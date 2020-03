FOTO:Ni prikupna igrača, je namenoma gojen naslednik originalnega džipa  

Suzuki jimny 1,5 VVT allgrip pro elegance



Zastopnik: Magyar Suzuki Zrt, podružnica v Sloveniji

Cena: 20.200 evrov

Euro NCAP: *** (2018)

Izpust CO 2 : 178 g/km



Majhne mere in masa so na marsikaterem terenu prednosti. FOTO: Andrej Krbavčič

Notranja oprema je posodobljena in pri tej različici precej bogata. FOOT: Andrej Krbavčič

Ostali avtomobilski testi - TUKAJ

Tu je vse, s čimer nadzorujete terensko vožnjo. FOTO: Andrej Krbavčič

Jimny v resnici ni štirisedežnik, je bolj 2 + 2. FOTO: Andrej Krbavčič

Povečana površina prtljažnika je drseča in brez privezov. FOTO: Andrej Krbavčič

Zadnja vrata so zares velika, prtljažnik pa nikakor ne. FOTO: Andrej Krbavčič

Navidezno preprost žaromet je LED in samodejno zasenčljiv. FOTO: Andrej Krbavčič

Po dolgih letih se novi suzuki jimny najbolj izkaže z bencinskim motorjem, ki ga končno žene zares samozavestno, in z dvema palcema večjo karoserijsko širino, ki se blagodejno izrazi v notranjosti. Seveda je pri testni, najbogateje opremljeni različici še kup sodobnih naprav in funkcij, kar pa je pri takšnem terencu nekoliko manj pomembno.Jimny ni prikupna igrača, je namenoma gojen naslednik originalnega džipa, ki je bil nedvomno najboljše kopensko vozilo druge svetovne vojne. Danes imamo vsi velike terence, ki so za neutrjeno površino pretežki in za smukanje med ovirami prenerodni. To je pravo delovišče za džip in jimny, le da je imel džip že takrat preprost in suveren 2,5 litrski motor, je moral doslej shajati z majhnimi motorji, ki za trdo delo potrebujejo visoke vrtljaje, da se jim zagotovi visok navor.Z novim 1,5-litrskim motorjem je jimny občutno prepričljivejši, tako na terenu kot na cesti. Nič več ne smodimo sklopke, manjkrat je potrebno pretikanje v 4L, na cesti lahko celo izpuščamo vmesne prestave. Ta motor ne ugasne kar tako, če ga preseneti nenadna ovira ali vzpon. Motor ni prav tih, a je tišji kot prejšnji in goriva porabi le za kozarec več. Če jimnyja ne priganjate preveč – recimo 120 kilometrov na uro –, je prijeten tudi na avtocesti in ima še dovolj rezerve za prehitevanja in klance.Da je terenec, dokazujeta dve togi, a dobro vodeni in vzmeteni premi, zato jimny ne suva preveč grobo in se kar spodobno obnaša tudi v ovinkih s slabim asfaltom. Je pohvalno okreten in ima majhen obračalni krog. Volan (končno je obroč nastavljiv vsaj po višini) se včasih zdi premalo informativen, ampak zato tudi ne prenaša trdih udarcev na roke. Zavore so zadovoljive, čeprav včasih manj predvidljive, ker opravljajo celo vrsto dodatnih funkcij in jih na terenu raje ne obremenjujte brez potrebe. Ročna zavora je klasična, na zadnji kolesi; da blokira, je treba ročico res močno potegniti.Jimnyja običajno poganjata zadnji kolesi ali priključljivo še prednji (4H). Po potrebi – lahko med zmerno vožnjo – vključimo štirikolesni pogon 4L, ki je obenem reduciran (izključiti ga smemo le pri ustavljenem vozilu).Prednji pesti se sočasno pnevmatsko zakleneta, namesto vseh zapor diferencialov pa delujejo zavore. Izklopi se tudi ESC, ABS seveda ostaja aktiven. Tako je jimny sposoben herojskih dejanj, nekoliko ga omejujejo le razmeroma majhna kolesa. V dvokolesnem načinu lahko ročno izključimo ESC, a le do 30 kilometrov na uro.Vstop v jimnyja je dober, vidljivost in preglednost naprej sta pravšnji – zdaj sta stranski stekli nižji –, manj nazaj, saj ju omejuje na vrata pritrjeno rezervno kolo. Rad bi zamenjal kakšno manj posrečeno opremo, na primer branje prometnih znakov za dobro vzvratno kamero. LED-žarometa sta zmogljiva in imata pralni šobi.Počutje za volanom je zdaj prijetnejše, če nisi prevelik, ergonomija je pravšnja. Z blagom oblečena sedeža sta udobna in ogrevana, a po odmiku za vstop zadaj trpečih se še vedno ne povrneta v prej nastavljeni položaj. Odložišča so majhna, pri tej opremi pa dobite štiri zračne blazine in zavesi. Dostop in sedenje na zadnji klopi sta zasilna, okni se tam ne odpirata, naslonjali je mogoče posamič sklopiti ali nastaviti nagib.Vrata prtljažnika so vzorno razsežna in za prevažanje rezervnega kolesa dovolj trdno vpeta. Ampak marsikateri skuter ima danes večji prtljažnik kot jimny.Bolje je pri sklopljenih naslonjalih, toda nastala površina je neravna, drseča in brez privezov. In zadaj morete tedaj peljati največ enega trpina, če sklopite le eno naslonjalo. Če se bosta potrudila in nekako za zmeraj odvila zadnja sedeža, pa bosta dobila zares prostoren prtljažnik. Tako razopremljen jimny je tudi prvovrstno patruljno vozilo za gozdarje, policiste in druge poklice.Poglejmo še, kaj sodobnega ponuja oprema elegance. Kovinsko zaščito podvozja dobite tudi tu le za doplačilo, LED-žarometa se pravočasno samodejno zasenčita, toda do preklopa nazaj na nezasenčeno traja približno pet sekund, kar je veliko predolgo.Sredino armaturne plošče krasi velik zaslon na dotik, ki nadzira vse dobrote: navigacijo, povezave z drugimi napravami, glasovno ukazovanje, radio je UKV in DAB+, klimatska naprava je samodejna ... Zaviranje v sili deluje nestresno in v treh stopnjah, tempomat je običajen, pomoč pri spustu je samoumevna, opozorilo na prevoženo belo črto je tudi tu. Okni sta elektrificirani, primerni ogledali tudi in zaklepanje je daljinsko.Jimny je prava stvar za dva, ki imata težko dostopen vikend in ju spremlja kvečjemu pes.