Najbolj pričakovani model leta je že na naših cestah

Tudi v Sloveniji. Zdaj po naših cestah vozi povsem prerojena: nova ŠKODA OCTAVIA.S čim vse osvaja naša in vaša stara ljubezen v novi izvedbi? Preverili smo in se spet zaljubili: naj ta zgolj minuto dolg video dokončno prepriča tudi vas.Četrta generacija modela OCTAVIA je 15 milimetrov širša od predhodnice.je v dolžino zrasla za 19 milimetrov,za 22. Pregovorno ogromen prtljažni prostor se je v limuzini še povečal, in to na kar 600 litrov (1555 s podrtimi zadnjimi sedeži), pri različici Combi pa na kar 640 litrov (1700 s podrtimi zadnjimi sedeži).Nizka, vitka silhueta se lahko pohvali z najboljšim količnikom zračnega upora v svojem razredu. Njen športni videz poudarjajo ostro oblikovani žarometi, ki so zdaj postavljeni nižje, ter platišča vse do premera 19 palcev.Kromirani detajli, ambientalna osvetlitev, dvokraki volan – skupaj z novooblikovano armaturno ploščo daje vse to prijeten občutek zračnosti, za sodoben videz pa poskrbi tudi aktivni informacijski zaslon (10.25''), ki je nadomestil klasične merilnike. Da vozniku ni treba odvrniti pogleda s ceste, pa ima OCTAVIA projicirni zaslon, ki hitrost, podatke navigacije in prometne znake prikazuje neposredno na vetrobranskem steklu.Kot prvo vozilo ŠKODA je OCTAVIA opremljena s tehnologijo shift-by-wire, tako da samodejni menjalnik DSG z dvojno sklopko upravljate z ročico v sredinski konzoli, kjer je tudi elektromehanska ročna zavora s funkcijo zadrževanja, ki je nadomestila mehansko.Ergonomski, prezračevani in ogrevani masažni sedeži, tripodročna klimatska naprava, ogrevan volan in ogrevano vetrobransko steklo zagotavljajo povsem novo raven udobja, ki ga še zaokrožajo električno krmiljena peta vrata in navidezni pedal, ki omogoča brezstični dostop do prtljažnika. Za odklepanje ali odklepanje vozila se lahko zaradi novega sistema KESSY odslej uporabljajo kar vsa vrata.S polnimi LED-matričnimi žarometi lahko brez preklapljanja in skrbi ves čas vozite z dolgimi žarometi, ne da bi zaslepili druge voznike. OCTAVIA pa ima tudi sistem dinamičnega uravnavanja podvozja (DCC), ki omogoča izbiro ene od petih nastavitev načina vožnje (Eco, Sport, Comfort, Normal, Individual), te pa vozniku še bolj občutljive nastavitve. Tako je na voljo kar 15 možnosti, tudi Supersport.Poleg tega, da je na zahtevnih testiranjih Euro NCAP dosegla vseh pet zvezdic, je nova OCTAVIA prva ŠKODA, ki je na voljo z asistenco za ovire, asistenco pri zavijanju in asistenco pri izstopanju. V asistenco Travel Assist, ki v kombinaciji s samodejnim menjalnikom DSG z dvojno sklopko omogoča tudi samodejno počasno vožnjo v gostem prometu, je vključen tempomat, ki predvideva vozne razmere za naslednji kilometer do dva in po potrebi prilagodi hitrost vožnje.Kupci bodo lahko izbirali med najširšo ponudbo motorjev v zgodovini tega modela, vključno s priključno hibridno različicoter še bolj športno priključno hibridno različico OCTAVIA RS iV. Dizelski (TDI Evo) in bencinski (vključno z blagim hibridom) motorji so bili posodobljeni, v pripravi pa je tudi različica s pogonom na stisnjen zemeljski plin. Poleg tega bo nova OCTAVIA kmalu na voljo tudi kot pustolovska, na brezpotja pripravljena OCTAVIA SCOUT in kot dinamična, atletska(na fotografiji spodaj).Na voljo so tri različice infotainment sistema nove generacije (MIB 3) z multimedijskimi zasloni od 8,25 do 10 palcev. V različici Columbus ga je mogoče upravljati z gestami ali prek digitalne asistentke Laure.Z vgrajeno kartico eSIM je OCTAVIA vedno povezana v splet. Funkcije avtomobila lahko nadzorujete z mobilno aplikacijo, v avtomobilu pa je tudi pet USB-C-vtičnic, vključno s priključkom v stropni konzoli nad vzvratnim ogledalom. Poleg tega predal Phone Box okrepi signal vašega mobilnega telefona in ga obenem med vožnjo brezžično polni. Sistem ŠKODA Connect zagotavlja vselej posodobljene prometne informacije, omogoča pa tudi poznejši nakup in aktiviranje funkcij vozila in funkcij infotainment sistema. Tako lahko posodobite svoje vozilo ali mu dodate funkcijo, ki je morda prej niste potrebovali. Omogoča vam tudi zaklepanje ali odklepanje vozila z aplikacijo, ne glede na to, kje ste – tako vam bo denimo kurir lahko vaš paket povsem brezstično dostavil naravnost v vaš avto.Paket rešitev Simply Clever v novem modelu OCTAVIA zdaj vsebuje nekaj novih. Odslej lahko AdBlue dolijete tudi z ročko za točenje v tovorna vozila, integrirani lij vam bo olajšal dolivanje tekočine za pranje stekel, stranska naslonjala bodo podprla glavo zadaj spečih potnikov, sedeži pa so opremljeni z žepki za mobilni telefon in prenosni računalnik. V voznikovih vratih je predal, ki odvaja vodo iz avtomobila, zato lahko vanj spravite dežnik ali metlico za sneg. Omeniti velja še električno pomično vlečno kljuko in zaščitne letve, ki učinkovito preprečujejo nabiranje umazanije v prostoru med vetrobranskim steklom in karoserijo.ŠKODA OCTAVIA je bila osmi model, ki je po drugi svetovni vojni zapeljal iz tovarne ŠKODA. Zato je po latinski besedi octa, osma, dobila tudi ime. A kmalu je za znamko ŠKODA – in za tisoče zvestih kupcev – postala nič manj kot številka 1. Od predstavitve leta 1959 je na ceste zapeljalo že več kot sedem milijonov primerkov tega modela – če bi jih postavili enega za drugim, bi kolona segala od Mlade Boleslav, kjer je ŠKODA doma, pa vse do avstralskega Sydneyja in nazaj.