FOTO:Posodobljena E kabriolet in kupe

Pri Mercedesu so počakali na lepše dni, da so predstavili še dve različici razreda E. Potem ko se že posodobili limuzino, karavana in terensko različico, so sedaj preko spletne predstavitve pokazali še najbolj privlačna predstavnika – kabrioleta in kupeja, ki bosta kupcem na voljo v prihodnjih mesecih.Dvovratna avtomobila sta izredno dinamična, zato ju je bilo težko gledati samo preko videa, saj bi ju najraje vozili na kakšni ovinkasti cesti. Pri kabrioletu se streha odpre med vožnjo v dvajsetih sekundah, pri kupeju je še dodatno poudarjen športni zadek.Posodobitve so opazne tudi na volanu, saj so volanski gumbi pri vsakem palcu sedaj v dveh ravneh, zato lahko voznik upravlja še z več nastavitvami. Pri motorni paletni je treba opozoriti na elektrificirane (48-voltna tehnologija) bencinske in dizelskem motorje. Integrirani zagajalnik je sedaj sestavni del menjalnika namesto motorja, dodatni zagon (EQ boost) pa lahko doprinese dodatnih 15 kW moči in 180 Nm navora.V motorni paleti so pri kabrioletu in kupeju trije dizelski (od 143 kW do 250 kW) in štirje bencinski motorji (od 145 kW do 270 kW), vsi z devet-stopenjskim samodejnim menjalnikom, samo najmočnejši dizel in bencinar pa ostajata šestvaljnika. Med športnimi različicami z oznako AMG je tokrat na voljo E 53 4MATIC+ s 320 kilovati (425 konji).Kljub mehki strehi pri kabrioletu obljubljajo, da pretiranega hrupa v potniški kabini ni, zato se lahko nemoteno pogovarjajo vsi potniki. V obeh različicah naj bi bilo sicer prostora za štiri ljudi.