Povišana napetost med luksuznimi športniki

Pred Porschejevim taycanom je več pomembnih nalog, a dve vsekakor izstopata. Prva je emocionalna in že zato šteje največ, ubraniti mora nemško avtomobilistično čast in tudi v svetu prestižnih električnih avtomobilov postaviti stvari na pravo mesto. Druga je poslovne narave, vendar se naslanja na prvo. Taycan mora namreč na trgu ukrasti kupce drugim prestižnim znamkam. To že uspešno počne. Kako dobro pa so domačo nalogo opravili inženirji in tovarniški testni vozniki, smo šli preverit na take vrste asfalt, ki ne prizanese niti enemu vijaku na karoseriji.Tesla je vrgel rokavico, potem še nekaj drugih bolj ali manj zagonskih ...