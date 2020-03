Posredovanj na cesti je veliko manj

Ena od dejavnosti, ki nemoteno potekajo tudi v izrednih razmerah, je nujna pomoč na cesti, ki jo izvaja AMZS. Tudi oni so se morali prilagoditi drugačnemu načinu delu, ki ga je sicer veliko manj kot pred epidemijo, a so okoliščine bolj zahtevne.



»Dela je občutno manj, približno za 80 odstotkov, kar kaže, da ljudje upoštevajo vse zahteve, ki jih pristojni vsakodnevno sporočajo. Po drugi strani je pomembno, da se v tem času prevoz z osebnimi avtomobili obdrži, ker je to edini varen način, da se okužba ne širi,« pravi vodja servisa AMZS Jurij Kočar in dodaja, da so v celoti ohranili aktivno službo pomoči na cesti, servisne delavnice pa so v okrnjeni zasedbi podaljšana roka te službe.



Svoje patrulje, sodelavce na cesti so ustrezno opremili z maskami, sredstvi za razkuževanje in jim dali navodila, kako ravnati, če pri kom zaznajo okužbo. Ko pripeljejo vozila, za katera je bilo treba posredovati, jih pred servisno delavnico prezračijo, prebrišejo površine, izklopijo klimatsko napravo, jih razkužijo in nato v delavnici ustrezno popravijo. Kočar poudarja, da gre za nujna popravila, ki zagotavljajo varno mobilnost, kamor pač ne sodi menjava pnevmatik.



Kličejo jih tako njihovi člani kot drugi udeleženci v prometu, poleg tega imajo pogodbene obveznosti, ki jih izvajajo za policijo, ministrstva, zdravstvene ustanove, za katere je treba posredovati kar najbolj odzivno, saj vemo, kako pomembno vlogo imajo.

Okvare niso dosti drugačne kot običajno. Največkrat se izprazni akumulator, pri čemer pričakujejo, da bo tega še več, saj avtomobili zdaj precej stojijo, vžig pa lahko še prej odpove, če gre za starejši avtomobil. Pogoste so okvare pnevmatike, sledijo različni pogonski sklopi. Tudi v tem času kdo natoči napačno gorivo, namesto dizelskega bencinsko ali obratno. Še kakšen nasvet? V obdobju, ko smo veliko doma in imamo najbrž več časa, poskrbimo za čistočo avtomobila, predvsem notranjosti. To je dobro tako za trajnost avtomobila kot za nas same.

Previdno pri točenju goriva

Če se res moramo voziti z avtomobilom, bomo prej ali slej obiskali bencinsko črpalko. Nekaj nasvetov o tem smo povzeli s spletne strani Škode. Tudi tu ne smemo pozabiti na previdnost tako pri ravnanju na točilnem mestu kot pri stikih z zaposlenimi. Če je le mogoče, izberemo avtomatično točilno mesto, kjer je manj verjetnosti za stik z drugimi, saj plačilo opravimo kar pri ročki za točenje. Pri točenju vedno uporabimo rokavico. Da nam ne bo treba pogosto na črpalko, rezervoar napolnimo do vrha.



Takoj ko gorivo natočimo, si temeljito umijemo roke z milom ali jih razkužimo. Dezinfekcijsko sredstvo naj vas na nujnih poteh v času pandemije ves čas spremlja. Pri plačevanju goriva na bencinski črpalki, če se le da, uporabimo eno od sodobnih metod, brezstično kartico ali drugo obliko plačila, na primer spletno »denarnico«, pri katerih se ne dotikamo predmetov, kot je terminal, v katerega je treba vtipkati pin številko plačilne kartice.



Zanimalo nas je tudi, kako je glede na veliko manj prometa s količinsko prodajo goriva, a so nam s Petrola odgovorili, da ostri ukrepi veljajo šele dober teden, zato bo treba na oceno še počakati. Kot javna delniška družba, so dodali, morajo o pomembnih poslovnih informacijah enakomerno obveščati vse deležnike prek sistema SEOnet. Glede na pričakovani upad cestnega prometa bodo sicer v prihodnjih dneh prilagajali delovni čas posameznih prodajnih mest in jih tudi zapirali, če bo takšno navodilo pristojnih organov. Na 89 prodajnih mestih so že prilagodili ali skrajšali čas obratovanja, vsa druga pa so odprta kot doslej.