne razkrivajo,a le pričakujejo, da bo vzbudil zanimanje. Verjetno večje kot sicer precej redki mini countryman plug-in, priključni hibrid, ki je bil predstavljen pred dvemi leti.