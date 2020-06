FOTO:Posodobljeni električni pionir

Renault zoe R135 intens

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Cena: 36.490 evrov (30.490 evrov z upoštevano subvencijo Ekosklada)

Izpust CO2: 0 g/km

Poraba energije (WLTP): 177 Wh/km

Euro NCAP: Preizkus še ni bil opravljen

Največ napredka je v notranjosti, ki jo zaznamuje sodobno zasnovana armaturna plošča z velikim pokončnim zaslonom infozabavne naprave. Foto Boštjan Okorn

Prestavna ročica nima načina P, privzeti vozni način pa je B, torej z zaviranjem ob popuščanju pedala plina. Foto Boštjan Okorn

Zoe ima polnilno mesto na sredini spredaj, kar včasih zahteva nekaj prilagodljivosti, da se s prave strani približamo električni polnilnici. Foto Boštjan Okorn

Lahko mu rečete električni clio in to v novi generaciji tudi opraviči. Renault zoe je s prenovo pridobil predvsem v notranjosti, kjer je praktično izginila cenena plastika, medtem ko je zunanjost prepoznavno osvežena. Z 52 kWh baterijo že zadovolji večino voženj po Sloveniji.Skoraj je težko verjeti, da je zoe na trg prišel že osem let nazaj, zato ga lahko upravičeno štejemo med pionirje električne mobilnosti. S 4084 mm dolžine je tipičen sodobni mestni avtomobil, v katerem se še naprej sedi sorazmerno visoko, zadaj je za dva spodobno veliko prostora. Le za vstop na zadnjo klop bo potrebno nekaj previdnosti, skrita, vdrta kljuka je še zoprna za levičarje. Prtljažni prostor je s 338 litri nekako pričakovano velik, pohvalim dvojno dno, pod katerega lahko skrijete (očitno neizbežno) kablovje. Manj me je navdušila visoka stopnica ob podiranju naslonjal zadnjih sedežev.Spredaj se zoe ponaša s sodobno zasnovo armaturne plošče, na sredini katere se šopiri kot velika tablica pokončen zaslon infozabavnega sistema. Je intuitiven, dovolj odziven. Pohvalim obilico priročnih odlagalnih površin, med sedežema boste lahko tudi brezžično polnili mobilni telefon.Med vožnjo je zoe prijazno tih avtomobil, tudi na avtocesti se piš vetra komaj zazna. Masa in postavitev baterij v dno vozila ga naredita stabilnega, tudi v ovinkih ostaja suveren, takrat bi si sicer zaželeli za odtenek bolj neposreden volanski mehanizem. Na neravninah ne izgublja stika s podlago, kljub čvrstemu vzmetenju bi težko rekel, da je kdaj neudoben. V električnih avtomobilih se splača izkoristiti možnost zaviranja ob odmiku pedala za plin, torej v načinu B s prestavno ročico.Pospešek ob močnejšem pritisku na plin je pri nizkih hitrostih in neuporabi načina eco pričakovano občuten, kasneje se vse skupaj malo umiri in na avtocesti se včasih celo občuti, da motorju začne zmanjkovati sape.Mimogrede omenimo, da način eco omogoča najvišjo hitrost do 100 km/h, siceršnja meja pa je postavljena pri 140 km/h. Verjamem, da večini to ne bo povzročalo preglavic, saj poraba energije pri takšni hitrosti naraste tja proti 30 kWh/100 km, kar je vsaj podvojena vrednost porabe pri hitrosti do 100 km/h. Zoe se kot varčnega, s porabo manj kot 15 kWh/100 km, izkaže zlasti med mestnimi in primestnimi relacijskimi vožnjami, v povprečju smo na testu vsakih 100 km porabili 17,4 kWh.Skladno s tem se je spreminjal tudi doseg.Brez hitrih avtocestnih voženj bi z zoem prevozili tudi več kot 350 km, a v mešanem načinu smo prišli nekje do 300 km, ob veliko avtocestne vožnje pa še nekaj 10 km Na hitri polnilnici boste več kot 80 % energije baterijam povrnili v približno 40 minutah, na običajnih polnilnicah (22 kW) pa bo baterija polna v slabih dveh urah.manj.Med kosilom, denimo.Ne morem mimo dveh neljubih pripetljajev, eden se je zgodil na domači vtičnici šuko, ki je zoe nikakor ni maral in ga na njej nisem mogel polniti, drugi, bolj kritični, pa na eni od piranskih polnilnic, kjer se polnjenje prav tako nikakor ni začelo. K sreči je bilo časa za iskanje drugih rešitev polnjenja dovolj, da ni bilo treba trepetati, kako se bom pripeljal domov.Na splošno pa je ob takšni bateriji vsakdanja uporaba precej nestresna, saj ob 50 do 100 prevoženih kilometrih na dan in občasnimi polnjenji med (tudi, če kratkimi) postanki ni težav vzdrževati baterije vsaj pol polne.