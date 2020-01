FOTO:Naprodaj je mustang Steva McQueena

Nevarne prizore je hotel posneti sam

Mustang, ki ga je vozil McQueen, je bil eden od dveh, ki so ju uporabili med snemanjem filma. Drugo vozilo je bilo tako uničeno, da so ga kmalu po koncu snemanja odpeljali na odpad. Čeprav je dolgo veljalo, da so ga uničili, so lupino tega mustanga leta 2016 našli v Mehiki.

Po snemanju pozabljen

Pod pokrovom mustanga se skriva 6,4-litrski motor V8, ki proizvede najmanj 300 konjskih moči pri 4.800 vrtljajih na minuto. FOTO: Mecum Auctions

»To je neverjeten artefakt«

Ford mustang GT fastback. FOTO: Mecum Auctions

Danes bodo na avtomobilski dražbi Mecum v Kissimmeeju na Floridi prodali enega najslavnejših filmskih rekvizitov vseh časov, legendarni ford mustang, s katerim jedirkal v akcijski kriminalki Bullitt iz leta 1968. Čeprav lastnik avtomobilani postavil izklicne cene, so poznavalci prepričani, da bo lahko iztržil več milijonov dolarjev, kar je precej več, kot je zanj odštel njegov oče – leta 1974 ga je namreč kupil za 6000 dolarjev (okoli 5400 evrov).Ford mustang GT fastback v barvi highland green s 6,4-litrskim motorjem V8 je bil zvezda neprekinjenega desetminutnega avtomobilskega lova, ki je potekal po strmih ulicah San Francisca. S kovinsko zverino se je kralj »coola« Steve McQueen v vlogi detektiva Franka Bullitta zapodil za zločincema, ki sta mu poskušala ubežati v črnem dodgeu chargerju. To je bil prvi filmski pregon, ki so ga posneli tako, da so gledalci lahko spremljali dirko iz notranjosti avtomobila.Dirka je bila izjemno uspešna, navdihnila je številne druge avtomobilske pregone v filmih, kot so Samo še 60 sekund, Francoska zveza, Brata Blues, Smokey in Bandit, Avto smrti ... Temno zeleni ford mustang, letnik 1968, ki je danes na dražbi, je bil eden od dveh, ki ju je Ford Motors priskrbel za potrebe filma. V njem so posneli večino bližnjih posnetkov z McQueenom, drugi avto pa sta vozila kaskaderjain. McQueen, ki je bil tudi v resničnem življenju strasten dirkač, je sprva hotel vse nevarne prizore posneti sam, ob prigovarjanju studia pa je nalogo vendarle prepustil kaskaderjema.Tedaj osemintridesetletni igralec je bil izjemno dlakocepski glede videza vozila. Dal je odstraniti vse kromirane poudarke, značke in napise, vključno z zaščitnim znakom mustanga – konja v galopu –, navadna platišča so zamenjali z dirkalnimi torq thrust, barvo so spraskali, da bi bila avtomobila videti rabljena, namestili so tudi posebne nosilce za kamere. Predelavo mustanga je vodil nekdanji dirkačin motorju dodal nekaj konjskih moči ter ga napravil glasnejšega (režiserse je odločil glasbeno podlago zamenjati z grmenjem motorja in škripanjem zavor), predelal je tudi zavore, vzmetenje in ojačal šasijo. Z večjo močjo in boljšo vodljivostjo sta avtomobila na ravnih odsekih presegla 170 kilometrov na uro.Natanko 10 minut in 53 sekund je bilo potrebnih, da je McQueenov mustang zaslovel, a je kmalu po koncu snemanja utonil v pozabo. Kupil ga je uslužbenec Warner Brosa in se z njim vozil v službo, nato je leta 1970 prešel v roke, (pravega) detektiva iz New Jerseyja. Štiri leta pozneje je Marranca zanj objavil oglas v reviji Road & Track, v katerem je pisalo: »Mustang bullett, letnik 1968, ki ga je vozil Steve McQueen v filmu … Najboljša ponudba.« (Napačno črkovanje naslova filma je ostalo.). Kupil ga jeiz New Jerseyja, vozila pa ga je njegova soproga, ki je učila v bližnji šoli.Ravno v tem času ga je izsledil McQueen, ki ga je vztrajno iskal, da bi ga pridružil svoji avtomobilski zbirki. »Na vas sem se obrnil, da bi dobil nazaj svoj mustang letnik 1968. Želel bi si ga obdržati v družini, takšnega, kot je bil v prvotnem stanju, nočem ga restavrirati,« je zvezdnik zapisal v pismu, naslovljenem na družino Kiernan, in obljubil, da jima bo našel zamenjavo za avtomobil, če ne bo cena previsoka, in pristavil, da v nasprotnem primeru »lahko pozabijo na ponudbo«. Kiernanovi so odklonili, avtomobil pa je bil njihovo vsakdanje prevozno sredstvo do leta 1980, ko se je mu pokvarila sklopka, in je nato dolga leta stal v garaži na družinskem posestvu. Istega leta je Steve McQueen umrl zaradi raka na pljučih.V naslednjih letih se je mustang z družino večkrat selil, nazadnje so ga vzeli s seboj na kmetijo v bližini Nashvilla v Tennesseeju, kjer so se dokončno ustalili. Ko je Ford leta 2001 predstavil novo različico avtomobila, imenovano bullitt, ki ga je navdihnil McQueenov avto iz filma, sta se lastnika odločila, da bosta obnovila svoj avto, a so Robertu kmalu zatem diagnosticirali parkinsonovo bolezen, zato je načrt padel v vodo. Sean je po očetovi smrti avtomobil vendarle spravil v vozno stanje, predstavili pa so ga leta 2018 ob nastanku tretje serije mustanga bullitt na avtomobilskem sejmu v Detroitu. »Kar 89 odstotkov originalnega vozila se je ohranilo. To je neverjeten artefakt,« je povedal, strokovnjak za starodobnike, ki je prišel ocenit, ali gre za originalno vozilo iz filma.Kiernan je nekaj časa premleval, kaj storiti z avtom, ki so ga v tem času že sprejeli v nacionalni register zgodovinskih vozil – nekateri so mu predlagali, naj z njim posname nov film, a so zamisel zapustili, ker je bilo težko dobiti finančna sredstva –, nazadnje pa se je odločil, da ga bo prodal. Pri izbiri avkcijske hiše se ni odločil za prestižni RM Sotheby’s in Gooding, ki sta večkrat dražili zvezdniške avtomobile (za enajst milijonov dolarjev, okoli deset milijonov evrov, so denimo prodali ford GT40 letnik 1968, ki ga je Steve McQueen vozil v filmu Le Mans), ampak za družbo Mecum Auctions, ki slovi po ameriških starodobnikih.Kiernan je vozilo ponudil brez izklicne cene. Kot je razložil za ameriške medije, je to storil zato, ker mustanga noče dvakrat prodajati. »V garaži imam samo dve parkirni mesti,« se je pošalil. Predsednik in ustanovitelj avkcijske hiše Mecum meni, da bodo za avto iztržili najmanj tri milijone dolarjev. Kupec bo dobil originalne dokumente in potrdila, da gre za originalno vozilo iz kultnega filma, in pismo, ki ga je Steve McQueen v 70. letih poslal družini Kiernan.