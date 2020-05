FOTO:Novi golf, tako znan, a povsem drugačen

Blagi hibrid naj bi pripomogel k nižji porabi, po napovedi tovarne na vsega 4,9 litra goriva na sto prevoženih kilometrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Volkswagen golf style 1.5 eTSI Zastopnik: Porsche Slovenija d.o.o.

Cena: 27.500 €

Euro NCAP (2019): * * * * *

Izpust CO 2 : 108 g/km

Video zaslon del osnovne opreme

Takšno je vozniško delovno okolje. FOTO: Aljaž Vrabec

Do nadaljnjega ustavili dobavo

Pri Volkswagnu so do nadaljnjega zaustavili dobavo novega golfa, ker so ugotovili težave pri programski opremi pri prenosu podatkov iz vozila, zato ne morejo zagotoviti brezhibnega delovanja samodejnega klica v sili. Iz tovarna so sporočili, da bodo nadgradnjo sistema opravili med 15. in 21. junijem. Za tiste golfe, ki so jih že prodali, bodo lastnike povabili na servis.

Navigacijske napotke lahko spremljate tudi preko zaslona za volanom. FOTO: Aljaž Vrabec

Ko golfa ugasnete, vas pozdravi v slovo. FOTO: Aljaž Vrabec



Napreden avtomobil z nekaj pomanjkljivostmi

Odlagalni prostor pri menjalniku je kot naročen za shranjevanje razkužila za roke. FOTO: Aljaž Vrabec

Medosna razdalja meri 2,62 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Poraba okoli 6,5 litra

Testni model poganja mehki hibrid z 48-voltno napeljavo v povezavi z dvolitrskim bencinarjem s 150 konjskimi močmi (110 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

Končno hitrost doseže pri 223 kilometrih na uro, do stotice poseže v 8,8 sekunde. FOTO: Aljaž Vrabec

Drugo mnenje: Ne razočara z vozniško izkušnjo

Golf, pričakovano, tudi osmič ne razočara z vozniško izkušnjo. Konzervativna zunanja sprememba tu sicer trči ob revolucijo v notranjosti, ki pa je sprejemljivo intuitivna. Morda včasih kar preveč, iskanje naslova v navigacijski napravi lahko postane muka, saj sistem skuša sam ugotoviti, kam pravzaprav želite, pri tem pa na prvo mesto ne postavlja osnovne besede. Ostrmel sem, ko ob obilici vseh zaslonov na nobenem ni bilo slike vzvratne kamere, težko si predstavljam, kdo je dal zeleno luč za idejo, da nobeden od štirih(!) priključkov USB ni takšen, kot ga uporablja velika večina naprav, infozabavna oprema se je skregala z mojim mobilnikom. Cena sodobnosti, pač. Je pa zagotovo pozitivno, da ima golf vgrajeno celo vrsto digitalnih varnostnih pomočnikov (večine, seveda, med testom nisem imel priložnosti preizkusiti), manj zadovoljstva pa prinese podatek o porabi goriva. Uporabljena tehnologija, še zlasti izklop dveh valjev in funkcija jadranja, na papirju obljubljata več kot sem ob mirni relacijski vožnji uspel doseči v praksi (dobrih 6 l/100 km). Boštjan Okorn

V prtljažniku je tudi rezervno kolo. Prtljažnik ima sicer 381 litrov prostornine, ob podrti drugi klopi ga lahko povečamo na 1237 litrov. FOTO: Aljaž Vrabec

V drugi klopi brez težav sedita dva odrasla potnika. FOTO: Aljaž Vrabec

V novem golfu sta treščili dve skrajnosti – tradicija in modernost. Po eni strani je vse enako, po drugi vse drugače.Ob prvem pogledu je takoj jasno, da gre za golfa . Vsi ga prepoznajo, postopajo okoli in kukajo v notranjost. Zunanje linije so spremenjeno le toliko, da je model dovolj svež, hkrati pa je zadržal tradicionalne poteze. Enako velja za notranjo prostornost; brez težav lahko sedijo štirje ljudje, če je nujno, se jih lahko pelje pet. Tudi mere so skoraj enake kot pri predhodniku (dolžina 4,28 metra, širina 1,79, višina 1,49 in medosna razdalja 2,62), prtljažnik ima za 381 litrov prostora.Toda povsem drug koncept so razvojniki ubrali pri vozniški uporabnosti. Vsa tradicionalna stikala na armaturni plošči so pristala na smetišču zgodovine, saj so pri Volkswagnu popolnoma spremenili upravljanje z nastavitvami. Voznik ima pred seboj kar dva zaslona, enega za volanom in drugega na sredini. Posebnost je še v tem, da sta video zaslona del osnovne opreme.Pod osrednjim zaslonom so gumbi za nastavitve klimatske naprave, izbira voznega programa, vključitev vseh štirih smernikov ... Vendar noben gumn ni mehanski oz vrtljiv. Pri vsem tem bi se pri Volkswagnu težko bolj zoperstavili svoji tradicionalni predvidljivosti, da svoje kupce čim manj motijo z revolucionarnimi novostmi.Dokler smo avtomobil lahko le opazovali, je bilo tako veliko dvomov, kako se bo digitalno upravljanje obrestovalo v praksi, toda prve vožnje so potrdile, da je bil strah odveč. Sistem je logičen, vmesnik je preveden v slovenščino, uporabnik se v njem ne izgublja, koncept je hitro jasen, z vsemi osnovnimi podatki pa voznik lahko upravlja preko gumbov na volanu. Pohvalno je še, da se sistem odziva skladno z vašimi izbirami v meniju, zato ni nobenih nadležnih zakasnitev, da potem ne veš, ali si pritisnil kaj narobe ali pa se sistem preprosto odziva prepočasi.Ker golfa vozijo tudi starejši vozniki - nekateri med njimi se presedajo v vsako novo generacijo tega modela, so bili sprva prestrašeni, kako se bodo navadili tako pomembne novosti, ampak njihov strah je verjetno odveč. Le pogumno morajo pričeti pritiskati in kmalu bodo vse razumeli.Zoprnija je, da uporabnik med brskanjem med menijem nasloni dlan na spodnjo letvico, a ravno tam so stikala na dotik za nastavitev temperature in glasnosti, zato se kaj hitro ponesreči poveča ali zmanjša glasnost ali temperatura v avtomobilu.Ob tako naprednem avtomobilu me je zmotilo, da avtomobil že v osnovi nima varnostne kamere pri vzvratni vožnji, ali pametnega odklepanja ali zaklepanja avtomobila zgolj preko kljuke (če je ključ dovolj blizu). Takšna oprema je sicer možna ob doplačilu (potem lahko golfa odpirate celo z mobilno aplikacijo). Obstaja pa podrobnost, ki je v golfu preveč moderna (enako velja za mnoge ostale znamke) – testni primerek ima štiri vtičnice za USB tipa C, ki jih še vedno ima večina mobilnih naprav, a nobene za standardni USB-priključek.Varnostnih sistemov ne primanjkuje, še posebno mi je bilo všeč opozarjanje na prihajajoče omejitve ali krožna križišča, da lahko odložim nogo s stopalke za plin in z jadranjem prispem do naslednje spremembe na moji poti. Zraven je tudi najsodobnejši sistem za preprečevanje trka, s pomočjo radarskega tempomata pa golf na dobro označenih cestah zmore drugo stopnjo avtonomne vožnje.Na prtljažnih vratih je znana oznaka TSI, ki razkriva, je pod sprednjim pokrovom bencinski motor, vendar je sedaj zraven še črka e. Kratica eTSI pomeni, da testni model poganja mehki hibrid z 48-voltno napeljavo v povezavi z dvolitrskim bencinarjem s 150 konjskimi močmi (110 kW). Moč razporeja samodejni menjalnik (7-DSG), celotna vožnja pa predstavlja največjo prednost tega avtomobila, saj je vsak ovinek pomeni čisti užitek, avtomobil pa se ceste drži povsem po voznikovih pričakovanjih. Končno hitrost doseže pri 223 kilometrih na uro, do stotice poseže v 8,8 sekunde.Blagi hibrid naj bi pripomogel k nižji porabi, po napovedi tovarne na vsega 4,9 litra goriva na sto prevoženih kilometrov. Realnost je, da je poraba ob zmerni vožnjo okoli 6,5 litra, ob bolj živahni pa okoli sedmih litrov.