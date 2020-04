FOTO:Octavia v bran visokega položaja

Med novostmi za volanom je projiciranje podatkov na vetrobransko steklo. Foto Škoda

Če je v polpretekli zgodovini kak avtomobil pridobil simpatije prenekaterega slovenskega voznika, je bila to gotovo škoda octavia. Pravzaprav je tisti Škodin model, ki je na trenutke že »grozil« domnevno bolj uglednim znamkam iz koncerna Volkswagen. V četrti izdaji je octavie še nekaj več, v različnih pogledih.Octavia je bila modelsko ime Škode že dolgo nazaj, v novi dobi, ko je znamka začela delovati pod Volkswagnom, pa je na slovensko prizorišče prvič pripeljala leta 1997 in odtlej v treh generacijah naredila velik prodor. Sam se posebej spominjam prve generacije v karavanski izvedbi in že tudi s štirikolesnim pogonom, ki je s takratnim 1,9-litrskim dizlom s sistemom vbrizga šoba-brizgalka zmogla marsikaj, bila je sicer hrupna, a varčna, in to za ne preveč denarja. Če pogledamo število vseh registriranih vozil, se pri nas trenutno vozi kakih 25 tisoč primerkov octavie, zadnja leta, ko je bila v prodaji tretja generacija, je bila vselej pod vrhom najbolje prodajanih modelov.Zdaj se ogreva četrta generacija, ki je navzven drugačna, morda še najbolj po zadnjem delu in obliki luči, v katerih je tako kot spredaj LED svetilna tehnika. Octavia je lahko še naprej petvratna kombilimuzina ali karavan, v obeh primerih meri 469 centimetrov, dva več kot doslej. Čeprav že do zdaj to ni bil avtomobil, ki bi mu manjkalo prostornosti, je zdaj še nekaj več možnosti za tovor v prtljažniku, ki meri 600 oziroma 640 litrov. Seveda se s podrtjem zadnje klopi lahko občutno poveča, škoda pa, da je ta še naprej deljiva le v razmerju 60/40, ne pa recimo 40/20/40 kot pri nekaterih sorodnikih znamke Volkswagen.Spredaj je na sredini pri boljši opremi večji in jasnejši večfunkcijski zaslon, pa digitalni števci za volanom, podatke lahko prikazujemo tudi na vetrobransko steklo.Octavia ima veliko varnostnih sistemov, prav tako nekaj svežih rešitev pod znanim geslom simply clever, na primer lij za lažje dolivanje tekočine za vetrobransko steklo, senčna roloja za stekli zadnjih vrat, v dodatni opremi poseben vzglavnik in oporo za noge za počivanje zadaj.Nabor motorjev je kombinacija posodobljene klasike in novih pristopov, s tem da bo najprej – prodaja se predvidoma začne junija – na voljo klasična bencinsko-dizelska ponudba. Na eni strani 1,5-litrski štirivaljni bencinski agregat z močjo 110 kW za najmanj 21 tisoč evrov, na drugi pa dvolitrski dizel z močjo 85 kW za podobno ceno ter močnejša izvedba s 110 kW in samodejnim menjalnikom, ki bo za 3500 evrov dražja.Vstopni litrski bencinski trivaljnik za najmanj 18 tisočakov naj bi bil dosegljiv poleti. Karavan (combi) je za približno 700 evrov dražji od kombilimuzine, dodajmo, da je bil ta pri octavii vedno glavni – doslej je v prodaji modela kar 90 odstotkov pripadlo karavanu, kombilimuzini le desetina.Glede na to, da zdaj tovarna še stoji, verjetno nekoliko pozneje, a vsekakor pripelje še priključni hibrid z oznako iV, ki kombinira bencinski agregat z električnim motorjem, podobno velja za izvedbo na stisnjeni naravni plin.Octavia bo tudi športnejša RS, kasneje bo pripravljena še s štirikolesnim pogonom in v robustnejši karavanski opremski izvedbi scout.