FOTO:Pomehkuženi bencinski terenec

Nissan x-trail 1.3 DiG DCT Tekna

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana

Cena: 34.700 evrov

Euro NCAP (2014): *****

Izpust CO 2 (WLTP): 144-154 g/km

Posebnost x-traila je naraščajoča stranska linija, ki ji sledi tudi nekoliko više postavljena klop v drugi vrsti. FOTO: Boštjan Okorn

Ostali avtomobilski testi - TUKAJ

V notranjosti testnega avtomobila je za popestritev poskrbelo rjavo-oranžno usnjeno oblazinjenje, na splošno pa je armaturna plošča klasična, edini digitalni dodatek je majhen zaslon infozabavne naprave. FOTO: Boštjan Okorn

Najbolje se obnese na relacijskih poteh

Prtljažni prostor je pričakovano dovolj velik za družinske potrebe. FOTO: Boštjan Okorn

Posebnost je dvojno dno, ki se lahko spremeni v pregrado. FOTO: Boštjan Okorn

Voznik dobi premalo informacij

Prtljažni prostor omogoča tudi precej dobro prilagoditev. FOTO: Boštjan Okorn

Sedenje na zadnji klopi je udobno za dva, ki imata bogato odmerjen prostor, vmes pa lahko spustita naslonjalo za roke z utori za pločevinke. FOTO: Boštjan Okorn

Obilica tipk, skritih na levi strani volanskega obroča, je vse prej kot preglednih. FOTO: Boštjan Okorn

O kakšnih športnih terencih še ni bilo ne duha ne sluha, ko je nissan x-trail že lovil simpatije ljubiteljev klenih terenskih avtomobilov: velik, oglat, poln uporabnih rešitev za ne najbolj čiste aktivnosti. V zadnji generaciji se je oglatost izgubila, x-trail se je z mehkejšimi linijami ukalupil s precej podobnimi kompaktnimi športnimi terenci. 1,3-litrski bencinski motor in zgolj sprednji pogon ga dodatno odmikata od korenin.Ne razumite me napak, x-trailu načeloma ne manjka prav nič resnega, je pa izgubil karizmo. Posebnež je ostal po nekoliko dvignjeni zadnji klopi (kljub temu prostora za glavo ne zmanjka), tu je še možnost prilagajanja prtljažnega prostora in izbire manj občutljive strani pregrade dvojnega dna. Kot takšen je x-trail predvsem družinski avtomobil, v katerem ne bo tako hitro zmanjkalo prostora za prtljago v 565-litrskem prtljažniku, nad katerim je mogoče razpeti mehak rolo, povečevanje s skoraj ravnim dnom je v klasičnem razmerju 60 : 40. Za prevoz ozkih daljših predmetov je mogoče odpreti srednji del naslona zadnje klopi, kar je uporabno tudi kot naslon za roke na zadnjih sedežih.Voznikov delovni prostor je z izjemo prirezanega volanskega obroča klasično konservativen, morda celo zastarel. Digitalnost je občutiti le na razmeroma majhnem zaslonu infozabavne naprave na sredini armaturne plošče, a bolj kot to moti množica tipk na levi strani pod volanskim obročem. Tudi prestavna ročica samodejnega menjalnika ni ravno zadnji krik oblikovanja. Nekaj svežine je v testnem avtomobilu dodalo usnjeno oblazinjenje v rjavo-oranžni barvi z oblogami na vratih, sredinski konzoli in pred sopotnikom.1,3-litrski bencinski motor s 117 kW moči je v x-trailu edina alternativa dizlu. Motor ni slab, preizkusili smo ga že v marsikaterem renaultu, nissanu in tudi mercedes-benzu razreda A, kljub majhni prostornini pa s svojo močjo in dovolj navora (270 Nm), ki je na voljo v širokem območju vrtljajev (1800 do 3250) sploh nikakor ni podhranjen.Najbolje se obnese na relacijskih poteh, kjer v kombinaciji s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama omogoča nestresno in udobno potovanje s še sprejemljivo porabo nekaj nad sedem litrov na sto kilometrov.V mestu se x-trail s tem motorjem ne počuti najbolje. Že avtomobil sam je precej okoren, speljevati je treba z občutkom, da ne poskoči (prav neverjetno, kako to opažamo pri številnih kombinacijah bencinskih motorjev s samodejnimi menjalniki pri renault nissanih), poleg tega pa se poraba poveča za vsaj dva litra na sto kilometrov. X-trail ne blesti niti na ovinkastih cestah, za kaj takšnega je prevelik, občutili boste nagibanje, voznik pa dobi premalo informacij, da bi se lahko ustrezno hitro odzval.V kričečo oranžno barvo odet avtomobil z 19-palčnimi kolesi je bil sicer videti sodobno atraktiven, a v resnici je jasno, da se x-trail počasi bliža upokojitvi. Navsezadnje so to generacijo predstavili že pred dvajsetimi leti in v tem času je avtomobilski svet doživel pravo malo revolucijo. Ne samo v digitalnem smislu (prav sproščujoče je bilo spet gledati na dobre stare analogne merilnike), ampak tudi in predvsem pri drugih podrobnostih.