Nove znamke za nove pogone

Odločitev, da bo južnokorejski avtomobilski velikan Hyundai iz dosedanjega modela ioniq razvil globalno električno znamko, je znak, da to podjetje z novo tehniko očitno misli resno in jo dojema kot pogon prihodnosti. (Pod)znamke na temo pogona, ki je kakorkoli drugačen od klasičnega z motorjem na notranje zgorevanje, so znane tudi drugod, primeri in pristopi pa se nekoliko razlikujejo.V Hyundaiu z nadgradnjo modela ioniq v samostojno znamko želijo izkazati resnost namena, da bodo do leta 2025 postali tretji največji svetovni proizvajalec električnih avtomobilov in da bodo obvladovali deset odstotkov tega trga. Med velikani, ki imajo ...