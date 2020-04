FOTO:Najmanjši SUV z zvezdo

Novi GLA ima bodisi sprednji bodisi štirikolesni pogon. Foto Mercedes-Benz

Notranjost že poznamo iz razreda A, se pa v GLA sedi bistveno višje.

Večja višina je prinesla več zračnosti tudi v kabino, zadaj je opcija pomična klop.

Mercedes je svojo »posadko« modelov s kompaktne osnove MFA2 v zadnjih dveh letih skoraj povsem prenovil. Po razredih A, B, CLA in GLB je zdaj nared še novi GLA. Prva črka G je pri njih vedno oznaka za gelände, teren, in novinec želi biti v eni od pogonskih izvedb vsaj malo tudi terenec.Mercedes GLA je bil precejšnja uspešnica že v prvi generaciji, ki se je na cestah pojavila leta 2014, a morda bolj v Evropi kot pri nas, v Sloveniji jih je kakih osemsto. Za drugo izvedbo tega najmanjšega SUV-modela iz Stuttgarta, ki naj bi tekmoval z avtomobili, kot so audi Q2, BMW X2 in lexus UX, lahko rečemo, da je slogovno tipičen predstavnik oblikovalske smeri, ki jo znamka narekuje že nekaj let, z zunanjimi linijami v ničemer ne preseneča. Bolj zanimive so spremembe v merah, saj je avtomobil s 441 centimetri za 1,4 cm krajši kot prej, a ima za tri centimetre večjo medosno razdaljo (273 cm), za prav toliko je širši (183 cm), predvsem pa je opazno, za 10 centimetrov višji (161 cm).To zadnje naj bi popravilo slabo preglednost nazaj, ki je bila zaradi zajetnega stebrička C značilna za dosedanji model. V drugem delu vozila bo opcijsko na voljo vzdolžno pomična klop, ki jo bo mogoče naprej in nazaj pomikati za 14 cm.Sploh je v avtomobilu nekaj več prostora za vse potnike in prtljago, tovorni prostor je napredoval za 14 litrov, na 435 litrov.Spredaj se sedi precej višje kot v razredu A in tudi za 5 centimetrov višje kot v že nekoliko dvignjenem razredu B. Pred voznikom bo zdaj že dobro znana armaturna plošča, ki se z dvema povezanima zaslonoma razteza od levega karoserijskega stebrička do sredine avtomobila, gre za večfunkcijski sistem MBUX, ki omogoča različne načine upravljanja.Čeravno pri Mercedesu tako kot pri vseh znamkah napovedujejo večjo udeležbo elektrificiranih pogonov, pa bo vsaj na začetku model GLA še v znamenju bolj ali manj znane bencinsko-dizelske zgodbe. V prvem primeru je to bodisi 1,3-litrski vstopni štirivaljnik z močjo 120 kW/163 KM (GLA 200) bodisi večji dvolitrski predstavnik z močjo 165 kW/224 KM (GLA 250). Dvolitrski dizel ima lahko moč 110 kW/159 KM (GLA 200d) ali 140 kW/190 KM (GLA 220d).Menjalnik je vedno samodejni z dvema sklopkama, odvisno od motorja s sedmimi ali osmimi prestavami. Prenos je speljan na sprednji kolesi, pri močnejšem bencinarju in obeh dizlih pa lahko izberemo tudi izvedenko s prilagodljivim in posodobljenim štirikolesnim pogonom 4 matic. Ta ima različne vozne programe in tudi terenskega, ki naj kaže, da je GLA sposoben premagovati bolj zahtevne, ne pa ekstremne podlage.Najnovejši SUV iz Stuttgarta je pri nas že na voljo. Cena vstopnega modela GLA 200 je 36 isočakov, na vrhu je trenutno močnejši dizel s štirikolesnim pogonom GLA 220d 4matic za 42 tisoč evrov. Seveda se pri Mercedesu marsikaj še doplača, tako da sta navedeni ceni šele začetek. Pridejo tudi drugi pogoni, vsaj doslej je za poletje znamka načrtovala še pogonsko izvedbo priključnega hibrida, proti koncu leta pa naj bi bila nared povsem električna različica z oznako EQA.