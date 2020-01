FOTO:Ne vedno gospodarna samurajka

Mazda3 X180 GT plus

Zastopnik: MMS

Cena: 25.890 evrov (testno vozilo 29.620 evrov)

Euro NCAP: ***** (2019)

Izpust CO 2 : 125 - 131 g/km

Atraktivne linije zadka. FOTO: Blaž Kondža

Sodobni pomočniki na delu

Všeč mi je tudi, da so pri Mazdi ohranili upravljanje večine funkcij prek klasičnih gumbom. FOTO: Blaž Kondža

Hišno filozofijo Jinba Ittai, kar v prevodu pomeni »jezdec in konj kot eno telo«, se najbolj opazi v vozniškem prostoru. FOTO: Blaž Kondža

Inženirski posladek

Prava inženirska poslastica testne mazde je najnovejši bencinski agregat, ki uporablja tehnologijo Skyactive-X. FOTO: Blaž Kondža

Gospodarna, a ne v mestu

Škoda je le, da je s prenovo mazda3 na račun športnejših potez izgubila nekaj družinske praktičnosti. FOTO: Blaž Kondža

Drugo mnenje: Pravi voznikov avto

Mazda3 je hudo eleganten avto, tako navzven kot še posebej v kabini, kjer se lahko glede ureditve in uporabljenih materialov pri njih malce oglasijo tudi proizvajalci visoko čislanih in tudi cenovno višje postavljenih (nemških) znamk. Tudi pelje se super, je pravi voznikov avto, kar težko je komu prepustiti volan. Zadnji del kabine pri Mazdi vselej malce zanemarjajo, tam ni ne prostorno ne pregledno. Motor skyactiv X je na papirju super ekonomična stvar, tudi v vožnji izven mesta to kar velja. V mestnem prometu je pač trošil preveč, četudi sem zvesto sledil ukazom računalnika in ekspresno pretikal po prestavah gor in dol, gor in dol ... Gašper Boncelj

Prtljažni prostor je manjši kot pri predhodnici. FOTO: Blaž Kondža

Vozne lastnosti mazde3 z veseljem pohvalimo, saj se je ta že v prejšnjih generacijah izkazala kot avtomobil, ki se odlično vozi. Gotovo nekaj k temu prispeva tudi znamkina filozofija Jinba Ittai, ki v prevodu pomeni »jezdec in konj kot eno telo« in ji nova generacija mazde3 še bolj sledi. Odlična ergonomija voznikovega prostora, udobje, precizno krmiljenje in dobra lega na cesti ostajajo Mazdini aduti. Škoda je le, da je s prenovo mazda3 na račun športnejših potez izgubila nekaj družinske praktičnosti – manjši je denimo njen prtljažni prostor. Zato pa je z novo trojko užitek voziti po zavitih podeželskih cestah, kjer pride do izraza dobro usklajeno podvozje.Testno vozilo je izdatno opremljeno in je bilo poleg najvišje ravni opreme GT plus opremljeno še s paketi opreme Varnost, Luksuz in Zvok. Asistenčnih sistemov je v testnem vozilu na pretek, res pa je, da so nekateri rezervirani za dražje izvedenke. Takšni so tudi matrični LED žarometi, ki se aktivno prilagajajo razmeram na cesti ali pa sistem, ki s spremljanjem prečnega prometa poskrbi za varno vzvratno vožnjo in po potrebi tudi zavre.Vsekakor lahko pohvalim upravljanje infozabavnega sistema prek vrtljivega stikala na sredinski konzoli. Všeč mi je tudi, da so pri Mazdi ohranili upravljanje večine funkcij prek klasičnih gumbov in da njen pametni ključ deluje tako, da se avtomobil zaklene samodejno, ko se oddaljimo od vozila.Prava inženirska poslastica testne mazde je najnovejši bencinski agregat, ki uporablja tehnologijo skyactive-X . Oznako X180 tako nosijo mazde z bencinskim štirivaljnikom s 1998 kubičnimi centimetri prostornine, ki razvije največjo moč 132 kW (180 KM) pri 6000 vrt./min in največji navor 224 Nm pri 3000 vrt./min. Gre za motor s tako imenovanim nadzorovanim kompresijskim vžigom SPCCI, ki naj bi združeval prednosti bencinskega in dizelskega agregata.Novi motor neopazno preklaplja med klasičnim vžigom mešanice bencina in zraka s svečko in kompresijskim vžigom, pri čemer je svečka tista, ki sproži oba tipa zgorevanja. Njegova posebnost je tudi višje kompresijsko razmerje, kot smo ga vajeni pri klasičnem bencinskem motorju in je z 16,3:1 bližje tistemu, ki ga imajo dizelski agregati. Dodajmo, da ob hladnem zagonu in polni obremenitvi motor deluje tako kot klasični bencinar, kadar so naše zahteve manjše, pa neopazno preklopi v prej opisani način SPCCI. V katerem režimu deluje motor, sicer lahko vseskozi spremljamo na sredinskem zaslonu.In kako se novi motor izkaže v praksi? Njegova narava je zelo umirjena, pospeševanje zvezno, o kakšni živahnosti ni ne duha ne sluha, še posebej, če jo primerjamo s turbo motorji. Ker je navora dovolj že pri nizkih motornih vrtljajih, lahko zelo hitro prestavimo v višjo prestavo. Tu motor pokaže svojo »dizelsko« naravo. Njegovih 180 konjičev se prebudi šele v visokih vrtljajih, tako kot smo to vajeni pri atmosferskih bencinarjih. Na poskočnost turbo motorjev pri nizkih vrtljajih lahko pri tej mazdi pozabimo.Zato naj bi bil glavni adut X180 gospodarnejša vožnja, a to, kot smo ugotovili, ne velja vedno in povsod. Nam je potovalni računalnik pokazal povprečje okoli 7,4 litra na sto prevoženih kilometrov, med vožnjo po mestu pa se je to povprečje dvignilo proti desetim litrom.Drugače je bilo med vožnjo po razgibanem podeželju – tam je potovalni računalnik izpisal povprečje 5,9 litra na sto kilometrov. Tovarna sicer obljublja porabo med 5,4 in 6,9 litra po kombiniranem WLTP ciklu. Dodajmo, da naj bi k večji gospodarnosti, tako trdi tovarna, pripomogla tehnologija blagega hibrida, pri kateri integrirani zaganjalnik kinetično energijo, pridobljeno med upočasnjevanjem, pretvarja v električno energijo, ki se shrani v litij-ionski akumulator kapacitete 600 kJ.