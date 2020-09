FOTO:Pogojno ljudski Mercedesov terenec

ℹ Mercedes GLA 200d

Zastopnik: Autocommerce

Cena: 36.900 € (testno vozilo 52.656 €)

Euro NCAP (2019): *****

Izpust CO2: 121–148 g/km

Mercedes GLA FOTO: Aljaž Vrabec

Tovrstni dizelski GLA se trdno drži ceste in prenese tudi bolj dinamično vožnjo. FOTO: Aljaž Vrabec

V širokem spektru Mercedesovih modelov, ko celo ljudje znotraj te nemške znamke težko iz glave naštejejo vse modele, se najdejo tudi nekateri modeli, ki vsaj v izhodišču niso neizmerno dragi.Mednje gotovo spada najmanjši športni terenec GLA; vsaj pri najšibkejših motornih različicah in z bolj asketsko opremo. Zgodba se kaj kmalu spremeni pri boljših izvedbah, ko cena tako poskoči, da ima tudi GLA bistveno več občudovalcev kot lastnikov.Testni primerek ima najšibkejši dizelski motor z oznako 200d. Premore 150 konjskih moči (110 kilovatov), do stotice poseže v 8,6 sekunde, končno hitrost ima pri 208 kilometrih na uro. Moč razporeja samodejni menjalnik, pogon pa je zgolj na prednji kolesi. Številke na papirju napovedo veliko, vendar je realnost še bolj prepričljiva.Tovrstni dizelski GLA se trdno drži ceste, tudi bolj dinamično vožnjo prenese, potniki pa imajo vedno občutek, da se peljejo bistveno počasneje, kot kaže števec. Enako velja za velikost avtomobila z dolžino 4,41 metra in višino 1,61 metra, saj se vozniku vseskozi zdi, da obvladuje manjši avtomobil. Poraba se je v času testnih voženj gibala okoli sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov.Če smo začeli s ceno, je zdaj že čas, da razkrijemo, koliko stane takšen dizel. Brez doplačljive dodatne opreme je zanj treba odšteti slabih 37.000 evrov, kar je še precej sprejemljivo za marsikaterega kupca, toda testni primerek je imel zraven še sistem za mrtvi kot, navigacijo, prilagodljive dolge luči in ogrevana sprednja sedeža, kar skupaj nanese veliko več, in sicer 52.656 evrov.V notranjosti je v ospredju širok, dvodelni zaslon, prikaz podatkov si lahko prilagodite glede na potrebe in želje, saj je na voljo več tematsko-oblikovnih pristopov. V marsičem GLA spominja na brata GLB, le da nima dodatne tretje vrste in ima manj prostora v prtljažniku. V GLA je tako 435 litrov prostora, kar je 14 več od prejšnje generacije in 135 manj od GLB. Razlika med njima je predvsem v namenu. Če imate več kot tri otroke, potem je za vas GLB, drugače je povsem dovolj GLA.