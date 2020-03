FOTO:Prefinjena prenova vesoljske toyote  

Toyota C-HR 2.0 hybrid dynamic force launch edition



Zastopnik: Toyota Adria, Ljubljana

Cena: 33.390 €

Euro NCAP (2017): *****

Izpust CO2 (NEDC): 92 g/km



Izboljšan infozabavni sistem skupaj z digitalno armaturno ploščo CH-R naredita bolj sodobnega in privlačnega. Sedenje spredaj je precej športno, kar za vsakdanjo uporabo lahko pomeni tudi utesnjeno. Foto Andrej Brglez

Boljši materiali so hitro opazni Foto Andrej Brglez

Slogovni element na notranjosti vrat Foto Andrej Brglez

Praktično kupejevska oblika že navzven izdaja, da preglednost iz avtomobila ni najboljša, najmanj užitja bodo imeli sedeči na zadnjem sedežu, saj so steklene površine res ozke. Foto Andrej Brglez

Večina toyot se v Evropi proda s hibridnim pogonom, tudi pričujoči križanec ima tovrstno kombinacijo bencinskega in električnega motorja, ki pa je posodobljena. Foto Andrej Brglez

Umetelna oblika vdolbenih zadnjih vrat ostaja eden zaščitnih znakov modela. Foto Andrej Brglez

Z zadnje strani avtomobil jasno označujejo sorodne linije luči in nad njim spojlerja. Foto Andrej Brglez

Drugo mnenje: Gre za dejansko spremembo

»Atraktivno oblikovan križanec, ki se odlično pelje, manj pa prepriča s hibridnim pogonom …« Sem zapisal pred tremi leti, ko sem vozil prvo različico hibridnega C-HR-ja z 1,8-litrskim bencinskim štirivaljnikom z 90 kW (122 KM). Predvsem je šlo za pomanjkanje moči in zoprno piskanje brezstopenjskega samodejnega menjalnika (e- CVT ) med odločnejšim pospeševanjem.



Zato sem v novo različico CH-R namenoma sedel, ne da bi pogledal tehnične specifikacije. Hotel sem se le prepričati, ali gre za še en piarovski trik, ali bom dejansko občutil kakšno razliko. Že po nekaj kilometrih mi je bilo jasno, da gre za dejansko spremembo. Testni CH-R je bil lahkoten, odlično vodljiv in prav nič počasen oziroma zaspan. Pospeševal je odločno, že ob rahlem dotiku pedala za plin sem se na podeželski cesti skoraj neopazno približal 100 km/h. O neprijetnem piskanju motorja oziroma menjalnika ni bilo ne duha ne sluha. Ob pospeševanju se je oglašal le prijetno nizek glas motorja …



Skratka, novi hibridni CH-R je ohranil vse dobre lastnosti – na moji »testni« razdrapani cesti, po kateri se vsak dan vozim domov, je odlično požiral neravnine in luknje, hkrati pa bil v ovinkih prijetno čvrst in suveren – poleg tega pa je izdatno napolnjen z varnostnimi asistenčnimi sistemi. In čeprav je v zadnjem času dobil že nekaj posnemovalcev, še vedno izziva z atraktivno obliko. Gregor Pucelj



Toyote CH-R na cesti ne boste zgrešili, kompaktni športni terenec je povšeči predvsem voznikom, ki si želijo drznejše oblike, upam si celo reči, da deluje nekoliko vesoljsko – kar v tem primeru pomeni pozitivno drugače. V testnem avtomobilu smo preizkusili nov, dvolitrski hibridni motor v kombinaciji z bogato opremo.Z zadnjo prenovo je oblikovno ostal tako rekoč enak, saj so na domiselni zunanjosti spremenili le nekatere podrobnosti. Nove so predvsem LED-luči, ki so odlično opravile svojo nalogo, testni avtomobil je bil odet še v posebno oranžno barvo s črno streho. V notranjosti je izboljšav več, še najprej boste opazili prenovljen infozabavni sistem, ki ima sicer še vedno nekaj svojstvenih rešitev, a deluje bolj intuitivno, predvsem pa je odzivnejši. Pričakovano je daljši seznam varnostne opreme, v testnem avtomobilu nismo pogrešali tako rekoč ničesar, je pa res, da kakšna stvar ni delovala ravno najbolj zanesljivo. V spominu ostaja samosvoj radarski tempomat, s katerim je bilo kar težko slediti nekoliko gostejšemu prometu na avtocesti.Več pozitivnih točk dobi nov dvolitrski bencinski hibridni motor s skupno sistemsko močjo 135 kW, ki se na sprednji kolesni par prenaša preko brezstopenjskega menjalnika CVT. Ne, to še vedno ni kombinacija, ki bi med konkretnim pritiskom na plin potnike prilepila v sedež, pospeševanje pa je vseeno konkretno, zvezno in nikakor ne počasno, le občutek je bolj nežen. Je pa v kabini zaznati bistveno manj hrupa, da ne rečem tuljenja, za kar poskrbi tudi izboljšana zvočna izolacija.Med običajno vožnjo motorja praktično ne boste slišali niti zaznali, kako se spreminja način delovanja z bencinskega na električni motor. Med vrednostmi, ki se izpisujejo na digitalni armaturni plošči si boste lahko ogledali tudi delež uporabe električnega motorja, ki je bil med testom skoraj vedno nad polovico.Nas je pa nekajkrat vendarle negativno presenetil. Jutranja vožnja po mestu s porabo več kot 9 l/100 km je vsekakor nekaj, česar od hibridnega avtomobila ne bi pričakovali.Že med samo vožnjo smo presenečeno ugotavljali, da se je bencinski motor le redko izključil, pa čeprav je bilo v bateriji dovolj energije. Drugo muho smo lovili med vožnjo po avtocesti, kjer smo na isti relaciji z drugimi hibridnim avtomobilom porabili le dobrih 5 litrov bencina na 100 km. CH-R je v motor zlil konkretnih 6,4 l/100 km. V povprečju smo vendarle porabo umirili blizu 6 l/100 km, kar ni nekaj, čemur bi ravno ploskali in precej več od obljub v katalogih.Toyota CH-R že s svojim videzom obljublja športnost in ne prav veliko družinske uporabnosti. Sprednja potnika sta dobesedno ujeta v svoja sedeža, občutek utesnjenosti je večji kot pri konkurenci, a športno navdahnjenim voznikom bo to zagotovo pogodu. Tudi zato, ker se CH-R konkretno odziva na voznikove želje in je pravzaprav eden od bolj igrivih avtomobilov za uživanje po ovinkov polnih cestah. Na zadnjih sedežih ne glede na način vožnje nikomur ne bo prav prijetno.Prostora za noge in glavo pod v črno barvo odetim stropom je sicer dovolj, a visoko dvignjen rob vrat in ozke steklene površine dajejo skoraj klavstrofobičen občutek. Vse omenjeno pripeva tudi k slabši vidljivosti iz avtomobila za voznika, ki mora kar pozorno spremljati dogajanje v zunanjih ogledalih in na posnetka kamere na zaslonu infozabavne naprave. Vse to je pač cena skoraj kupejevske oblike tega posebnega športnega terenca.Ob dejstvu, da je toyota CH-R dolga skoraj 4, 4 metra, lahko tudi prtljažni prostor, v katerem je zgolj 358 litrov prostora (20 litrov manj kot pri šibkejših različicah), označimo za majhnega. Res je, za dva ali pa nekaj vikend družinske prtljage bo tudi to dovolj, a tukaj se še enkrat znova izkaže, da C-HR ne cilja na vsakodnevno družinsko uporabo. Bo pa zagotovo zadovoljil vse, ki si želijo okretnega, športnega in oblikovno posebnega sopotnika.