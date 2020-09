Optimalna izbira?

Motor je enak kot pri F900 R, torej vzet iz serije 850 in dodelan. FOTO: Jan Jolič Lieven

Krmilo je široko, občutek je pravi, vse ročke so nastavljive. FOTO: Jan Jolič Lieven

BMW F900 XR

Zastopnik: BMW Vertriebs GmBH, Ameriška ul.8, Ljubljana



Cena: od 11.590 evrov naprej



Motor: 895 ccm, štiritaktni, dvovaljni, 4 ventili na valj, dve odmični gredi, tekočinsko hlajeni



Prenos moči: veriga



Moč: 77 kW (105 KM) pri 8500 vrt./min



Navor: 92 Nm pri 6500 vrt./min



Zavore: spredaj 2 x kolut 320 mm, zadaj 1 x 265 mm kolut, ABS



Pnevmatike: spredaj 120/70 ZR17, zadaj 180/55 ZR 17



Okvir: jeklena konstrukcija



Teža s tekočinami: 219 kg



Medosna razdalja: 1521 mm



Višina sedeža: 825 mm (več možnosti od 775 -870 mm)



Posoda za gorivo: 15,5 litrov (od tega 3,5l rezerva)

Po testu F900 R je prišla na vrsto različica z oznako XR, ki naj bi poleg dodatne črke pri označitvi modela prinesla nove kupce tovarni in pa zadovoljstvo tistim, ki bi se za njega odločili. V tem paketu gre za veliko več kot samo dodatno črko in za kakšno malenkost v opremi, ampak za ciljanje na razred, ki se v Evropi in po svetu zelo dobro prodaja in kjer kraljujejo yamaha tracer 900, suzuki V strom, triumph tiger …Oblika in osnovni elementi so seveda enaki ali se delijo z modelom 900 R, razlika je v prednjem žarometu in vetrni zaščiti, ki daje motociklu drug videz in namen. To je motor, ki bo odlično služil tako vožnji na kratke in dolge razdalje, za v službo ali daljše potovanje. Je odličen za enega in zelo primeren tudi za dva potnika, ker v primeru, da se izbere nastavljivo vzmetenje ESA (opcijsko in samo zadaj), je njegova nosilnost več kot odlična (219 kg) v primerjavi z neposrednim tekmecem Yamaho Tracer 900 (169 kg), kar je velikanska razlika.Ostale nastavitve, krmila, stopalk in sedeža ga naredijo zelo drugačnega od F900 R in tako ima kupec veliko več možnosti, da izbere kar potrebuje. Videz je zelo podoben večjemu in zelo uspešnemu hišnemu modelu S1000 XR, od sprednjega dela z športno potovalno masko ter dnevnimi LED lučmi preko srednjega dela z visokim rezervoarjem goriva, ki se ga lepo objame z nogami do ozkega zadnjega dela, iz katerega seva športnost celotnega motocikla.Motor je enak kot pri F900 R, torej vzet iz serije 850 in dodelan. Je miren in ima uporaben navor skozi širše območje vrtljajev (sploh od 3.000 obratov naprej) ter prirastek moči za 10 KM. Če sem v F900 R motor res hvalil, je v F900 XR deloval malce drugače, mogoče nekoliko bolj zaspano in ne tako impulzivno. Programska oprema motorja omogoča vožnjo v več nastavitvah, dinamični program mu nekako najbolj odgovarja. Stroj je sicer uporaben skozi celotno območje vrtljajev, pri mestni ali konstantni hitrosti ni nič stokanja ali suvanja, vozite lahko v več prestavah, vsaj dve bosta pravi za vsako vožnjo in se jih takoj začuti. Tudi za športno vožnjo je motocikel zelo pripraven. Končne hitrosti so lahko zelo visoke, tu se pojavi problem slabše vetrne zaščite, ki ni na nivoju večjega brata S1000 XR, sploh višje rasli vozniki bodo imeli veliko vetra v čelado. Menjalnik je deloval dobro, gre za odlično delo podizvajalcev s Kitajske. Preseneti poraba tega motorja, ki je za deciliter ali več pod 5 l/100 km, kar je odličen rezultat.Zavore so zelo dobre, dobro odmerjene, povratni občutek je pravi. Instrumentalna plošča je elektronska, zdaj standard tovarne, ki ima veliko možnosti za dodajanje informacij. Deluje zelo tekoče, brez zaostajanja in je enostavna za uporabo. Stikala so zelo dobra, vzor urejenosti in kvalitete. Gumb, ki ga potrebuješ je točno tam, ker mora biti, brez podvajanja funkcij in kakšnih podobnih dvojnih klikov.Krmilo je široko, občutek je pravi, vse ročke so nastavljive. Vzvratna ogledala poznamo iz ostalih modelov, vidi se dovolj ceste nazaj in sedež je primerne oblike ter udoben. Možno ga je nastavljati na več različnih višin. Motocikel je pripravljen za set originalnih stranskih kovčkov, ki jih tistim, ki mislijo veliko potovati močno priporočam. So lepi, enostavni za uporabo in zelo kvalitetni. Žal so pa na seznamu dodatne opreme. Serijske pnevmatike so bile Michelin Road 5 GT, s katerimi sem bil zadovoljen. Velika novost so luči, ki se samodejno aktivirajo pri kotu nagiba 7°. Ločeni LED elementi v glavnem žarometu zagotavljajo najboljšo možno osvetlitev notranjega dela zavoja.F900 XR je zelo zanimiv, uporaben in dobro opremljen motocikel. Glede na res veliko možnosti dodatne opreme je to motor za zelo širok krog uporabnikov. Osnovna cena z 3 letno garancijo je pod 12 tisočaki in ocenjujem, da dobite zelo veliko za ta denar.Če pa dokupite še kak bombonček v obliki dodatne opreme ali paketa opreme pa boste s tem motorjem verjetno kar nekaj časa ostala sopotnika. Še zadnja opomba: obstaja tudi v verziji za A2 kategorijo. Za vse novopečene motoriste.