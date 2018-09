Nova harmonija udobja  

Legendarna žaba, Citroën DS, je sredi 50. let prejšnjega stoletja naredila pravo revolucijo v udobju med vožnjo. Citroënovi inženirji so ji vgradili revolucionarno novost – hidropnevmatsko vzmetenje . Koncept vzmetenja, ki združuje zračno in oljno blaženje z namenom čim bolj mehke vožnje in samodejne regulacije višine vozila, je že med 2. svetovno vojno v popolni tajnosti razvijal njihov zaposleni Paul Magès. Njegov izum so sicer uporabili že leto pred prihodom Citroëna DS pri modelu Traction Avant 15H, a le pri zadnjem vzmetenju. Omenjeni DS pa je leta 1955 kot prvi osebni avtomobil na svetu ponudil hidropnevmatsko vzmetenje na vseh štirih kolesih. Z njim je bila vožnja po takrat zelo luknjastih francoskih cestah udobna in primerljiva z lebdenjem.A pri Citroënu nenehno razvijajo nove inovacije in izboljšujejo udobje v svojih avtomobilih. Tudi v strokovnih avtomobilističnih krogih veljajo za znamko, ki proizvaja udobna vozila. Pri tem se zanašajo na napredno tehnologijo. Že skoraj 100 let slovijo po naprednem sistemu vzmetenja , ki ga zdaj predstavljajo v novi generaciji vozil. Novi sistem skladno s Citroënovo tradicijo zagovarja načelo udobja med vožnjo in izkorišča dolgoletno tradicijo hidravličnega vzmetenja. Nova kombilimuzina C4 Cactus je prvi citroën, ki v Evropi uvaja vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki (Progressive Hydraulic Cushions™).Pri rahli kompresiji in rahlem raztezanju vzmeti in amortizerji vertikalne premike nadzorujejo brez posredovanja hidravličnih omejevalnikov. Ti zagotavljajo bolj tekoč hod amortizerja, kar ustvari občutek lebdenja – zdi se, kot da vozilo preletava deformacije na cestišču. Pri močnejši kompresiji in močnejšem raztezanju pa vzmeti in amortizerji delujejo istočasno s hidravličnima omejevalnikoma za kompresijo ali raztezanje, ki tako premik progresivno upočasnijo in s tem preprečijo nagle zaustavitve na koncu hoda. V nasprotju s klasičnim mehanskim omejevalnikom, ki energijo absorbira in jo delno povrne, jo hidravlični absorbira in jo razprši. Na slabših, deformiranih in dotrajanih cestah tako amortizerja ublažita udarec in tresljaje, tako da je vožnja prijetnejša, predvsem pa udobnejša.Melodijo delovanja vzmetenja in udobja vožnje z novim Citroënom C4 Cactus je v notni zapis ujel mladi slovenski skladatelj Leon Firšt, prejemnik velike nagrade na tekmovanju iz glasbene kompozicije.Prepustite se melodiji tudi vi in doživite udobje nove kombilimuzine Citroën C4 Cactus.