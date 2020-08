Nova Ford Kuga prinaša športnost za vso družino

Izbira je zelo pestra

FOTO: Ford

Razvita v sodelovanju z uporabniki športnih terencev

Tehnologije, ki vozniku prinašajo več udobja in varnosti v vožnji

FOTO: Ford

Varčnejša in bolj varna

FOTO: Ford

Popolnoma nova notranjost je pravo zavetišče

FOTO: Ford

Katera je prava za vas

FOTO: Ford

In kaj imajo vse Ford Kuge skupnega

Predstavitev voznih načinov (posnetki narejeni v Sloveniji)

Kuga plug-in hybrid (PHEV) kombinira 2,5-litrski bencinski motor in elektromotor s skupno 168 kilovatov moči (225 KM). Avto je zasnovan za enostavno uporabo, saj lahko samodejno izbira najbolj primeren način vožnje, voznik ima možnost, da kadar koli sam izbere, kdaj želi voziti v električnem načinu. Dovolj je pritisk na stikalo. Seveda če je baterija dovolj napolnjena. Energija je namreč skladiščena v litij-ionskih baterijah z radodarno kapaciteto za priključne hibride – 14,4 kWh. Povprečna poraba bencina je 1,2 l/100 km. Večina, ki bo priklopni hibrid polnila doma ali v službi, bo lahko velik del vsakdanjih poti prevozila le v električnem načinu. Doseg na elektriko znaša 56 kilometrov. Baterija se na hišni vtičnici napolni v šestih urah, na polnilnih postajah (3,7 kW) pa v 3,5 ure.

Jein tako idealna zamenjava za C-MAX. Nova Kuga ponuja še več intuitivnega udobja in asistenčnih sistemov za pomoč vozniku.Kupci lahko izbirajo med različicami, ki bodo dopolnjevale modele s Fordovim 2,0-litrskim in 1,5-litrskim dizelskim motorjem EcoBlue ter 1,5-litrskim bencinskim motorjem EcoBoost, na voljo je tudiBodoči lastniki bodo lahko kar najlažje izbrali pravo kombinacijo glede na vsakodnevne vozne navade in potrebe.Prodajne številke v Evropi so zelo visoke, zato smo se novega modela že veselili. Ob prebiranju prvih testov že lahko trdimo, da je to avto, ki ima ponuditi nekaj več od konkurentov.Nova Kuga je najboljši primer Fordovega na uporabnika osredotočenega oblikovanja. Razvita je bila v tesnem sodelovanju z uporabniki športnih terencev.Nova Kuga je opremljena s številnimi sistemi za pomoč vozniku med vožnjo.Sistem za ustavljanje in speljevanje Stop & Go, prepoznavanje prometnih znakov z omejitvijo hitrosti in usmerjanje vozila v sredino voznega pasu. Kar naenkrat je vožnja v strnjeni koloni sproščena in uglajena.Novi Fordov sistem informacij o mrtvih kotih (BLIS) združuje z ohranjanjem voznega pasu in nadzira možnost bližanja vozil z zadnje strani v voznikovem mrtvem kotu pri vožnji po večpasovnih avtocestah. Če voznik s smernikom nakaže spremembo voznega pasu ali sistem zazna vožnjo proti drugemu voznemu pasu, ko se v mrtvem kotu bliža vozilo in preti nevarnost trčenja, poskrbi za navor volana v nasprotno smer, da opozori voznika in ga odvrne od nevarnega manevra.Za odlično vidljivost v temi poskrbi sistem za osvetlitev v ovinkih s predvidevanjem poteka ceste in na osnovi prometnih znakov.Projekcijski zaslon vozniku omogoča, da s pogledom ves čas spremlja promet, nadgrajena je aktivna pomoč pri parkiranju 2, ki s pritiskom na gumb zagotavlja popolnoma samodejne manevre, dokler ni vozilo parkirano.Med dovršenimi tehnologijami je na voljo še vgrajeni modem FordPass Connect, ki omogoča lastnikom nove Kuge, da lahko na daljavo odklepate ali zaklepate vozilo, ga hladite oziroma ogrevate. Če pa ste pozabili, kje ste ga parkirali, vam bo lokacijo razkrila aplikacija.Iščete lahko tudi priljubljene točke, na primer restavracije. Za lastnike priklopno hibridne Kuge je stanje napolnjenosti baterije na voljo v vsakem trenutku, prav tako najbližje polnilne postaje.V novi Ford Kugi najdeteter zelo pregleden in intuitiven Fordov avdio vmesnik. Za vse, ki jim je blizu dober zvok, bo poskrbel vrhunskiPosebnost Kuge je nov infotainment sistem, del katerega je 31,2 cm (12,3-palčni) velik zaslonPoleg estetskih ima tak zaslon tudi druge prednosti. Voznik lahko na njem enostavno in hitro spreminja poglede in prikaz informacij o vožnji, ki so zanj pomembne v točno določenem trenutku vožnje.Zaradi boljše aerodinamike je 80 kg lažja od predhodnice in 28 odstotkov varčnejša. Nova oblika ji v primeru trčenja zagotavlja večjo varnost na cesti, kar je potrjeno z osvojenimi: za zaščito odraslih je osvojila 92 odstotkov pri trčenju v bočno oviro, pri še zahtevnejšem preizkusu z bočnim trčenjem v drog je prejela maksimalno število točk.Kuga celo predvidi, ali boste ob zavijanju v križišču trčili z drugim vozilom, ki pelje nasproti, in za to, da prepreči trk, do hitrosti 30 km/h samodejno zavira. Med drugim samodejno ne zavira zgolj pred stoječimi vozili, ampak tudi pred pešci in kolesarji.Zasnovana za vse, kar prinese vaš dan. Je skladna in zračna ter združuje vrhunske materiale in natančno izdelavo.Da gre za polnokrvni družinski avtomobil, dokazuje zasnova kabine z drsno zadnjo klopjo (ta je po novem tudi ogrevana), ki jo lahko za 15 centimetrov premikamo naprej in nazaj in s tem povečujemo prostor za noge na zadnji klopi.Kompromisov glede prevoza prtljage ni treba sklepati niti v primeru priključnega hibrida. Za električno pomičnimi vrati je za nameček širok nakladalni del, opremljen z dvostransko preprogo, na eni strani tapecirano, na drugi gumirano, odvisno, kako čiste oziroma umazane stvari prevažate. Funkcija za daljinsko upravljanje omogoča preprostoZa večjo možnost izbire so na voljo po meri prilagojene različice Kuga Vignale, ST-Line in Titanium. Vsaka je s svojo edinstvenostjo usklajena z značajem voznika. Kuga Titanium je s sodobnim in samozavestnim oblikovanjem sopomenka za odlično opremo in kakovost. Prestižna Kuga Vignale očara z ekskluzivno opremo in prefinjeno odlično izdelavo s posebnimi ornamenti, značilnimi za različice Vignale. Drzna Kuga ST-Line je oblikovana s pečatom oddelka Ford Performance in še posebej izraža športnost.Odlično vozno dinamiko.Vizualno je bolj gladka, nižja in širša – navdušila vas bo že ob prvem pogledu, še bolj v prvem ovinku. Aerodinamična silhueta z večjo medosno razdaljo na cesti izboljša lego in stabilnost. Daljši pokrov motornega prostora, položnejši kot zadnjega okna in nižja linija strehe privedejo do atraktivne športne oblike. Tako je nova Ford Kuga še bolj energična, okretna in zmogljiva kot kadar koli. Nova Ford Kuga je lahko vaša že za: 23.680 EUR, cena vključuje 5-letno jamstvo brez omejitve prevoženih km.