FOTO:Posebna serija za rojstni dan

Opel astra 120 years ST

Zastopnik: Opel Southeast Europe, podružnica Ljubljana

Cena: 21.185 € (testno vozilo 24.345 €)

Euro NCAP (2015): *****

Izpust CO₂: 116 g/km

Opel astra ST je dolga 4,7 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Pod pokrovom je najmočnejši bencinar s prostornino 1,4 litra in 145 konjskimi močmi (107 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

V notranjosti je opazna bolj čista armaturna plošča. FOTO: Aljaž Vrabec

V prtljažniku je prostora za 540 litrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Ponudba ob 120-letnici obstoja Opla je prepoznavna po beli barvi. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik je precej uporaben. FOTO: Aljaž Vrabec

Zadnja generacije opel astre ni več najmlajša (2015), toda ker Opel praznuje 120 let obstoja, so pripravili posebno serijo vozil z oznako 120 let (120 years). Kot se za »rojstno dnevno pogostitev« spodobi, gre za precej dobro opremljene primerke, kar velja tudi za testno karavansko astro (sports tourer).Avtomobil izstopa z (olimpijsko snežno) barvo in s črnimi obrobami, rojstnodnevna astra pa ima tudi posebno oblazinjenje, obloge pragov in preproge, platišča iz lahkih kovin in volanski obroč s kontrolami za radio – vse z oznako, da gre za posebno serijo 120 let.V tej ponudbi stane dobrih enaindvajset tisoč evrov (21.185 €), zraven pa je še za dobrih tri tisoč evrov dodatne opreme: zatemnjena zadnja stekla, električna parkirna zavora, pomoč pri parkiranju, ergonomski sedež za voznika (ogrevana sprednja sedeža), ambientalna osvetlitev, brisalci s senzorjem za dež, digitalni zvočni sistem … Ni malo opreme, še posebno za ta znesek.In kar je najpomembnejše – 4,7 metra dolga opel astra ST ima dobre vozne lastnosti. Pod pokrovom je najmočnejši bencinar s prostornino 1,4 litra in 145 konjskimi močmi (107 kW). Voznik ima občutek, da je avtomobil precej pri tleh in da se trdno drži ceste. Tudi pri višjih hitrostih je karavanska astra stabilna, le odziv na močnejši pritisk stopalke za plin ni najhitrejši. Do stotice pospeši v 9,8 sekunde, končna hitrost je 210 kilometrov na uro, moč pa razporeja CVT 6-stopenjski samodejni menjalnik (pretikanje ni najbolj mehko). Tudi poraba bi lahko bila boljša, saj smo v času testnih voženj porabili okoli 7,5 litra na sto prevoženih kilometrov.Nobenih pritožb nimamo nad prostornostjo. Na krajših izletih lahko notri brez težav sedi pet odraslih, še lažje pa otroci. V prtljažniku je prostora za zelo uporabnih 540 litrov, ob podrti drugi klopi za 1630 litrov. Odlagalnih prostor za različne drobnarije (mobiteli, ključi, igrače, prigrizki …) je prav tako dovolj, obenem lahko pohvalilo tudi zvočno izoliranost, saj se potniki pogovarjajo brez nadležnega hrupa od zunaj.Oblika zunanjosti in notranjosti razumljivo nima najnovejših smernic, saj je peta generacije astre na naših cestah že skoraj pet let. Kljub vsemu je armaturna plošča povsem jasna za uporabo, saj so Oplovi razvojniki spoznali zmoto, da so imeli pred tem občutno preveč gumbov in stikal.