FOTO:Opel corsa je rezultat nemško-francoske naveze

Aerodinamični koeficient nove corse je ugoden, in sicer 0,29. FOTO: Blaž Kondža

Kokpit je odslej digitalen. FOTO: Blaž Kondža



Zaslon namesto klasičnih merilnikov

Električna izvedenka, corsa-e, pride na trg spomladi. FOTO: Blaž Kondža

Prvo corso so predstavili davnega leta 1982, do danes so jih izdelali skoraj 14 milijonov. FOTO: Blaž Kondža

Skupna osnova s peugeotom 208, a vendarle precej drugačna pojava.

Različne pogonske možnosti, poleg klasike prvič tudi izvedenka na elektriko.

Sodobna ureditev notranjosti, večinoma posvečena vozniku.

Corsa prihaja na zelo konkurenčen del trga, kjer se bo morala spopasti z renaultom cliom, volkswagnom polom in še vrsto tekmecev. FOTO: Blaž Kondža

Renault clio. FOTO: Gašper Boncelj

Glavni tekmeci opel corse

Renault clio

Clio je povsem nov, v peti generaciji je ohranil dosedanjo zunanjo pojavo in mere, a doživel veliko izboljšavo notranje ureditve, posebej armaturne plošče. Avtomobil, ki med drugim nastaja v novomeškem Revozu (glavnina proizvodnje je sicer v Turčiji), je bil pri nas skoraj vedno najbolje prodajani avtomobil, v nižjem spodnjem razredu je redko dosegel manj kot petino prodaje. Uvodoma je na voljo z bolj ali manj znanimi klasičnimi motorji, prihodnje leto pa bo prvič doslej in kot prvi Renaultov model dobil povsem nov hibridni pogon, seveda kot odgovor na prihajajoče stroge emisijske zahteve. Clio vozi le v petvratni izvedbi, karavanski grandtour je vzel slovo. G. B.

Volkswagen polo. FOTO: Gašper Boncelj

Volkswagen polo

Prodajno sicer ni tak težkokategornik kot večji brat golf, da bi se po njem poimenoval kar razred, toda Volkswagnov polo je že vrsto let zelo priljubljen avtomobil tako v Evropi kot v Sloveniji. Prvič so ga predstavili davnega leta 1975, pred dvema letoma pa doslej zadnjo, šesto generacijo. Kot prvi med manjšimi modeli s koncernske skupne osnove MQB-AO je prinesel možnost digitalnega kokpita oziroma aktivnega informacijskega zaslona. Trenutno je v ponudbi z 1-litrskim bencinskim trivaljnikom v različno močnih izvedbah ali 1,6-litrskim dizlom. Polo je še tudi bolj športni GTI, videli bomo, ali bo, tako kot prihajajoči novi golf, dobil še hibridno izpeljanko. G. B.

Peugeot 208. FOTO: Gašper Boncelj

Peugeot 208

Tako kot corsa je mali francoz povsem nov. Pripravili so ga na skupni konstrukcijski osnovi skupine PSA, katere del je zdaj že nekaj let tudi Opel, kar med drugim pomeni zelo podobne mere in sorodno pogonsko ponudbo. Se je pa slovenski zastopnik odločil, da bo novo generacijo 208-ice pri nas dal v prodajo nekoliko kasneje, na začetku prihodnjega leta. Njeni predhodniki so bili pri nas dokaj priljubljeni, še posebej nekoč model 206, ki so ga pripravili celo v kabrioletni, prav tako uspešni različici. Danes je peugeot 208 kot večina tekmecev le še petvratna kombilimuzina, enako kot corsa pa bo lahko imel bencinski, dizelski ali baterijski električni pogon. G. B.

Prva corsa je zapeljala na ceste davnega leta 1982 in do danes je s tekočega traku Oplove tovarne v Zaragozi prišlo skoraj 14 milijonov teh urbanih avtomobilov. Tudi nova corsa šeste generacije, ki so jo javnosti prvič pokazali septembra letos na mednarodnem avtomobilskem salonu v Frankfurtu, bo prihajala iz španske tovarne. Novinka uvaja novo, tako imenovano multienergijsko platformo, ki omogoča, da lahko na istem tekočem traku z minimalnimi modifikacijami izdelujejo tako električno gnane corse kot tiste z motorjem z notranjim zgorevanjem. Nenazadnje je bilo električno corso-e možno naročiti že letošnjega julija.Čeprav si novinka nekatere tehnologije deli s francoskim sorodnikom peugeotom 208, pa je še vedno dovolj Oplova. V primerjavi s prejšnjo generacijo je daljša za 39 mm in meri 4060 mm. Širina 1745 mm je podobna predhodnici. Drugače je z višino, s 1433 mm je skoraj tri centimetre nižja. Zato se v njej tudi sedi nižje, a nad glavo je dovolj prostora. Inženirjem je uspelo prihraniti nekaj pri teži – novinka tehta od 980 kilogramov naprej, odvisno od izvedenke.Corsi so namenili tri bencinske motorje in enega turbodizelskega, kar je v tem segmentu že redkost, a kot pravijo, kupci na nekaterih trgih še vedno stavijo prav na varčne dizle. Med bencinskimi različicami so tako na voljo 1,2-litrski atmosferski štirivaljnik, ki razvije največjo moč 55 kW/75 KM, ter 1,2-litrski turbobencinski trivaljnik, ki ima 74 kW/100 KM oziroma 96 kW/130 KM največje moči. Prednost obeh turbo motorjev je visok navor v širokem razponu motornih vrtljajev – pri šibkejši različici znaša 205, pri najmočnejši pa 230 Nm. Živahni turbodizelski motor zmore moč 5 kW (102 KM) in največji navor 250 Nm. Dodajmo še, da so vstopnemu bencinarju namenili petstopenjski ročni menjalnik, pri šibkejšem turbobencinarju lahko izbiramo med šeststopenjskim ročnim in osemstopenjskim samodejnim, najzmogljivejši pa je v vsakem primeru opremljen z omenjeno osemstopenjsko avtomatiko.Notranjost nove corse je zasnovana moderno in po Oplovih oblikovalskih načelih. Klasične merilnike je zamenjal zaslon, na katerem se poleg trenutne hitrosti in števila vrtljajev ter zaloge goriva izpisujejo še različne druge informacije, odvisno od nastavitve prikaza podatkov. Sredinski zaslon infozabavnega sistema je na voljo v dveh velikostih, v obeh primerih je usmerjen proti vozniku, kar dodatno poudarja dejstvo, da je novinka zelo vozniški avtomobil.Na seznamu dodatne opreme je veliko stvari, tudi takšne, ki so predmet višjih avtomobilskih razredov. Corso lahko po novem opremimo z usnjenimi sedežnimi prevlekami, ogrevanimi sprednjimi sedeži in volanskim obročem, samodejno klimatsko napravo, radarskim tempomatom, ki je podprt še s sistemom za aktivno ohranjanje voznega pasu. Kako ti sistemi delujejo v praksi, bomo poročali, ko bomo dobili novinko na preizkus.V duhu demokratizacije tehnologij, kot pravijo pri Oplu selitvi nekaterih tehnologij višjih segmentov v nižje, lahko novo corso opremimo celo z inteligentnimi matričnimi žarometi iz svetečih diod, ki omogočajo različne režime osvetljevanja ceste pred nami ter dolge žaromete, ki ne slepijo nasproti vozečih vozil. Naš prvi vtis je, da le niso tako dodelani kot tisti, ki jih poznamo iz višjih avtomobilskih razredov. Tako se recimo opazi ločilna črta med zasenčeno in dolgo lučjo, pa tudi segmenti dolge luči so bistveno večji. Vsekakor pa takšni žarometi cesto bolje osvetlijo kot običajni halogenski.Kako se novinka vozi? Prve kilometre smo prevozili v najzmogljivejši in športno opremljeni različici GS line. Motor in samodejni menjalnik dobro sodelujeta, čeprav je trivaljnik malce glasen. Volan kljub trditvam inženirjev, da so v marsičem izboljšali in spremenili kretni mehanizem, še vedno da malo povratnih informacij z vozišča; če preklopiš v športni način, se stvar izboljša in volan postane bolj čvrst. Podvozje pri opremi GS line je športnejše, a je bilo kljub temu dovolj udobno.Ali bo avtomobil uspešen na trgu, bo odvisno od tega, kako bodo kupci sprejeli ceno – ta naj bi se pri nas gibala od 13.490 evrov naprej, pri čemer pa kupci lahko pričakujejo nekaj popusta. Ob koncu še nazaj k uvodu: kot smo zapisali, naročila za baterijsko električno izvedenko sprejemajo že nekaj mesecev, dobava pa se bo začela na pomlad.