Priključni hibridi – vmesna postaja ali trajnejši kompromis?

Bilo je na razstavi v Detroitu januarja 2007. Zvezda je bil model po imenu chevrolet volt. »Električni avtomobil iz General Motorsa, šokiran sem, res sem šokiran – to je neprijetna resnica za tiste, ki so zmeraj dvomili, da smo sposobni izdelati do okolja prijazen avto,« je bil glasen njihov marketinški šef, legendarni Bob Lutz. Voltu so rekli električni avtomobil s podaljševalnikom dosega, toda po uporabnosti je bil tisto, kar danes razumemo kot priključni hibrid. Čeprav nas je vsaj nekatere navdušil, ni na trgu nikoli res uspel. Zdaj so priključni hibridi veliko bolj pogosta tema, a je okoli njih še vedno precej ...