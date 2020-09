FOTO:Mogoče poslednji, a hitri Mohikanec

Ford focus ST-3 2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM) karavan Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana

Cena: 34.620 € (testno vozilo 38.080 €)

Euro NCAP: * * * * *

Izpust CO 2 : 125 g/km

Medosna razdalja znaša natanko 2,7-metra in to je zagotovilo, da v potniški kabini ni pomanjkanja prostora. FOTO: Gregor Pucelj

Sprednji del vozila je enak kot pri bencinskem focusu ST, le da ima slednji kar 280 konjev. FOTO: Gregor Pucelj

Voznika razveseljuje odlična ergonomija in preglednost inštrumentov, vključno z velikimi napisi na osrednjem zaslonu, kar je dobrodošlo predvsem med vožnjo. FOTO: Gregor Pucelj

Vzvratna kamera olajša parkiranje in podobne manevre, je pa ponoči ekran veliko presvetel, tako da moti voznika. FOTO: Gregor Pucelj

Poleg zlaganja zadnjih sedežev v razmerju 60:40 je imelo testno vozilo tudi uporabno odprtino za smuči oziroma daljše predmete. FOTO: Gregor Pucelj

Voznikov in sopotnikov sedež sta odlična Recarova izdelka, oba električno nastavljiva. FOTO: Gregor Pucelj

19-palčna kolesa in nizkopresečne gume imajo dva obraza: odlično se izkažejo pri dinamični vožnji, manj pa prispevajo k udobju. FOTO: Gregor Pucelj

Me tem ko slovenski uvoznik fordov uvaja na trg prvega focusa z elektrificiranim oziroma mehkim hibridnim pogonskim sklopom, smo mi preizkusili dobrega starega turbodizla. Ni pa bil testni primerek čisto običajen, pač pa najmočnejša in športna različica focusa z dizelskim pogonom - pripravili so ga v oddelku Ford Performance - za povrh pa še v družinsko naravnani karavanski izvedbi.Gre za poslednjega Mohikanca? Mogoče, a če sodim po zadovoljstvu, ki ga nudi vozniku in hkratni ugodno nizki porabi goriva in posledično nizkih izpustih, se bom s takšnimi turbodizli z veseljem vozil še vrsto let. Že na samem začetku je torej jasno, da mi je bil testni focus ST všeč. Je pa res, da morajo biti morebitni kupci najprej ljubitelji dinamične vožnje, manj pa ležernega udobja in mehkega sedenja. Focus ST ima namreč poleg živahnega in zmogljivega dvolitrskega turbodizelskega srca z največjo močjo 140 kW (190 KM) in največjim navorom 310 Nm, tudi konkretno čvrsto vzmetenje oziroma podvozje. K temu svoje dodajo še nizkopresečne pnevmatike (235/35 R19), tako da na pretežno slabih slovenskih cestah družinska vožnja ni njegov glavni adut. A kot rečeno, pri odločitvi za takšno vozilo udobje pač ne more biti v ospredju. Zato pa izjemno elastičen turbodizel v vsakem trenutku razveseljuje voznika, ki skupaj s sopotnikom sedi na odličnih Recarovih športnih sedežih, pretežno odetih v alkantaro.Dinamično in natančno vožnjo skozi ovinke podpira še precizen volanski mehanizem, ki je v športnem voznem režimu morda celo preveč neposreden, vsaj dokler se ga voznik ne privadi. Poleg športnega voznega režima, ko se v potniški kabini v bariton spremeni tudi focusova zvočna kulisa, ima voznik na voljo še nastavitev za običajno vožnjo, za mokro oziroma sneženo podlago in za poslastico še vozni režim za dirkališče, ko se samodejno izključi elektronski nadzor stabilnosti in je vse skupaj odvisno le še od voznikovega znanja. Ker je pri izvedbi ST za dober centimeter proti tlom potisnjena karoserija, je rezultat celotnega paketa presenetljivo dober, vključno s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Tovarna navaja najvišjo hitrost 220 km/h in pospešek do 100 km/h v manj kot 8 sekundah. Ker pa se vsa moč na cesto prenaša le prek sprednjih koles, to voznik pri ostrem pospeševanju in ostro voženih ovinkih začuti tudi na volanu. A z nekaj vaje ostane le še zabava … In upam se trditi, da za približno tretjino cenejša kot pri podobnih bencinskih izvedenkah. Moje testno povprečje je na koncu zneslo, verjeli ali ne, le nekaj več kot 6 l na 100 prevoženih kilometrov.Seveda pa to, da ima focus ST športno čvrsto in zato nekoliko manj udobno vzmetenje, še ne pomeni, da je kakorkoli špartanski. Z dolžino nekaj manj kot 4,7 metra sploh ni majhen in poleg tega, da je več kot dovolj prostora tudi na zadnjih sedežih, gre v prtljažni prostor s prostornino 608 l (1620 l) konkretna količina prtljage. Prtljažna vrata pomika elektrika, vsa ostala vrata pa brezstični ključ. Poleg zdaj že obveznih infozabavnih priboljškov hvalim še samodejno prilagodljive žaromete v LED izvedbi, opozarjanje na prečni promet ob vzvratni vožnji in za mrzle dni je dobrodošlo ogrevanje vetrobranskega stekla, sprednjih sedežev in volanskega obroča (zimski paket). Solidna je vzvratna kamera, le da je ponoči prikaz na osrednjem zaslonu zaslepljujoče svetel, tako da je v takih primerih skoraj neuporabna. Seveda ima focus ST tudi sistem za ohranjanje voznega pasu, ki ga (de)aktiviramo z enim pritiskom na obvolansko ročico in radarski tempomat, ki pa je po mojem mnenju pri vozilu z ročnim menjalnikom bolj ali manj neuporaben oziroma odveč.S k tlom potisnjenim sprednjim spojlerjem, zajetnim krilom na zadku in z atraktivno rdečo barvo (race red) focus ST, kljub temu da je karavan, tudi dobro izgleda. Mogoče zardeva zaradi razmeroma visoke cene?