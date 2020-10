FOTO:Na plin in nato še na bencin

Prikaz režima delovanja in preostale količine plina. FOTO: Gašper Boncelj

Dacia sandero stepway prestige 1.0 TCE 100 eco-g

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana

Cena: 12.080 evrov (ob upoštevanju popusta)



Dacia sandero je priljubljen model romunske znamke pod Renaultovim okriljem. V ponudbi je poleg klasičnega pogona tudi s prirejenim motorjem, ki lahko vozi na utekočinjeni naftni plin ali na bencin. Kako se obnese v vsakdanji rabi?Pri tej izvedbi stepwaya za pogon skrbi posebej za plin prirejeni trivaljni motor s prostornino enega litra in največjo močjo 74 W/100 KM. Za prenos na srednji kolesi skrbi petstopenjski ročni menjalnik. Ob zagonu nekaj trenutkov deluje na bencin in nato samodejno preklopi na plin. Med vožnjo lahko sami s pritiskom stikala po želji preklapljamo, na kaj bomo vozili.Plinska posoda sprejme 31 litrov utekočinjenega naftnega plina (oznaka UNP ali LPG), na preizkušnji smo z enim napolnjenjem ob umirjeni avtocestni vožnji prevozili 360 kilometrov, kar bi pomenilo porabo pribižno 8,6 litra/100 km. Cena plina (0,58 evra/liter) je nižja od bencina in se vse skupaj sliši kar ugodno. Bi bilo pa porabo plina za še bolj jasno sliko o strošku preverjati večkrat v daljšem razdobju.Ko plina zmanjka – da ga zmanjkuje, nas 50 kilometrov prej opozori mala rdeča lučka –, motor neslišno preklopi na bencin. Avtonomija je ob upoštevanju še polne bencinske posode (50 litrov) zajetna, ne bo nas strah, da bi ostali kje na cesti.Slabše strani? Točenje plina ni najbolj elegantno, dobro je vselej nadeti rokavice, se zgodi, da plin ob priklopu in izklopu pištole malce puhne, gumb je za polnjenje treba ves čas držati. Mreža polnilnic je zdaj že kar razvejena, na čisto vsaki črpalki pa polnilnega mesta za plin le ni. Zaradi posode za plin v dnu prtljažnika ni rezervnega kolesa, morate biti zadovoljni s setom za popravilo pnevmatike. Tretja stvar je relativno skromen prikaz porabe tako plina kot tudi bencina, pri prvem se orientirate po zaporednem ugašanju malih petih lučk, za bencin pa je potovalni računalnik sploh šibko opremljen s kakršnimi koli informacijami.Sicer pa je sandero stepway nestresen za uporabo, motor deluje skoraj presenetljivo živahno. Seveda vas »ne sme« motiti povprečna plastika in nabor sestavnih delov armature iz starejših renaultov. Tudi vozne lastnosti so precej povprečne, bolj zadovolji udobno podvozje kot izrazito nenatančen volanski mehanizem. Ampak si mislim, da uporabniki sandera s tem nekako shajajo.