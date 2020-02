FOTO:Prostoren in luksuzen dizelski velikan

Mercedes GLE 300d 4MATIC

Zastopnik: Autocommerce, Ljubljana

Cena: 69.990 € (testno vozilo 90.437 €)

Euro NCAP: ***** (2019)

Izpust CO 2 : 197-226 g/km

Zapeljete ga lahko tudi na neurejene poti. FOTO: Aljaž Vrabec

Dolg je 4,92 metra, visok 1,77 metra in širok 1,94 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Velikost pri vožnji ni nobena ovira

Tudi zadaj je veliko prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Notranjost je precej futuristična. FOTO: Aljaž Vrabec

Poraba okoli desetih litrov

FOTO: Aljaž Vrabec

Potniška prostornost ni pobrala nobenega davka pri prtljažniku. Velik je 630 litrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Mercedes GLE 300d. FOTO: Aljaž Vrabec

Ker gre za tako velik avtomobil, so morali inženirji poskrbeti, da velikost ne bo nobena ovira pri vožnji. FOTO: Aljaž Vrabec

Vsi potniki lahko koristijo precej udobja. FOTO: Aljaž Vrabec

Raven Mercedesove kvalitete ni nikoli nizka, še toliko bolj to velja za elitne modele tega nemškega proizvajalca. Denimo razred GLE, ki smo ga tokrat preizkusili v najšibkejši dizelski različici.Resda nima kričeče oblike, a je zato opazen zaradi svojih mer. Dolg je 4,92 metra, visok 1,77 metra in širok 1,94 metra, kar vzbuja pozornost, še toliko bolj z zatemnjenimi stekli.Kljub temu je ljudska opaznost le postranska korist, saj vozniku (in preostalim potnikom) prijajo druge lastnosti. Prva je precej očitna pri tako velikem avtomobilu – prostornost. Kajti ne glede na to, kam sedete, je GLE za vas kraljevski. Prostora je dovolj za noge, roke in glavo, razen morda, če ste ravno vi najvišji človek na svetu. A če imate »vsega« 210 centimetrov višine, potem je v GLE občutno dovolj prostoren. Vse to velja tudi za drugo klop, čeprav ima voznik ali sovoznik pred vami sedež pomaknjen povsem nazaj.K tej ravni kvalitete pritičejo udobni sedeži. Na daljših poteh potniki ne čutijo nobenega tiščanja v noge ali hrbet. Kot (višje raslega) voznika me je motil zgolj kratek vozniški sedež, saj v testnem primerku ni bilo možnosti za podaljšanje sedala in s tem še občutnejše razbremenitve nog. Kljub temu je ta možnost na voljo za več denarja.Vendar potniška prostornost ni pobrala nobenega davka pri prtljažniku. Velik je 630 litrov, in ko se pred vami odprejo prtljažna vrata, vaš glas skoraj odmeva v tako širnem prostoru. Na voljo je sicer tudi različica s sedmimi sedeži.Ker gre za tako velik avtomobil, so morali inženirji poskrbeti, da velikost ne bo nobena ovira pri vožnji. Pod pokrovom testnega modela je dvolitrski dizelski štirivaljnik z 245 konjskimi močmi (180 kW), kar je najmanj v izbiri, a še vedno povsem dovolj za zahtevnejše voznike. Voznik ima vseskozi občutek, da mu ne more prav nič uiti z rok, na vsak gib volana se GLE odzove brez zadržka in povsem natančno.Štirikolesni pogon razporeja navor med sprednjo in zadnjo osjo v razmerju 50:50, moč motorja pa razporeja devetstopenjski samodejni menjalnik. Ker je GLE tudi terensko vozilo, ima inteligentno zračno vzmetenje, tako da se kolesa prilagajajo razmeram na vozišču. Končno hitrost doseže pri 225 kilometrih na uro, do stotice doseže v 7,2 sekunde. Problem lahko nastane, ker se GLE tudi pri višjih hitrostih pelje brez vseh tresljajev ali nagibanj, zato voznik kaj hitro poseže do prepovedanih hitrostih, ki mu lahko povzročijo obilo težav s policisti. Poraba je v času testnih voženj sicer znašala okoli deset litrov.Serijska je digitalna armaturna plošča, ki jo sestavljata dva 12,3-palčna prikazovalnika. GLE si zapomni tudi vaše gibe pri upravljanju komandne plošče, možna je nastavitev osvetlitve notranjosti, še naprej se lahko pogovarjate tudi z zvočnim vmesnikom »Hey, Mercedes«, čeprav mene tokrat sistem ni razumel niti tega, da hočem povišati ali znižati temperaturo. In ko sem potem v hladnih jutrih ročno nastavil močnejše gretje, je še ventilator močno zaškripal, kar je povsem neskladno s slovesom in ceno testnega GLE – 90.437 evrov.